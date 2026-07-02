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'তিলোত্তমা' হয়ে ফিরছেন সুস্মিতা, দ্বৈত চরিত্রের জন্য কীভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন অভিনেত্রী?

সুস্মিতার কথায়, "যমজ বোনের গল্প। আমার কাছে খুব চ্যালেঞ্জিং ৷ ডবল রোল প্রথমবার করছি। দুটো চরিত্র করব একসঙ্গে, সেখানে সুইচ অফ-সুইচ অন করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

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'তিলোত্তমা' হয়ে ফিরছেন সুস্মিতা (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 5:05 PM IST

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কলকাতা, 2 জুলাই: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'তিলোত্তমা'। গতকালই হাজির হয়েছে প্রোমো। প্রোমো দেখলে এক লহমাতেই মনে হবে এর কাহিনিতে কলকাতার বুকে আরজি কর কাণ্ডে তরুণী চিকিৎসককে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনার ছায়া রয়েছে।

এই ধারাবাহিকের নাম ভূমিকায় সুস্মিতা দে (Susmita Dey)। দ্বৈত চরিত্রে রয়েছেন তিনি। দুই বোনের মধ্যে একজন নৃত্যশিল্পী। অন্যজন চিকিৎসক। প্রযোজক-পরিচালক স্নেহাশিস চক্রবর্তীর হাত ধরেই আসছে এই ধারাবাহিক। 'তিলোত্তমা', 'অভয়া' নামগুলোর শুনলে আজও কলকাতা ফিরে যায় সেই কালো রাতটিতে। সেরকমই এক রাতের ঝলক ফুটে উঠল ধারাবাহিকের প্রথম প্রোমোতে। যেখানে দেখা যাচ্ছে সুস্মিতা দে'র এক অবতার বিয়ের পিঁড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। তারপর তার কিছু নাচের দৃশ্য। তারপরেই সুস্মিতার চিকিৎসক অবতার সামনে আসে।

susmita-dey-comes-with-new-bengali-serial-tilottama-promo-out
ধারাবাহিকের দৃশ্য (সংগৃহীত)

দেখা যায় সে জেনে ফেলে কারোর গোপন অপকর্মের কথা। আর তার পরেই তাকে মার‍তে তার পিছনে ছোটে আততায়ীরা। তরুণী চিকিৎসককে জলে ফেলে দেওয়ার দৃশ্য উঠে আসে প্রোমোতে। এরপর আবির্ভাব আরেক বোনের। অ্যাকশন দৃশ্যেও ক্যারিশ্মা দেখালেন সুস্মিতা। 'কথা'র বেশ অনেকদিন পর আবার টেলিভিশনে ফিরলেন সুস্মিতা। এর মাঝে ওয়েব সিরিজ 'কুহেলি' এবং মঞ্চ অভিনয়ে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার বেগম লুৎফন্নিসা বেগমের চরিত্রে অভিনয় করে নিজের অভিনয়শৈলীর জাত বুঝিয়েছেন তিনি। এবার দ্বৈত চরিত্রে একেবারে আলাদা দুটি ইমেজে ধরা দেবেন সুস্মিতা।

susmita-dey-comes-with-new-bengali-serial-tilottama-promo-out
ধারাবাহিকের দৃশ্য (সংগৃহীত)

ইটিভি ভারত সুস্মিতার সঙ্গে এই ধারাবাহিক নিয়ে তাঁর কাছ থেকে অনুভূতির কথা জানতে চাইলে সুস্মিতা বলেন, "এই ধারাবাহিকটির সঙ্গে আরজি কর ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই। এটা একটা মেডিকেল থ্রিলার। যমজ বোনের গল্প। যেরকম এন্টারটেনমেন্টের জন্য একটা গল্প ভাবা হয় এটাও সেরকমই। আমার কাছে খুব চ্যালেঞ্জিং, কেননা ডবল রোল এই প্রথমবার করছি। দুটো চরিত্র করব একসঙ্গে, সেখানে সুইচ অফ-সুইচ অন করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দুই বোনের মধ্যে একজন ডান্সার। ব্যালে ডান্স ফর্মটা প্র‍্যাকটিস করতে হচ্ছে। আর ব্যালে খুব কঠিন। আমার মনে হয় সবার ভালো লাগবে। প্রোমো সবাই দেখে ভালো বলছে। বাকিটা লেখকের উপর। উনি কীভাবে ভাবছেন।"

2024-এর 8 অগস্ট। মেডিক্যাল হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় ভয়াবহ মৃত্যু হয় এক তরুণী চিকিৎসকের। তাঁর মৃত্যুর প্রতিবাদে পথে নেমেছিল গোটা দেশ। দেশের বাইরেও হয়েছে প্রতিবাদ। বাকি যা যা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে তা সকলেরই জানা। তবে, সুস্মিতার কথা অনুযায়ী এই ধারাবাহিকের সঙ্গে আর জি কর কাণ্ডের কোনও সম্পর্ক না থাকলেও কোথাও গিয়ে একটা ছায়া অস্বীকার করার উপায় নেই। এই বিষয়ে স্নেহাশিস চক্রবর্তীর মতামত জানতে ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোনে অধরা। খবর, অ্যাকশন দৃশ্যে সাবলীলভাবে অভিনয়ের জন্য শারীরিক কসরতও করছেন অভিনেত্রী।

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TAGGED:

RG KAR NEWS
RG KAR INCIDENT IN SERIAL
SUSMITA DEY
সুস্মিতা দে তিলোত্তমা
TILOTTAMA BENGALI SERIAL

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