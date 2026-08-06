এক ছোট শিখ শিশু দৌড়ে এসে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে- সানি দেওল

এক ছোট শিখ শিশু দৌড়ে এসে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে- সানি দেওল
সানি বলেন, "সম্প্রতি দেরাদুনে 'বর্ডার 2'-এর শুটিংয়ের সময় এক সেনার সঙ্গে দেখা হয় ৷ তিনি বলেছিলেন,যে উর্দি বা ইউনিফর্ম তিনি পরে আছেন তা আপনার কারণেই।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 6, 2026 at 5:12 PM IST
মুম্বই, 6 অগস্ট: সানি দেওল (Sunny Deol) এবং পরিচালক রাজকুমার সন্তোষী (Rajkumar Santoshi) যৌথভাবে এমন সব কাল্ট বক্সঅফিস হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন যা নব্বইয়ের দশকের অ্যাকশন ও ড্রামা ঘরানার সিনেমাকে ব্যাখ্যা করে ৷ কিংবদন্তি জুটির হাত ধরে এসেছে ‘ঘায়েল’ (1990)-এর মতো অ্যাকশনধর্মী ছবি ৷ 1993 সালের কোর্টরুম ড্রামা ‘দামিনী’ এবং 1996 সালের অ্যাকশন সিনেমা ‘ঘাতক’ ৷ প্রায় 30 বছর পর তাঁরা আবারও একসঙ্গে ৷ দেশভাগের প্রেক্ষাপটে তৈরি ঐতিহাসিক ড্রামা ‘বাটোয়ারা 1947’ (Batwara 1947) আসছে আমির খান প্রোডাকশনস-এর প্রযোজনায় ৷
14 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে এই সিনেমা। সানি দেওল, তাঁর সিনেমার তালিকায় বৈচিত্র্যময় অ্যাকশন ড্রামা থেকে আসন্ন ‘বাটোয়ারা 1947’-এর মতো প্রকল্প নিয়ে তুলে ধরেছেন নিজের অভিজ্ঞতা-অভিমত ৷ অনিল শর্মা পরিচালিত 'গদর' সিনেমায় দেওল তারা সিং-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ৷ একজন শিখ ট্রাক চালক যিনি 1947 সালের দেশভাগের সময় ভালোবাসা ও ক্ষোভের দোলাচলের মাঝে পাকিস্তানকে মোকাবিলা করে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করেছিলেন ৷
অন্যদিকে ‘বাঁটোয়ারা 1947’ (Batwara 1947) ছবিতেও তাঁকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়তে দেখা যায়, তবে এবার তিনি এক হিন্দু নারীকে রক্ষা করেন যাকে তিনি নিজের মায়ের মতো মনে করেন। দেওল অবশ্য এই দুটি চরিত্রের মধ্যে কোনো মিল থাকার বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেন যে ‘বাঁটোয়ারা 1947’ ছবির সঙ্গে ‘গদর’-এর কোনও মিল নেই ৷ কারণ ‘গদর’ মূলত ছিল দেশভাগের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা একটি প্রেমের গল্প, যেখানে ‘বাঁটোয়ারা 1947’-এর নির্মাতারা অভিবাসনের ফলে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর মানবিক ট্র্যাজেডি এবং দেশভাগের আবেগঘন পরিণতির ওপর আলোকপাত করেছেন।
