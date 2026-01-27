বক্সঅফিসে সুনামি ! মাত্র 4 দিনে সানি দেওলের 'বর্ডার 2'র রেকর্ড আয়

ETV Bharat / entertainment

বক্সঅফিসে সুনামি ! মাত্র 4 দিনে সানি দেওলের 'বর্ডার 2'র রেকর্ড আয়

সিনেমা বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন ব্যবসা চলতে থাকলে খুব তাড়াতাড়ি 300 কোটির ক্লাবে ঢুকে যাবে 'বর্ডার 2' ৷

'বর্ডার 2'র রেকর্ড আয় (পোস্টার)
January 27, 2026

হায়দরাবাদ, 27 জানুয়ারি: বক্স অফিসে 'সুনামি'- এই শব্দটাই বর্ডার2 -এর সাফল্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম ৷ সানি দেওলের বহু প্রতীক্ষিত যুদ্ধভিত্তিক সিনেমা ভারত এবং ভারতের বাইরের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে ঝড় তুলেছে ৷ ইতিবাচক আলোচনা এবং জোরালো দেশপ্রেম থিমের জোরে ছবিটি সমস্ত সংশয়কে দূরে সরিয়ে 2026 সালের বলিউডের প্রথম ব্লকবাস্টার হিসেবে সামনে এসেছে ৷

প্রথম দিন থেকেই 'বর্ডার 2' বিশেষ কিছু হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল। ছবিটি 23 জানুয়ারি (শুক্রবার), মুক্তি পায় ৷ দেশের কিছু অংশে সকালের বেশ কয়েকটি শো বাতিল হওয়া সত্ত্বেও ভারতে 30 কোটি টাকার নিট সংগ্রহ দিয়ে যাত্রা শুরু করে এই সিনেমা। শনিবার আয়ে উল্লেখযোগ্য লাফ দেখা যায় ৷ সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়ায় 36.5 কোটি টাকা। বক্সঅফিসে আসল ধামাকা হয় রবিবার ৷ প্রেক্ষাগৃহগুলোতে উপচে পড়া ভিড় এবং বিপুল সংখ্যক পারিবারিক দর্শকের কারণে ছবিটি 54.5 কোটি টাকার বিশাল নিট সংগ্রহ করে।

সোমবারও সেই গতি এতটুকু কমেনি ৷ প্রজাতন্ত্র দিবস সিনেমার কাছে টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায় ৷ ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকার স্যাকনিল্ক অনুযায়ী, চতুর্থ দিনে, 'বর্ডার 2' ভারতে রেকর্ড পরিমাণ প্রায় 59 কোটি টাকা নেট আয় করেছে ৷ যার ফলে চার দিনে সিনেমার মোট আয় হয়েছে 180 কোটি টাকা ৷ সোমবার ছবিটি হিন্দিতে 64.27 শতাংশ দর্শক প্রেক্ষাগৃহে এই সিনেমা দেখেছেন ৷

মোট আয়ের হিসাবে, ছবিটি মাত্র চার দিনের মধ্যে ভারতে প্রায় 212.4 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। বিদেশের বাজার থেকেও ইতিবাচক সাড়া মিলেছে, যা থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় 27 কোটি টাকা আয় হয়েছে। এর ফলে, 'বর্ডার 2' বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে 239.4 কোটি টাকার বেশি আয় করে ফেলেছে ৷ অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে 'বর্ডার' সলমন খানের 'সিকন্দর' (189 কোটি টাকা)-এর মতো বেশ কয়েকটি বড় হিন্দি ছবির টোটাল গ্লোবাল আয়কে ছাড়িয়ে গিয়েছে। বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন যে, যদি ছবির আয় স্থিতিশীল থাকে, তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই ছবিটি 300 কোটি টাকার ক্লাবে প্রবেশ করবে।

সিনেমার সাফল্যের পিছনে একটি প্রধান কারণ, সাধারণ দর্শকদের মধ্যে এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা। মেট্রো শহরগুলোতে ভালো ব্যবসা করলেও, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলোতে এটি অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে ৷ অনেক প্রেক্ষাগৃহে হাউসফুল শো চলছে। দেশপ্রেমমূলক গল্পটি দর্শকদের মনে গভীর আবেগ জাগিয়েছে, বিশেষ করে প্রজাতন্ত্র দিবসের ছুটির সময়ে।

অনুরাগ সিং পরিচালিত 'বর্ডার 2' ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেঠ্ঠি। ছবিটিতে মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, মেধা রানা এবং অন্যা সিংও রয়েছেন। ভূষণ কুমার, কৃষাণ কুমার, জেপি দত্ত এবং নিধি দত্ত প্রযোজিত 'বর্ডার 2' 1997 সালের আইকনিক ব্লকবাস্টার 'বর্ডার'-এর একটি স্পিরিচুয়াল সিক্যুয়েল।

