'বাটোয়ারা 1947'-র প্রচারে এসে নেতাজির বাড়ি ঘুরে দেখলেন সানি দেওল-রাজকুমার সন্তোষী

'বাটোয়ারা 1947'-র প্রচারে এসে নেতাজির বাড়ি ঘুরে দেখলেন সানি দেওল-রাজকুমার সন্তোষী
সিনেমার প্রচারের পাশাপাশি শহরের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের সঙ্গেও অভিনেতা নিজেকে যুক্ত করেন। কলকাতায় এসে সানি দেওল নেতাজি ভবন (Netaji Bhawan) পরিদর্শন করেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 5:19 PM IST
কলকাতা, 12 অগস্ট: আমির খান প্রযোজিত 'বাটোয়ারা 1947' (Batwara 1947) এই বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত সিনেমা। শাবানা আজমি (Shabana Azmi), সানি দেওল (Sunny Deol) এবং প্রীতি জিন্টার ( Preity G. Zinta) মতো শক্তিশালী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে তৈরি এই ছবিতে ভারতের দেশভাগের সময়কার গল্প এবং সেই সময় সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাব তুলে ধরা হবে। রাজকুমার সন্তোষীর পরিচালনায় তৈরি এই সিনেমা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে।
সিনেমার মুক্তির আগে ছবির টিম দেশের বিভিন্ন শহরে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে। সেই প্রচারেরই অংশ হিসেবে সানি দেওল কলকাতায় পৌঁছান। সেখানে সিনেমার প্রচারের পাশাপাশি শহরের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের সঙ্গেও তিনি নিজেকে যুক্ত করেন। কলকাতায় এসে সানি দেওল নেতাজি ভবন (Netaji Bhawan) পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে জড়িত স্মৃতি এবং এই ঐতিহাসিক স্থানটিকে ঘুরে দেখেন। ভারতের ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কে কেন্দ্র করে তৈরি 'বাটোয়ারা 1947'-এর প্রচারের মাঝেই সানি দেওলের এই সফর বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।
সানি দেওল কলকাতার বিখ্যাত হলুদ-কালো ট্যাক্সির সঙ্গেও ছবি তোলেন। শহরের অন্যতম পরিচয় হিসেবে পরিচিত এই ট্যাক্সির সঙ্গে তাঁর ছবি কলকাতা সফরকে আরও বিশেষ করে তোলে। সানি দেওলের এই বিশেষ মুহূর্ত দেখে তাঁর অনুরাগীরাও বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। 'বাটোয়ারা 1947'-এর গল্প ভারতের দেশভাগের বেদনাদায়ক সময়ের মধ্যে মানবিকতা, আশা এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও দৃঢ় থাকার মানসিকতাকে তুলে ধরে। সিনেমার ট্রেলার এবং গান ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে বেশ আলোচনার সৃষ্টি করেছে। এবার ছবির মুক্তি নিয়ে উত্তেজনাও ক্রমশ বাড়ছে।
সিনেমার বিশেষ বিষয় হল, প্রায় 30 বছর পর রাজকুমার সন্তোষী এবং সানি দেওলের জুটি আবারও বড় পর্দায় একসঙ্গে ফিরছে। আমির খানের প্রযোজনা সংস্থার ব্যানারে তৈরি 'বাটোয়ারা 1947' ছবিটিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এ আর. রহমান আর গান লিখেছেন জাভেদ আখতার। আমির খানের পাশাপাশি ছবিটি প্রযোজনা করেছেন অপর্ণা পুরোহিত। 'বাটোয়ারা 1947' চলতি মাসের 14 অগস্ট সারা বিশ্বের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে।