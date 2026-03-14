টলিপাড়ায় 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প, কতটা খুশি কলাকুশলীরা?

টলিপাড়ায় 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প, কতটা খুশি কলাকুশলীরা?
টলিপাড়ার টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প শুরু হতে চলেছে। দেবের উদ্যোগকে স্বাগত টেকনিশিয়ানদের ৷ কী বললেন তাঁরা ?
Published : March 14, 2026 at 11:43 AM IST
কলকাতা, 14 মার্চ: বাংলার সুপারস্টার বাংলা বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির টেকনিশিয়ানদের জন্য ঠিক যেমনটা চেয়েছিলেন, তেমনটাই হতে চলেছে এবার ৷ টলিপাড়ার টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্যসাথী (Swasthya Sathi Scheme) প্রকল্প শুরু হতে চলেছে। উদ্যোগে অভিনেতা-প্রযোজক-সাংসদ দেব। 14 মার্চ থেকেই শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন ৷ দেবের অনুরোধে ইন্ডাস্ট্রির টেকনিশিয়ানদের জন্য বড় সুবিধার বন্দোবস্ত করে দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) ৷
দেব নিজের সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, "মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের 7000-এরও বেশি পরিশ্রমী টেকনিশিয়ানের কল্যাণে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য আমার অনুরোধটি গ্রহণ করেছেন ৷ এটা জানাতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।" স্বভাবতই এই উদ্যোগে খুশি টেকিনিশিয়ানেরা।
সাউন্ড রেকর্ডিস্ট শম্ভু দাস ইটিভি ভারতকে বলেন, "স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আমাদের ছিল না। যেটা ছিল সেটা মেডিক্লেমের কার্ড। একটা বিশেষ কারণে সেই মেডিক্লেম কার্ডটা আমাদের বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বরূপ দা খুবই চেষ্টা করেছেন সেটা নিয়ে। আর দেব দা যেটা বললেন সেটা যদি হয় তা হলে সব টেকনিশিয়ানদের জন্য সেটা ভালো হবে। বর্তমানে আমাদের মেডিক্লেম কার্ডও নেই, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও নেই। দেব দা এবং স্বরূপ দা যখন এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন তখন ভালো কিছুই হবে বলে আশা করছি আমরা।"
পরিচালক রূপম বাগ বলেন, "খুবই ভালো উদ্যোগ। আমাদের আগেও একটা কার্ড ছিল। সেটা ফেডারেশন থেকে করে দেওয়া হয়েছিল। দু'বছর ধরে ওটা বন্ধ। সেটাকে পুনরায় চালু করানোর কোনও উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি না। দেব যে উদ্যোগটি নিয়েছেন সেটা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। যদি সত্যিই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আমাদের চালু হয় তা হলে তো খুশি হওয়ারই কথা আমাদের সবার। টেকনিশিয়ানদের ভালো হবে। এখন শরীর খারাপ হলে যে কোনও ডাক্তারখানায় গেলেই পকেট খালি করে দেয়। চিকিৎসা খরচা যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে, সেখানে একটা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলে তার থেকে আর ভালো কিছু হবে না আমাদের টেকনিশিয়ানদের জন্য।"
প্রখ্যাত শিল্প নির্দেশক পার্থ মজুমদার বলেন, "ফেডারেশনের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় স্বাস্থ্যসাথীর মতোই একটা মেডিক্লেম পেতাম আমরা টেকনিশিয়ানেরা। কিন্তু সেটা বন্ধ হয়ে যায়। আর এবার দেব যেভাবে আমাদের কথা ভেবে নতুন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তা প্রশংসনীয়। আমরা যে সব টেকনিশিয়ান এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি তাদের সকলের পরিবার এর ফলে উপকৃত হবে। এরা আমাদের মাথার উপর আছে, এদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারব না।"
প্রসঙ্গত, 2019 সালে একটি স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প চালু হয়েছিল টলিপাড়ার টেকনিশিয়ানদের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটি চালু করেছিলেন। কিন্তু গত দু’বছর ধরে সেটি বন্ধ। ফলে, হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অনেকেই চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন। কারণ সবার কাছে তো চিকিৎসা করানোর মতো পর্যাপ্ত অর্থ থাকে না। সেটা ফিরিয়ে আনা নিয়ে আলাপ আলোচনা হলেও তা কার্যকরী হয়নি। ফলে, শারীরিক অসুস্থতায় রোজগারের টাকাটুকুই ছিল টেকনিশিয়ানদের সম্বল।
