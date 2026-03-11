ETV Bharat / entertainment

হাজির 'বিবি পায়রা'র টিজার, স্বস্তিকা-পাওলি জুটি কবে আসছে প্রেক্ষাগৃহে ?

হাসি, পাগলামি, হট্টগোল সবের মিশেলে আসছে 'বিবি পায়রা'।

swastika-mukherjee-paoli-dam-anirban-chakrabarti-anindya-sengupta-subrat-dutta-starrer-bibi-payra-teaser-out
স্বস্তিকা-পাওলি জুটি কবে আসছে প্রেক্ষাগৃহে ? (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 11, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 মার্চ: হাজির জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত পরিচালক অর্জুন দত্ত পরিচালিত বাংলা ছবি 'বিবি পায়রা'র টিজার। অর্জুন পরিচালিত এই সিনেমায় অভিনয়ে রয়েছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, পাওলি দাম, অনির্বাণ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, সুব্রত দত্ত, রূপালী রাই ভট্টাচার্য, লোকনাথ দে, অঙ্কিতা মাঝি, ভবানী বোস মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে।

হাসি, পাগলামি, হট্টগোল সবের মিশেলে আসছে 'বিবি পায়রা'। এই ছবিতে কোনও নায়ক-নায়িকার জুটি নয়, দর্শক পাবে দুই নায়িকার জুটি। সেই দুই নায়িকার ভূমিকায় স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় এবং পাওলি দাম। দুজন পরনির্ভরশীল মহিলা কীভাবে তাঁদের ভালো থাকার রসদ নিজেরাই খুঁজে নেয়, সেই গল্প নিয়েই অর্জুনের এই নতুন ছবি। তবে দেখা যায়, ভালো থাকার রসদ খুঁজতে গিয়ে বারে বারে সমস্যার মধ্যে পড়ে তারা। শুধু নিজেরাই সমস্যাই পড়ে না, অন্যদেরও সমস্যার মধ্যে ফেলে। এই সমস্ত সমস্যা পেরিয়ে তারা কী ভালো থাকতে পারবে আদৌ? সেই প্রশ্নেরই উত্তর রয়েছে এই ছবিতে। 10 এপ্রিল এই সিনেমা মুক্তির পাবে বড় পর্দায় ৷

swastika-mukherjee-paoli-dam-anirban-chakrabarti-anindya-sengupta-subrat-dutta-starrer-bibi-payra-teaser-out
শুটিংয়ের ফাঁকে (Special Arrangement)

ছবির গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন অর্জুন দত্ত স্বয়ং। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আশীর্বাদ মৈত্র-ও। ছবির সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে সুপ্রতীম ভোল। ছবির আবহসঙ্গীতের দায়িত্ব সামলেছেন সৌম্য ঋত। পোশাক, পৌলমী গুপ্ত ও আর্ট, হো-চি।
এর আগে অর্জুন দত্তর সঙ্গে 'গুলদাস্তা' আর 'শ্রীমতী'তে অভিনয় করেন স্বস্তিকা। আর এবার পরিচালকের সঙ্গে অভিনেত্রীর তৃতীয় কাজ 'বিবি পায়রা'।

swastika-mukherjee-paoli-dam-anirban-chakrabarti-anindya-sengupta-subrat-dutta-starrer-bibi-payra-teaser-out
শুটিংয়ে দুই তারকা (Special Arrangement)
swastika-mukherjee-paoli-dam-anirban-chakrabarti-anindya-sengupta-subrat-dutta-starrer-bibi-payra-teaser-out
সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

ছবি প্রসঙ্গে অনির্বাণ চক্রবর্তী আগেই সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন যে প্রথমবার অর্জুনের সঙ্গে কাজ করে তিনি খুশি। এমন চরিত্র তিনি আগে করেননি। পাওলি, স্বস্তিকা, অনিন্দ্য এদের সবার সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কাজ করলেও এক ফ্রেমে এই প্রথম। সিনেমায় একেবারে শহুরে জীবনধারা থেকে বাইরে বেরিয়ে একটু মফঃস্বলের জীবনধারাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন পরিচালক। ছবির প্রযোজক প্রদীপ কুমার নন্দী।

TAGGED:

ARJUNN DUTTA
SWASTIKA MUKHERJEE
বিবি পায়রা সিনেমা
PAOLI DAM
BIBI PAYRA CINEMA TRAILER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.