ETV Bharat / entertainment

দেবের কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, বড় ঘোষণা টলিপাড়ার টেকনিশিয়ানদের জন্য

এদিন দেব সোশাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠি শেয়ার করে জানান, তিনি টলি ইন্ড্রাস্ট্রির টেকনিশিয়ানদের জন্য যেমনটা চেয়েছিলেন, তেমনটাই হয়েছে ৷ শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন ৷

swasthya-sathi-scheme-cm-mamata-banerjee-keeps-dev-request-for-welfare-of-technicians-of-bengali-film-industry
দেবের কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী (সোশাল মিডিয়া)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 12, 2026 at 2:55 PM IST

|

Updated : March 12, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 12 মার্চ: টলিউড ইন্ডাস্ট্রি তথা বাংলার সিনেমার জন্য বারবরই ভেবে এসেছেন সাংসদ-অভিনেতা দেব (Dev)৷ এবার, সেই লক্ষ্যে আরও এক ধাপ পৌঁছালেন অভিনেতা ৷ দেবের অনুরোধে ইন্ডাস্ট্রির টেকনিশিয়ানদের জন্য বড় সুবিধার বন্দোবস্ত করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) ৷

এদিন দেব মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা একটি চিঠি শেয়ার করেন ৷ যেখানে তিনি টেকনিশিয়ান ভাইদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের (Swasthya Sathi Scheme) আওতায় আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন ৷ আর দেবের সেই অনুরোধ মেনে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ অর্থাৎ এবার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় পড়ে যাচ্ছেন বাংলা বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির সকল টেকনিশিয়ানরা ৷

দেব পোস্টে লেখেন, "মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের 7000-এরও বেশি পরিশ্রমী টেকনিশিয়ানের কল্যাণে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য আমার অনুরোধটি গ্রহণ করেছেন ৷ এটা জানাতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।"

কবে থেকে শুরু রেজিস্ট্রেশন?

দেব লেখেন, "আগামী 17 মার্চ টেকনিশিয়ান্স স্টুডয়োওতে একটি নিবন্ধন শিবির আয়োজন করা হবে ৷ আমি সকল টেকনিশিয়ানকে অনুগ্রহ করে উপস্থিত থাকার এবং এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য তাদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করছি।"

কী লেখা ছিল চিঠিতে ?

দেব মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি সকলকে জানাতে চাই, সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (FCTWEI)-তে প্রায় 7 হাজারের বেশি টেকনিশিয়ানস কাজ করেন ৷ আগে তাঁরা, রাজ্য সরকারের 5 লাখ টাকার মেডিক্লেমের আওতাভুক্ত ছিলেন ৷ কিন্তু বর্তমানে সেই সুবিধা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে টেকনিশিয়ান ভাই ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত ৷ অনেকেই আমাকে জানিয়েছেন, তাঁরা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পেরও আওতায় নেই ৷"

এরপর দেব লেখেন, "আমি মাননীয়ার কাছে আবেদন রাখতে চাই, দয়া করে, টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়ো চত্বরে একটা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে টেকনিশিয়ান ভাইরা এই প্রকল্পে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন ৷ আপনি পাশে থাকলে, হাজার হাজার টেকনিশিয়ান কর্মী ও তাঁদের পরিবার স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা পেতে পারেন ৷"

7 মার্চ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই চিঠি পাঠিয়েছিলেন দেব ৷ 12 মার্চের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী অভিনেতার অনুরোধ রাখেন ৷ আগামী 17 মার্চ টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে ৷ যেখানে কর্মীরা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন ৷

Last Updated : March 12, 2026 at 3:23 PM IST

TAGGED:

CM MAMATA BANERJEE
স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প
SWASTHYA SATHI SCHEME IN TOLLYWOOD
DEV
DEV ON CM MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.