সানি হেসে বলেন, "তারা সিং ছিল খুবই আমুদে স্বভাবের মানুষ। সে ছিল এক রোমান্টিক সর্দার যে গানবাজনা ভালোবাসত। নিজের সামাজিক অবস্থানের চেয়ে অনেক উঁচু স্তরের এক তরুণীকে দেখে সে কখনোই ভাবেনি যে তাকে বিয়ে করতে পারবে। এটি ছিল মূলত এক ট্রাক চালক, সেই তরুণী এবং তার পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি নিখাদ প্রেমের গল্প। এই নতুন ছবিটিতে আমি কখনোই তেমন কোনো সুযোগ পাইনি। তাছাড়া, ‘তারা সিং’ নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করে। কিন্তু এখানে আমার চরিত্রটি অন্য কারও জন্য লড়াই করে এবং নিজের পরিবারের বিনিময়েও তাকে অনেক বড় ঝুঁকি নিতে হয়। মূলত এটি একটি পরিবারের বিচ্ছেদ বা ‘বাটোয়ারা’র গল্প-যেখানে তারা নানা ধরনের জুলুম, নিপীড়ন ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে যায় এবং কীভাবে সেসবের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবনে এগিয়ে চলে, সেটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।"
দেওল আরও জানান যে, 2000-এর দশকের শুরু থেকেই তিনি ও সন্তোষী একসঙ্গে কাজ করতে চাইছিলেন ৷ কিন্তু প্রযোজকদের ধারণা ছিল যে তাঁদের আর আগের মতো বাজারমূল্য নেই ৷ অবশ্য 2023 সালে দেওলের ‘গদর 2’ ছবিটি হিট হওয়ার পর সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আমির খানের প্রস্তাব। আমির চেয়েছিলেন এই অভিনেতাকে এমন এক মুসলিম ব্যক্তির প্রধান চরিত্রে কাস্ট করতে, যিনি দেশভাগের (1947) পরবর্তী সময়ে লাহোরে এক বয়স্ক হিন্দু নারীকে (শাবানা আজমি) রক্ষা করেন। অভিনেতা বলেন, "আমরা 2010 সাল থেকেই এই গল্পের বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিলাম ৷ তবে সৌভাগ্যবশত আমির অনেক আগেই গল্পটি শুনেছিলেন এবং তিনি ছবিটি করতে আগ্রহী ছিলেন।"
অভিনেতা প্রযোজক আমির প্রসঙ্গে বলেন, "আমির একজন দারুণ প্রযোজক। বিষয়টি সবসময়ই তার মাথায় ছিল এবং যখন তিনি এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমার কাছে এলেন, তখন খুব ভালো লেগেছিল। যেসব অভিনেতা নিজেরাও প্রযোজক এবং অন্য কোনো অভিনেতার সঙ্গে কাজ করেন সেক্ষেত্রে কোনও ধরনের নিরাপত্তাহীনতা বা হীনম্মন্যতা থাকে না ৷ আর এটাই সবচেয়ে সুন্দর বিষয়। একজন প্রযোজকের এমনটাই হওয়া উচিত। আমির কাজের প্রতিটি বিষয় খুব নিবিড়ভাবে তদারকি করেন ৷ ছবিটি যেন ভালোভাবে তৈরি হয়, সে ব্যাপারে তিনি সবসময়ই সচেতন ছিলেন। কোনও প্রযোজক যদি সবসময়ই দলকে তাড়া দিতে থাকেন যেমন ‘তাড়াতাড়ি শেষ করো’, ‘প্যাক-আপ করো’, ‘ছবি মুক্তি দাও’ তবে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।"
তরুণ প্রজন্মের ওপর এই সিনেমার কেমন প্রভাব ফেলবে,এমন প্রশ্নের জবাবে দেওল বলেন, "সিনেমা সবসময়ই সমাজের প্রতিচ্ছবি এবং গল্পগুলো সেখান থেকেই উঠে আসে। আমার বিশ্বাস, তরুণরা সেই সময়ের ঘটনা সম্পর্কে আরও জানতে ও তা বোঝার চেষ্টা করবে। আমার সব ছবিই ছিল আবেগঘন ও পারিবারিক ঘরানার ৷ ‘বাটোয়ারা’-ও তার ব্যতিক্রম নয়। তাছাড়া, যখনই রাজ আর আমি একসঙ্গে কাজ করি, এটি আমাদের চতুর্থ যৌথ ছবি তখন প্রতিটি ছবিতেই কোনও না কোনও বার্তা থাকে।"
