চরিত্রগুলোর ক্ষমতা থাকে, বাস্তবে আমি ক্ষমতাহীন: স্বাগতা মুখোপাধ্যায়

চরিত্রগুলোর ক্ষমতা থাকে, বাস্তবে আমি ক্ষমতাহীন: স্বাগতা মুখোপাধ্যায়
Swagata Mukherjee Interview: মুখ্যমন্ত্রী সুস্মিতা বসুর চরিত্রে রয়েছেন স্বাগতা মুখোপাধ্যায়। ছবি এবং নানা বিষয় নিয়ে অভিনেত্রীর সঙ্গে আড্ডা দিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 9:12 AM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর : এবার মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অভিনেত্রী স্বাগতা মুখোপাধ্যায় ৷ 30 অক্টোবর দর্শকের দরবারে আসছে সৌভিক দে পরিচালিত 'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস'। সেই সিনেমায় মুখ্যমন্ত্রী সুস্মিতা বসুর চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে ৷ সিনেমার জার্নি নিয়ে অকপট অভিনেত্রী স্বাগতা ৷
ইটিভি ভারত: 'ফাইলস' শব্দটা কোনও ছবিতে থাকা মানেই বিতর্কের সম্ভাবনা। 'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস'-এ মানুষ কী পাবে?
স্বাগতা: উঁকিও মারছে, দানাও বাঁধছে। যেভাবে গল্পটা বলা হয়েছে তাতে রহস্য তো দানা বাঁধবেই। সবই আছে এই ছবিতে।
ইটিভি ভারত: শোনা যাচ্ছে আমাদের শহরের বুকে ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক (আরজি কর) ঘটনার ছায়া আছে এই ছবিতে। তাই কি?
স্বাগতা: সমসাময়িক ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে ফিল্ম এর আগেও হয়েছে, হয়েই চলেছে। এটা আরেকটা পদক্ষেপ। শুধু কলকাতার বুকে না, কলকাতার বাইরে আরও বিভিন্ন জায়গায় এরকম জঘন্য ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত, যা কাম্য নয়। সেই সব ঘটনাকে মাথায় রেখে একটা প্রতিবাদ এই ছবি। পাশাপাশি এই ছবিতে একটা সুন্দর গল্প, অভিনয়, কিছু বলার চেষ্টা আছে।
ইটিভি ভারত: আপনাকে কীভাবে পাবো?
স্বাগতা: আমি এই ছবির একটা অংশ। একজন নেত্রী। আর নেত্রী মানেই তার ক্ষমতা থাকে। আমিও এখানে তেমনই ক্ষমতাশালী। সাধারণত আমি যে চরিত্রগুলো করি সেগুলোর বেশ ক্ষমতা থাকে। আর বাস্তবে তো আমার কোনও ক্ষমতাই নেই।
ইটিভি ভারত: বাস্তবে নেত্রী হতে মানে সক্রিয় রাজনীতি করতে ইচ্ছে হয় না কখনও?
স্বাগতা: একেবারে না। রাজনীতি আমার জন্য নয়। এর জন্য অনেক পড়াশুনা দরকার। নিজের দল এবং বিরোধী দলের ইতিহাস জানতে হয় এবং সারাদিন শুধু ওটাই করতে হয়। আমি পারব না। আমার জীবনের লক্ষ্যই তো রাজনীতি নয়। আজ যদি কেউ আমাকে সাংবাদিক হতে বলে আমি পারব না। আমাকে শিখতে হবে। আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল গায়িকা হব, শিক্ষিকা হব। দুটোর কিছুই হইনি আমি। বাদ বাকি যেটা হয়েছি সবটাই উপরওয়ালার জন্য।
ইটিভি ভারত: সৌভিকের সঙ্গে কাজ করে কেমন লাগল?
স্বাগতা: অভিযোগ আছে। কাউকে বলিনি। তোমাকে বলি? সবাইকে দেখছি ওর সঙ্গে অনেকগুলো কাজ করে বসে আছে। আমি একটা কেন? (সহাস্যে) এই টিমে নিজেকে নবাগতা মনে হয়েছে। খুব রাগ হয়েছে। সৌভিক আমাকে এতদিন কেন আমাকে একটা রোলের জন্যও ডাকেনি? আমি দুঃখ পেয়েছি। তবে, খুব ভালো ছেলে। এতগুলো ফিল্ম করেছে। কিন্তু যখন কথা বলে খুব মাটির মানুষ বলে মনে হয়েছে। আমি আবারও সৌভিকের সঙ্গে কাজ করতে চাই। আমাকে নেবে কিনা জানি না। কেননা অভিযোগ জানালাম ওকে নিয়ে আমি।
ইটিভি ভারত: এখানে খুব সাদামাটা লুকে আপনি।
স্বাগতা: ভালোই লেগেছে। কিছুদিন আগে আমি একটা ধারাবাহিক করছিলাম। সেটাতে ডবল ক্যারেক্টার ছিল। সেখানে সাদামাটা লুকের চরিত্রটি দুষ্টু আর সাজুগুজু করে থাকা চরিত্রটি পজিটিভ। সাধারণত এরকম হয় না। মেক আপ কম করার একটা সুবিধা হল তৈরি হতে সময় লাগে না। যদিও আমি সময়ে কলটাইমে পৌঁছই।
ইটিভি ভারত: পরিচালনায় প্ল্যান আছে?
স্বাগতা: না। বহু বছর ধরেই থিয়েটার করি বলে পরিচালনাটাও পারব তা কিন্তু না। লাইটটাও করাটা অত সহজ না। পড়াশুনা লাগে সবকিছুর জন্য।