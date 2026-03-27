হইচইতে মে মাসে আসছে রহস্যনির্ভর 'কুহেলি', ওটিটি-তে পা সুস্মিতার

প্রথমবার ওয়েব দুনিয়ায় পা রাখছেন বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুস্মিতা দে।

আসছে ওয়েব সিরিজ 'কুহেলি' (Special Arrangement)
Published : March 27, 2026 at 9:09 AM IST

কলকাতা, 27 মার্চ: মে মাসেই হইচইতে আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'কুহেলি' ৷ অদিতি রায়ের পরিচালনায় 'কুহেলি'র মাধ্যমে ওয়েব দুনিয়ায় পা রাখছেন বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুস্মিতা দে। 'কথা' ধারাবাহিকের মাধ্যমে তিনি পান ব্যাপক জনপ্রিয়তা। আর এবার পা বাড়ালেন ওয়েব দুনিয়াতে।

সিরিজের পরিচালনায় অদিতি রায়। এই গল্পে একা সুস্মিতা নন, মুখ্য চরিত্রে থাকছেন আরও দুই নায়িকা। তিনবোনের গল্প নিয়ে এগোবে এই সিরিজ। বড় বোনের চরিত্রে থাকবেন অভিনেত্রী ঋদ্ধিমা ঘোষ। তাঁর দুই বোনের চরিত্রে অঙ্গনা রায় ও সুস্মিতা। জানা গিয়েছে গোটা সিরিজের গল্প এগোবে পাহাড়ি এলাকাকে কেন্দ্র করে। জানা যাচ্ছে এই গল্পে সুস্মিতার বিপরীতে কৌশিক সেন। তা হলে কি অসম বয়সের প্রেম এই সিরিজের উপজীব্য? নাকি আছে থ্রিলারের চমক? জানা যাবে সিরিজটি এলে।

গল্পে তিন বোনের জীবনের ওঠাপড়া দেখানো হবে। তবে আছে রহস্যময় টুইস্টেরও আনাগোনা। অঙ্গনার বিপরীতে দেখা যাবে অভিনেতা অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়কে। এই প্রথমবার তাঁদের জুটিকেও পর্দায় দেখবে দর্শক। তবে ঋদ্ধিমার বিপরীতে কাকে দেখা যাবে বা কাউকে আদৌ দেখা যাবে কিনা সেই নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। কুহেলী-র গল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এসপি রানা সিংহ। সে খুন হয়। তার খুনের রহস্যটা শুধু খুনিকে নিয়ে নয়, বরং রানা সিংহের কোন রূপটাকে খুন করা হয়েছে সেটা নিয়েও। পরিচালক অদিতি রায় বলেন, "কুহেলি একটি ধীর-দগ্ধ আখ্যান যা সাসপেন্সের মধ্যে চলে, একটি দ্বিমুখী যাত্রা হিসাবে উদ্ভাসিত হয় যেখানে প্রতিটি চরিত্র একজন শিকার এবং একটি সম্ভাব্য হত্যাকারী উভয়ই।"

সিরিজে রাধিকা সিংহর ভূমিকায় সুস্মিতা দে। শোকাতুর বিধবা, যে বৈবাহিক জীবনে ভয়ের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। বড় বোন দেবিকা দত্তর ভূমিকায় ঋদ্ধিমা ঘোষ, যার কাছে গোপনীয়তা জীবনধারণের এক কৌশল। অঙ্গনা রায় রয়েছেন ছোট বোন ইশিকা রায়ের ভূমিকায়। সে স্পষ্টবাদী, স্বাধীন এবং নিজের শর্তে চলা মেয়ে। মে মাসে হইচই-এ মুক্তি পেতে চলেছে এই সিরিজটি। বাংলা থ্রিলারের তালিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে যাচ্ছে বলে আয়াসাবাদী নির্মাতারা।তাঁর কথায়, "রাধিকা তার বিবাহিতজীবনে নিজেকে শান্ত, আরও সম্মত এবং আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে কয়েক বছর কাটিয়েছে। তার স্বামীর মৃত্যু তাকে মুক্তি দেয় না; এটি কেবল তার ভয়ের প্রকৃতিকে নতুন আকার দেয়।"

এই গল্পে তিন বোন তিন রকম। রাধিকা ভীত-সন্ত্রস্ত এক বিধবা, দেবিকা রহস্যে ঘেরা এক নারী এবং ইশিকা অকুতোভয় ও স্বাধীনচেতা। এই তিন বোনের চারিত্রিক বৈপরীত্য বেশ কৌতূহল জাগানোর মতো। আর আছে ডি এস পি অগ্নি বসু। এই চরিত্রে প্রিয়াঙ্কা সরকার। অগ্নির চ্যালেঞ্জ শুধু ফরেনসিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক। যে শহরে শোক প্রকাশ করাটাও একটা 'পারফরম্যান্স', সেখানে তাকে মিথ্যার দেওয়াল ভেঙে সত্য খুঁজে বের করতে হবে। কৌশিক সেন রয়েছেন এসপি রানা সিংহর চরিত্রে। তাঁর চরিত্রটা সম্মানের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক অন্ধকার ও ত্রুটিপূর্ণ মানুষ।

কৌশিক সেন বলেন, "রানা সম্মানীয়, নির্ভরযোগ্য এবং প্রশংসিত একজন মানুষ। সে যেমন একজন আদর্শ স্বামী, তেমনি বন্ধু, ভগ্নিপতি এবং অফিসার। কিন্তু যা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল তা হল সেই পরিপূর্ণতার মায়া এবং এর নীচে থাকা অস্থির সম্ভাবনা। প্রিয়াঙ্কা সরকার জানান, "অগ্নি এমন একটি শহরে চলে যায় যেখানে সবাই শোকাহত এবং সবাই মিথ্যা বলছে। তার কাজ হল দু'জনকে আলাদা করে বলা। প্রতিটি মুখ একটি ভিন্ন গল্প বলে। প্রতিটি নীরবতা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুভব করে। একজন বহিরাগত এবং একজন তদন্তকারী হিসেবে, তাকে প্রতারণার স্তরগুলি কেটে ফেলতে হবে, সহজাতভাবে সত্যকে সাবধানে তৈরি করা মিথ্যা থেকে আলাদা করতে হবে।"

ফেডারেশনের পর টেকনিশিয়ান্সদের সম্মান বিশেষ বিনোদন চ্যানেলের, কবে-কোথায় দেখবেন 'টেকনিক্যাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'?

সম্পাদকের পছন্দ