দেওল আরও বলেন, "অভিনেতা হিসেবে আগে আমি বুঝতে পারিনি যে শিশুদের ও তরুণদের ওপর সিনেমার কতটা গভীর প্রভাব পড়তে পারে ৷ কিন্তু কিছু ঘটনা আমার বিশ্বাস ও চিন্তাধারা বদলে দেয়। 1997 সালে 'বর্ডার' মুক্তির পর আমি যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম, তখন এক ছোট শিখ শিশু পেট্রোল পাম্পে দৌড়ে এসে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম কী হচ্ছে এসব! তখন উপলব্ধি করলাম যে, শুটিংয়ের সময় আমরা হয়তো খুব আনন্দ করছি ৷ কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ছে। ঠিক তখনই আমি বিষয়টি নিয়ে সচেতন হয়ে উঠি এবং একই সঙ্গে গর্বও অনুভব করি।"
সানি বলতে থাকেন, "অনেক সেনাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যারা 'বর্ডার' ছবিটি দেখেছেন। সম্প্রতি দেরাদুনে 'বর্ডার 2'-এর শুটিংয়ের সময় এক সেনা আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন এবং বললেন, 'এই যে উর্দি বা ইউনিফর্মটা আমি পরে আছি, তা আপনার কারণেই।' বিষয়টি সত্যিই আবেগঘন ও অভিভূত করার মতো। তখন মনে হয়, আমি আসলে কী এমন করেছি? আমি তো একজন সাধারণ মানুষ, কেবলই একজন অভিনেতা। আমার মনে হয়, অভিনেতা ও পরিচালক মানুষের প্রতি বিশেষ দায়বদ্ধতা রয়েছে ৷ তরুণদের ভালো মানুষ হতে, সাহসী হতে এবং সততা বজায় রাখার মতো বার্তা পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি, কারণ আমাদের যে ধরনের পারিবারিক মূল্যবোধ ও পরিবেশের মধ্যে বড় করা হয়েছে, তার সুবাদেই আমি সঠিক পথে চলতে পেরেছি।"
দেওল আরও স্পষ্ট করে বলেন যে, ‘বাটোয়ারা’ কোনো রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করে না বরং ইতিহাসের অন্যতম অন্ধকার অধ্যায়ে জড়িয়ে পড়া সাধারণ মানুষের আবেগঘন এক গল্প এটি। সানি বলেন, "মানুষের উচিত কোনও রকম পূর্বধারণা ছাড়াই এটা দেখা এবং এর পরিবার ও আবেগের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। ছবিটা কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য বা বিশেষ কোনও বার্তা প্রচারের চেষ্টা করছে না। কোনও পক্ষের হয়ে কথা বলা বা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কখনোই এই ছবিটি তৈরি করিনি। চরিত্রগুলো ঠিক সেভাবেই রাখা হয়েছে, যেভাবে সেগুলো লেখা হয়েছিল। কোনও বিষয়কে নিরপেক্ষ করার বা বর্তমান পরিস্থিতির আলোয় সাজানোর চেষ্টাই আমরা করিনি। এটা আসলে যেমন ঘটনা, ঠিক তেমনই একটি গল্প।"
নিজের সিনেমার মুক্তির আগে কখনও টেনশনে ভোগেন কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে দেওল বললেন, "বিষয়টা ঠিক টেনশন বা চাপের নয়, তবে আমি অবশ্যই চাই আমার সিনেমাটি সফল হোক। এটা আমার কাছে অনেকটা পরীক্ষার মতো ৷ ফলাফল প্রকাশের ঠিক আগের মুহূর্তে আমাদের যেমন অনুভূতি হয়, ঠিক তেমনই। তবে শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয়, এসব নিয়ে খুব একটা ভাবার কিছু নেই ৷ বরং জীবন ও কেরিয়ারে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয় ৷"