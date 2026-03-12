দেবের কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, বড় ঘোষণা টলিপাড়ার টেকনিশিয়ানদের জন্য

দেবের কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, বড় ঘোষণা টলিপাড়ার টেকনিশিয়ানদের জন্য
এদিন দেব সোশাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠি শেয়ার করে জানান, তিনি টলি ইন্ড্রাস্ট্রির টেকনিশিয়ানদের জন্য যেমনটা চেয়েছিলেন, তেমনটাই হয়েছে ৷ শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন ৷
হায়দরাবাদ, 12 মার্চ: টলিউড ইন্ডাস্ট্রি তথা বাংলার সিনেমার জন্য বারবরই ভেবে এসেছেন সাংসদ-অভিনেতা দেব (Dev)৷ এবার, সেই লক্ষ্যে আরও এক ধাপ পৌঁছালেন অভিনেতা ৷ দেবের অনুরোধে ইন্ডাস্ট্রির টেকনিশিয়ানদের জন্য বড় সুবিধার বন্দোবস্ত করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) ৷
এদিন দেব মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা একটি চিঠি শেয়ার করেন ৷ যেখানে তিনি টেকনিশিয়ান ভাইদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের (Swasthya Sathi Scheme) আওতায় আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন ৷ আর দেবের সেই অনুরোধ মেনে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ অর্থাৎ এবার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় পড়ে যাচ্ছেন বাংলা বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির সকল টেকনিশিয়ানরা ৷
দেব পোস্টে লেখেন, "মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের 7000-এরও বেশি পরিশ্রমী টেকনিশিয়ানের কল্যাণে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য আমার অনুরোধটি গ্রহণ করেছেন ৷ এটা জানাতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।"
কবে থেকে শুরু রেজিস্ট্রেশন?
দেব লেখেন, "আগামী 17 মার্চ টেকনিশিয়ান্স স্টুডয়োওতে একটি নিবন্ধন শিবির আয়োজন করা হবে ৷ আমি সকল টেকনিশিয়ানকে অনুগ্রহ করে উপস্থিত থাকার এবং এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য তাদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করছি।"
কী লেখা ছিল চিঠিতে ?
দেব মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি সকলকে জানাতে চাই, সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (FCTWEI)-তে প্রায় 7 হাজারের বেশি টেকনিশিয়ানস কাজ করেন ৷ আগে তাঁরা, রাজ্য সরকারের 5 লাখ টাকার মেডিক্লেমের আওতাভুক্ত ছিলেন ৷ কিন্তু বর্তমানে সেই সুবিধা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে টেকনিশিয়ান ভাই ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত ৷ অনেকেই আমাকে জানিয়েছেন, তাঁরা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পেরও আওতায় নেই ৷"
এরপর দেব লেখেন, "আমি মাননীয়ার কাছে আবেদন রাখতে চাই, দয়া করে, টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়ো চত্বরে একটা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে টেকনিশিয়ান ভাইরা এই প্রকল্পে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন ৷ আপনি পাশে থাকলে, হাজার হাজার টেকনিশিয়ান কর্মী ও তাঁদের পরিবার স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা পেতে পারেন ৷"
7 মার্চ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই চিঠি পাঠিয়েছিলেন দেব ৷ 12 মার্চের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী অভিনেতার অনুরোধ রাখেন ৷ আগামী 17 মার্চ টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে ৷ যেখানে কর্মীরা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন ৷