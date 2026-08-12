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এই ছবি বাচ্চাদের শেখাবে পরিবার কী?- 'বাটোয়ারা 1947'-এর প্রচারে আর কী বললেন সানি-পরিচালক রাজকুমার ?

ছবির জার্নি প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, "পুরোটাই ইমোশনাল। গল্পটাই আসলে সেরকম। আমি যখনই কোনও সাবজেক্ট শুনি সেটা এবং তার গল্পটা নিজের মধ্যে নিই। তারপর এগোই।"

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'বাটোয়ারা 1947' প্রোমোশনে কলকাতায় সানি দেওল-পরিচালক রাজকুমার সন্তোষী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 4:51 PM IST

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কলকাতা, 12 অগস্ট: আগামী 14 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে রাজকুমার সন্তোষী পরিচালিত হিন্দি ছবি 'বাটোয়ারা 1947' (Batwara 1947)। আমির খান প্রযোজিত এই ছবির প্রচারে কলকাতায় আজ হাজির হন সানি দেওল (Sunny Deol)। ছবিতে সিকান্দর মির্জার ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। সানির সঙ্গে হাজির ছিলেন ছবির পরিচালক রাজকুমার সন্তোষীও (Rajkumar Santoshi)।

কলকাতায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন দু'জনেই। রাজকুমার বলেন, "জিস লাহোর নহি দেখা ও জম্যাই নাই (যে লাহোর দেখেনি সে জন্মায়নি) এই নাটকের ছায়াতেই এই ছবি। এর আগে এই নাটক নানাসময়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকের সঙ্গে 25 শতাংশ মিল রয়েছে এই ছবির। বাকিটা লেখা হয়েছে সিনেমার স্বার্থে। এটা খুব জনপ্রিয় একটা নাটক।"

ছবিতে সানি দেওলের ছেলের চরিত্রে রয়েছেন সানি পুত্র করণ দেওল। সানিকে জিজ্ঞেস করা হয় ছেলের সঙ্গে তাঁর কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন? তিনি বলেন, "বাবা ছেলে একসঙ্গে কাজ করলে কার না ভালো লাগে। দারুণ এক্সপেরিয়েন্স। ওকে নিজেকেই লড়ে নিতে হবে নিজের জায়গা।" রাজকুমার সন্তোষীও এদিন ভূয়সী প্রশংসা করেন করণের।

সানি এদিন বলেন, "আমি দেশভাগের বহু গল্প ছোটবেলায় আমার দাদু-ঠাকুমার কাছে শুনেছি। বাচ্চারা এই ছবিটা দেখলে বুঝবে পরিবার আসলে কী? পরিবারের বাইরের কেউও যে কীভাবে আপন হয়ে যায় সেটাও শিখবে ওরা।..." পরিচালকের বার্তা- "আমাদের ভবিষ্যৎ জেন জি'র হাতে। আর মিডিয়া এক্ষেত্রে বড় রোল প্লে করবে তাদের কথা তুলে ধরতে। জেন জি লড়ে নেবে এটুকু আমার বিশ্বাস। এই ছবির মাধ্যমে আমি জেন জি'কে বলতে চাই কীরকম সমাজ তারা বানাতে চায় সেটা ভেবে নিক এখনই।"

ছবিতে সানির কাছে সবথেকে ইমোশনাল মোমেন্ট কী জানতে চাইলে অভিনেতা বলেন, "পুরোটাই ইমোশনাল। গল্পটাই আসলে সেরকম। আমি যখনই কোনও সাবজেক্ট শুনি সেটা এবং তার গল্পটা নিজের মধ্যে নিই। তারপর এগোই।" কলকাতা প্রসঙ্গে সানি বলেন, "কলকাতার সঙ্গে আমার বাবার অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল। সবসময় আসার সময় পাই না। সুযোগ খুঁজি আসার।" রাজকুমার বলেন, "আমি উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন, তপন সিনহা, সত্যজিৎ রায়ের ফ্যান। এখান থেকে গল্প নিয়ে বাইরে কাজ হত, আজও হয়। কিন্তু বাংলায় এতকিছু সম্পদ থাকতেও এখানে সেই সব নিয়ে কাজ কেন হয় না বুঝতে পারি না।..."

ছবিতে সিকান্দার মির্জা চরিত্রে সানি দেওল, সিকান্দারের স্ত্রী হামিদা মির্জার চরিত্রে প্রীতি জিনটা, মুখ্য নারী চরিত্র দুর্গাবতী দেবীর চরিত্রে শাবানা আজমি। সিকান্দার এবং হামিদার ছেলে জাভেদ মির্জার চরিত্রে দেখা যাবে সানি পুত্র করণ দেওল।

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TAGGED:

SUNNY DEOL IN KOLKATA
AAMIR KHAN PRODUCTIONS
SUNNY DEOL ON BATWARA 1947
সানি দেওল
BATWARA 1947 PROMOTION

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