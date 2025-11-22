ETV Bharat / entertainment

'ফেডারেশন কোনও জুজু নয়, সিনেমা বানানোর একমাত্র ঠিকানা'- আর কী বার্তা ফেডারেশন সদস্যদের ?

তিনটি বিষয়ে এদিন আলোচনা হয় সাংবাদিক সম্মেলনে। হাজির ছিলেন রাহুল মুখোপাধ্যায়, পাভেল, নির্ঝর মিত্র, জয়দীপ।

swarup-biswas-rahool-mukherjee-and-federations-members-arranged-meeting-for-film-fraternity
ফেডারেশনের বৈঠক (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 22, 2025 at 10:15 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 নভেম্বর: পরমব্রতর ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন সমীকরণ থেকে 'দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' তৎসহ রুদ্রনীল ঘোষ এবং স্বাধীন ছবির নির্মাণ নিয়ে জোর বৈঠক টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে। নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে মরিয়া 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'। তাই শুক্রবার বিকেলে এক জরুরিভিত্তিক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয় 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'র তরফ থেকে।

ঠিক তিনটি বিষয়ে এদিন আলোচনা হয় সাংবাদিক সম্মেলনে। হাজির ছিলেন রাহুল মুখোপাধ্যায়, পাভেল, নির্ঝর মিত্র, জয়দীপ। তাঁরাই হলেন স্বাধীন ছবি নির্মাণের 'মুখ'। হাজির ছিলেন ফেডারেশনের অন্যান্য সদস্যরাও। ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস প্রথম বিষয় হিসেবে তুলে ধরেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনি বলেন, "আপনারা জানেন যে গত বছর ফেডারেশনের বিরুদ্ধে 13 জন পরিচালক কেস করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। পরিচালকেরা ফেডারেশনের কাজ নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন তুলেছিলেন তখন।"

বৈঠকে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস (ইটিভি ভারত)

ফেডারশেন সভাপতি এরপর বলেন, "তবে, ফেডারেশন যেকোনও ধরনের সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে চায় ৷ তার জন্যই আমরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা চেয়েছিলাম। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। সামাজিক মাধ্যমে ভিডিয়ো বার্তায় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সেই সময়ে করা কেস থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। তিনি নিজেই স্পষ্ট জানিয়েছেন যে সেই সময়ের কিছু পরিস্থিতি এবং কিছু তথ্য তাঁকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। কিন্তু আজ তিনি সেখান থেকে পরিত্যক্ত। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। তিনি চাইছেন আবারও ফেডারেশনের সঙ্গে কাজ করতে। ভিডিয়ো বার্তা দেওয়ার পর তিনি ইমেইল-ও করেছেন। ফেডারেশনের ইসি কমিটির জরুরিভিত্তিক মিটিং বসেছে।"

স্বরূপ বিশ্বাসের কথায়, "পরিচালকমণ্ডলীর করা কেসের কারণে আমাদের অনেক সম্মানহানি, সুনামহানি এবং অর্থহানি হয়েছে। পরমব্রত বলেছেন যে আর তিনি কেসের পথে হাঁটবেন না। ফেডারেশনের সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন। আমাদের ইসি কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে মনোমালিন্য ছিল তা আর থাকল না। আমরা আবার একসঙ্গে কাজ করব।" ফেডারেশন কর্তার কাছে জানতে চাওয়া হয় আর কোনও পরিচালক কি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন? তিনি জানান, "না এখনও অবধি আর কেউ যোগাযোগ করেননি।"

দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে স্বরূপ বিশ্বাস আলোকপাত করেন 'স্বাধীন ছবি' বা 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মস'-এর উপরে। তাঁর বক্তব্য, "অনেকের মনের মধ্যে এটা ঢুকে গিয়েছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম তৈরি করতে গেলে ফেডারেশনের কোনও কলাকুশলীর প্রয়োজন নেই। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম তৈরি হয়ে যাওয়ার পর কিছু বড় প্রযোজক নির্মাতাদের পিছন থেকে ইনভেস্ট করে ছবিটা সিনেমা হলে রিলিজ করবেন, বড় বড় পোস্টার লাগাবেন, প্রোমোশন করবেন। তা হলে সেটা আর স্বাধীন ছবি থাকল কীভাবে?"

পাভেলকে এই প্রসঙ্গে ফেডারেশন সভাপতি বিস্তারিত বলতে বলেন। পাভেল বলেন, "ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম তকমাটা অনেক বড়। কিন্তু এর সংজ্ঞা এক এক জায়গায় এক এক রকম। ইরানের লোকেরা স্বাধীন ছবি বলতে যা বোঝে ডেনমার্কের লোকেরা তা বোঝে না। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মানে হচ্ছে যে সিনেমাগুলো স্টুডিয়ো সিস্টেমের বাইরে গিয়ে তৈরি হচ্ছে। সহজ কথায় বলতে গেলে যে ছবিগুলোর কনসেপ্ট একেবারে আলাদা। তার জন্য প্রযোজক পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সেই ব্যাপারে ফেডারেশন কিছু বলছে না।"

"যাঁরা 'এসআরএফটি আই' থেকে পড়াশুনা করে স্বাধীনভাবে একটা ছবি বানাচ্ছেন তাঁদের কাছে হয়তো ট্রলি বা আরও চার পাঁচটা জিনিসের সুবিধা আছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে তাঁদের কাছে কি মেকআপ ম্যান বা হেয়ার ড্রেসারেরও ব্যবস্থা আছে? কিন্তু ফেডারেশনের কাছে অভিজ্ঞ মানুষজন আছেন যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে কেউ মেকআপ, কেউ হেয়ার ড্রেসিং, কেউ ক্যামেরা বা অন্যান্য সব কাজ করে চলেছেন। আমার বক্তব্য, যাঁরা স্বাধীন ছবি বানাতে চাইছেন তাঁরা ফেডারেশনকে শঙ্কার চোখে না দেখে এখানকার অফিসে এসে নিজেদের কতটুকু পুঁজি আছে সেটা বলুন। দেখুন ফেডারেশন সাহায্য করবে।" বলেন পাভেল

পরিচালক আরও বলেন, "ফেডারেশনের সেই ছবিগুলি নিয়েই সমস্যা যে ছবিগুলি কম বাজেটে তৈরি হওয়ার পর ঘটা করে প্রোমোশন, দিকে দিকে পোস্টার , সেজেগুজে নায়ক নায়িকাদের আসা যাওয়া সবই চলছে। কম বাজেটে ছবি বানানোর পরেই তার মানে অ্যাজেন্ডা হয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়িক। তার মানে সবই হল কিন্তু ফেডারেশনের টেকনিশিয়ানদের বাদ দিয়ে। তাঁরাই বঞ্চিত। ফেডারেশনের লক্ষ্যই হচ্ছে এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো। এখন টেকনিশিয়ানদের অবস্থা আগের তুলনায় ভালো। তাকে আরও ভালো করতে মরিয়া ফেডারেশন।"

পাভেলের কথায়, "স্বাধীন পরিচালকদের সঙ্গে ফেডারেশনের কোনও বিরোধ নেই । ছবি বানাতে চাইলে ফেডারেশনের কাছে আসুন। সমস্যার সমাধান হয়ে আবে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি হওয়া জরুরি। কিন্তু কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর কোনটা নয়, সেটা গুলিয়ে দেওয়া যাবে না।"

রাহুল মুখোপাধ্যায় কথার শুরুতেই বলেন, "ফেডারেশন কোনও জুজু নয়। ফেডারেশন কী আগে বুঝতে হবে। আমরা যারা ডিরেক্টর তাদের থেকে শুরু করে যারা সকালে রোজ ফ্লোরে ব্রেকফাস্ট দিই তারা সবাই টেকনিশিয়ান। আজ কেউ যদি কোনও ইন্সটিটিউট থেকে সিনেমা নিয়ে পড়াশুনা করে আসে সে তো ছবিই বানাবে তা সে যে ফরম্যাটেই হোক না কেন, এক একজনের বাজেট এক এক রকম। সে যদি সত্যিই ছবি বানাতে চায় তা হলে তার একটাই ঠিকানা জানা উচিত সেটা হল ফেডারেশন। তাকে যত রকমভাবে সাপোর্ট করা যায় তাকে করবে ফেডারেশন।"

রাহুল আরও বলেন, "ফেডারেশনের সঙ্গে সবার আগে ঝামেলা হয় আমাকে কেন্দ্রে রেখে। সেই সময়ে আমিও নানাভাবে ভুল বুঝে নিজের মাথায় গল্প সাজিয়ে লড়তে শুরু করি। পরে যখন সবটা বুঝতে পারি এবং ফেডারেশনের হাত ধরি সেদিন থেকে আমার আর কাজের কোনও অসুবিধা হয়নি। ফেডারেশন সব ছবিকে সাপোর্ট করে। তারা কোনও ছবিকে আটকে দিতে চায় না। কেউ নিয়মের বিরুদ্ধে গেলে আলোচনায় বসতে চায় ফেডারেশন। ফেডারেশন ভয়ের কিছু বিষয় নয়। সবার আগে ফেডারেশনের সঙ্গে বিরোধ আমাকে ঘিরেই শুরু হয়। আজ সেই আমিই বলছি যে কোনও বাজেটের ছবি নিয়ে আসুন। ফেডারেশন সবরকমভাবে পাশে থাকবে। এমনকী এও শোনা যাচ্ছে যে বাইরে থেকে কাজ আসা বন্ধ হয়ে গেছে। এটাও খুব ভুল তথ্য। যাঁরা আসছেন তাঁদের বলব সঠিক জায়গায় এসে সঠিক মানুষের সঙ্গে কথা বলুন। অনেক ভুল মানুষ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। যারা ফেডারেশনের নাম দিয়ে চিট করে। সবাই জানে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে আমাদের চার তলায় একটা ছোট্ট অফিস আছে। সেখানে বড়, ছোট, মেজ, সেজ সব ধরনের ছবি বানানোর সলিউশন আছে।"

তৃতীয় বিষয়ে উঠে আসে 'দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' ছবি প্রসঙ্গ এবং তাকে ঘিরে এই ছবির অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের ফেডারেশনকে নানাভাবে তির্যক বাণে বিদ্ধ করার প্রসঙ্গ। ফেডারেশন সভাপতি কথার শুরুতেই 'দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' ছবির প্রযোজক প্রতীক চক্রবর্তীকে নিয়ে বলেন, "উনি বলেছেন ওঁর কাছে কেউ টাকা পায় না। কিংবা পেলেও এক, দুই বা চার লাখ টাকা পায়। কিন্তু প্রমাণিত সত্য ওঁর কাছে আমরা এখনও 13 লক্ষ 54 হাজার টাকা পাই। উনি সাড়ে 8 লাখ টাকা দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন একজন গ্যারান্টার হয়েছেন (নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক) যিনি বাকি টাকার দায়িত্ব নেবেন।"

সভাপতি আরও বলেন, "সুতরাং উনি যে মানুষের কাছে ভুল বার্তা দিয়েছেন তা পরিষ্কার হয়ে গেল।" তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় তা হলে ছবিটা কীভাবে আজ মুক্তি পেলো? তিনি বলেন, "দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' কিন্তু স্বাধীন ছবি নয় তা আজ পরিষ্কার। তবে যে সব নতুন পরিচালকরা উঠে আসছেন তাঁদের স্বপ্ন কোনওভাবে ভঙ্গ করতে চায় না ফেডারেশন। কিন্তু ফেডারেশনকে ফাঁকি দিয়ে কোনও কাজ ফেডারেশন মেনে নেবে না কখনও। ফেডারেশন শেষ অবধি লড়াই করবে।"

এরপর রুদ্রনীল ঘোষের প্রসঙ্গে ফেডারেশন সভাপতি বলেন, "উনি নিজেই তো টাকা দেননি টেকনিশিয়ানদের। ওঁর প্রোডাকশনের কাছেও তো কত টাকা পায় ফেডারেশনের টেকনিশিয়ান ভাইয়েরা। উনি মনে করেন ওদের টাকা না দিয়েই কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। তাই উনি সামাজিক মাধ্যমে নানা কথা বলছেন। টাকা না দেওয়াটাকে সাপোর্ট করছেন। উনি যে সব কথা বলছেন আমার মনে হয় না এই ভদ্র সমাজে কেউ এভাবে কথা বলে। উনি যেভাবে কলাকুশলীদের নিয়ে বাজে কথা বলছেন তাতে ওঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত উনি যে সব কাজ করেছেন তা কি পারতেন আমাদের টেকনিশিয়ান ভাইয়েরা না থাকলে?"

স্বরূপ বলেন, "রুদ্রনীল জানিয়েছিলেন তাঁর প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে ক্যামেলিয়ার চুক্তি হয়েছে। কিন্তু ক্যামেলিয়া তো সেই টাকা ফেডারেশনকে দেবে না। কেন না ফেডারেশনের সঙ্গে তো তাদের কোনও চুক্তি হয়নি। ক্যামেলিয়া জানিয়েছেন রুদ্রনীল কোনও এগ্রিমেন্ট ঠিকমতো মেনে চলেননি। তাই টাকা দেওয়া যায়নি।..." এদিন রুদ্রনীলের কাছ থেকে ঠিক কত টাকা পায় ফেডারেশন তার একটা হিসেব দেন ফেডারেশন সভাপতি। দেখা যায় সেই অঙ্ক নয় নয় করে 5 লক্ষ টাকা।

"টানা দু'বছর ধরে টেকনিশিয়ানদের টাকা ছাড়া কাজ করিয়ে গিয়েছেন রুদ্রনীল ঘোষ।"- অভিযোগ স্বরূপ বিশ্বাসের। এখন টেকনিশিয়ানরা এই নিয়ে আন্দোলন করলে অন্যায় হবে?" এখানেই শেষ নয়, ওটিটি প্লাটফর্মে সিরিজ তৈরির জন্য অঙ্কুশ আগরওয়াল নামের জনৈক ফিন্যান্সার 15 লক্ষ এবং পরিচালক প্রান্তিক গায়েন এখনও 4 লক্ষ 50 হাজার টাকা পান রুদ্রনীলের কাছে। সেই টাকা প্রায় দু'বছর ধরে না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে অভিনেতার নামে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরও একটি দিক উঠে আসে যে, কেউ যদি পুঁজির কারণে কম লোক নিয়ে কাজ করতে চায় তা হলে কী হবে? বিশ্বাস জানান, "সেক্ষেত্রে ছবিটার কনটেন্ট দেখে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হবে যে কতজন কাজ করবে ছবিটা নির্মাণে।"

TAGGED:

SWARUP BISWAS
RAHOOL MUKHERJEE
THE ACADEMY OF FINE ARTS MOVIE
স্বরূপ বিশ্বাস ফেডারেশন
FEDERATION MEETING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.