কিন্তু এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগেই টলিপাড়ার টেকনিশিয়ানদের জন্য এল জবর খবর। 7 হাজারেরও বেশি টেকনিশিয়ানের জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ড চালু করানোর উদ্যোগ নিলেন দেব। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতিতে তিনি টলিপাড়ার সাত হাজার টেকনিশিয়ানকে রাজ্য সরকারের ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করার বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে চলেছেন। প্রকল্প অনুযায়ী, প্রত্যেক পরিবার 5 লক্ষ টাকার বিমা পাবে। আরও জানা গিয়েছে টেকনিশিয়ানদের জন্য এই পদক্ষেপ আরও আগে নেওয়ার কথা ছিল ফেডারেশনের, যা নেওয়া হয়নি।
সূত্র মারফত জানা যায়, সম্প্রতি দেবের সঙ্গে কয়েক জন টেকনিশিয়ান যোগাযোগ করেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তাঁরা জানান, তাঁদের কোনও স্বাস্থ্য বিমা নেই। এর পরেই দেব বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানান এবং টেকনিশিয়ানের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের আওতাভুক্ত করানোর অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী দেবের অনুরোধ মেনে নেন এবং টেকনিশিয়ানদের ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পের আওতাধীন করার অনুমতি দেন।
উল্লেখ্য, টেকনিশিয়ানদের জন্য যে বিমাটি ছিল তাতেও 5 লক্ষ টাকা কভারেজ পেতেন টেকনিশিয়ানেরা। কিন্তু ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্প চালু হওয়ার পর একই সঙ্গে দু’টি বিমায় নাম নথিভুক্ত করা যাবে না, এই মর্মে একটি সরকারি নির্দেশিকা আসে। টেকনিশিয়ানেরা তখন তাই ‘স্বাস্থ্যসাথী’ কার্ড করাননি। এমনকী এই মর্মে তাঁরা লিখিতও দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরে আগের বিমাটি বন্ধ হয়ে যায়। ওদিকে কারওর ‘স্বাস্থ্যসাথী’ও নেই। গত দু’বছর ধরে তাই টেকনিশিয়ানেরা কোনও বিমারই আওতাধীন নয়। কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি ফেডারেশনের তরফে। ফলে, চিকিৎসার প্রয়োজনে অনেকেই বিপাকে পড়েছেন তখন।
এই প্রসঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া যায় না আরেকটি একটি দিক। জানা গিয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে টেকনিশিয়ানদের নাম ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পের আওতাধীন করার ডাক আগেই এসেছিল। মেডিক্লেম বেনিফিট গত অক্টোবর মাসে শেষ হওয়ার পর সংস্কৃতি দফতর থেকে ফেডারেশনকে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। বলা হয়, যাঁদের এই মেডিকেল বেনিফিট দেওয়া হত, তাঁদের যেন ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফেডারেশন জানতে চায়, মেডিক্লেম বেনিফিটে যে বিশেষ সুযোগসুবিধা কলাকুশলীরা পান, 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের আওতায় নাম নথিভুক্ত করলে তাঁরা কি তা পাবেন? কারণ, টেকনিশিয়ানদের পরিবারের বেশির ভাগই আগে থেকে ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পের আওতাধীন। তাই নতুন করে ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে তা কতটা সাফল্য পাবে তা নিয়ে সংগঠন চিন্তিত।
আরও জানা গিয়েছে, বেশির ভাগ টেকনিশিয়ান তাঁদের গিল্ড এবং ফেডারেশনকে জানিয়েছেন, তাঁরা যে ‘ক্যাশলেস মেডিক্লেম বেনিফিট’ পেতেন, সেরকমই সুযোগসুবিধা পেতে চান। এতে তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের সুবিধা হয়। তাই ফেডারেশন আগের বিমা সংস্থার কাছে চিঠি দিয়ে জানতে চায়, পুরনো প্রকল্পটি পুনরায় চালু করতে কী করতে হবে? কিন্তু ওই পর্যন্তই কাজ এগিয়েছে। আর এর মাঝেই দেবের উদ্যোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় চালু হচ্ছে 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ড, যার রেজিস্ট্রেশন শুরু এদিন। আর তাই সব টেকনিশিয়ানের মুখেই এখন দেবের গুণগান। কোথাও গিয়ে কি প্রকট হচ্ছে ফেডারেশনের অপারগতা? প্রশ্ন আরও আছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে কি তবে টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্যচিন্তাকে সামনে রেখে শুরু হবে দেব ভার্সেস স্বরূপের ঠাণ্ডা লড়াই? উত্তর সময় দেবে।