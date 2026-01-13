'কালীপটকা' ফাটাতে অচেনা কায়দায় আসছেন স্বস্তিকা-অনির্বাণ, আর বাকিরা?

'কালীপটকা' ফাটাতে অচেনা কায়দায় আসছেন স্বস্তিকা-অনির্বাণ, আর বাকিরা?
গানে গানে অনির্বাণ ও স্বস্তিকার জমজমাট রসায়ন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 13, 2026 at 12:43 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: একেই বলে ধামাকা। অভিরূপ ঘোষের সিরিজ ‘কালিপটকা’তে স্বস্তিকা আর অনির্বাণের লুক দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার উপক্রম। স্বস্তিকা অনেকদিন আগেই নানা সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে তিনি অনির্বাণ চক্রবর্তীর সঙ্গে কাজ করতে চান। সেই ইচ্ছা তাঁর পূরণও হয়েছে 'বিবি পায়রা' ছবির মাধ্যমে। যদিও ছবিটি মুক্তি পায়নি এখনও। আরও একবার তাঁদের দেখা যাবে এক ফ্রেমে। তবে বড় পর্দা নয়, ওয়েব সিরিজের পর্দায় তাঁদের একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে।ওয়েব সিরিজে। দুজনেই একেবারে অন্য ইমেজে ধরা দিলেন। চেনা ইমেজ তো নয়ই, বরং আরও বেশি অচেনা।
এসে গেছে ‘কালিপটকা’ ওয়েব সিরিজের প্রথম গান, যাকে নিঃসন্দেহে প্রথম ঝলক বলা যেতে পারে। এই গানে প্রথমেই একদম অন্যরকম লুকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়কে। স্বস্তিকাকে সঙ্গ দিয়েছেন শ্রুতি দাস, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, হিমিকা বসু। গানটা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নির্ঘাত মনে মনে বলেছেন 'এরা কারা'? স্বস্তিকার পাশাপাশি এই গানে সকলকে চমকে দিয়েছেন একেন বাবু। এই প্রথম অনির্বাণকে এমন কোনও লুকে দেখতে পাওয়া গেল। গলায় চেন, মাথায় কাটা দাগ সবমিলিয়ে যেন 'অনির্বাণের মতো' কেউ।
পরিচালক অভিরূপ ঘোষ বলেন, "কালীপটকা হল নারীর ক্ষমতায়নের একটি উদযাপন। চারটি চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে এর গল্প এগোয়। শ্রীমা, মিনতি, রানি এবং রিঙ্কু-র সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর আওতায় পড়ে। এদের ঘিরে কী কী ঘটতে থাকে সেটাই দেখার।" গানটি গেয়েছেন জোজো মুখোপাধ্যায়। র্যাপ গেয়েছেন 4 অভিনেত্রীই। কুনাল দে'র মিউজিকে এই গানটির কথা লিখেছেন সোমরাজ দাস এবং ভিক্টর মুখোপাধ্যায়। মিউজিক প্রোডাকশনের দায়িত্বে ছিলেন কুন্তল দে।
খুব শীঘ্রই এক স্বনামধন্য ওটিটি প্ল্যাটফর্মে স্ট্রিমিং হবে এই সিরিজের। এই মুহূর্তে সেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে স্ট্রিমিং চলছে 'রঙ্কিনী ভবন'-এর। দর্শক ইতিমধ্যেই 'কালীপটকা'র গান দেখে ফেলেছে। আর তাই আগ্রহের পারদ চড়ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
প্রসঙ্গত, 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা'তে অনিবার্ণ চক্রবর্তীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন অভিনেত্রী স্বস্তিকা ৷ সমাজমাধ্যমে ছবির পোস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে পোজ দিয়ে পোস্টও করেন ৷ সেখানে তিনি লিখেছিলেন, "ক্রাশ খাইয়া নিজেই ক্রাশড হইয়া গেলাম। এই একেনটা বেস্ট একেন। আমি তো এমনিও ফ্যান, ওমনিও ফ্যান। আমি সব একেন দেখেছি, সিনেমা, সিরিজ সব। ক্রাশবাবু স্যার, আপনি ম্যাগনিফিসেন্ট।... আই লাভ ইউ সেন বাবু। মরে গেছি হাসতে হাসতে।..."