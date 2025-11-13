আপনাদের লজ্জা করে না !... কেন পাপারাৎজিদের ওপর মেজাজ হারালেন সানি ?
সানি দেওলের পাশে নেটিজেনরাও ৷
Published : November 13, 2025 at 12:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 নভেম্বর: পাপারাৎজিদের কাণ্ডে মেজাজ হারালেন সানি দেওল (Sunny Deol ) ৷ বাবা ধর্মেন্দ্রর (Dharmendra) স্বাস্থ্য নিয়ে যখন বাড়ি-হাসপাতাল নিয়ে ব্যস্ত পরিবারের সদস্যরা তখন বারাবার পাপারাৎজিদের ধাওয়া করা নিয়ে বিরক্ত সানি এবার মুখ খুললেন ৷ তাঁর জুহুর বাড়ির সামনে পাপারাৎজিদের ভিড় দেখে উগড়ে দিলেন নিজের ক্ষোভ ৷ সেই ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
আসলে পরিবারের ওপর দিয়ে যখন কোনও বিপদ যায়, তখন স্বভাবতই মন মেজাজ ভালো থাকে না ৷ বলিউডের হি-ম্যান বিগতচ 10 দিনের বেশি সময় ধরে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে ৷ সেখানে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি শাহরুখ খান, সলমন খান থেকে গোবিন্দা সকলেই বর্ষীয়ান অভিনেতাকে দেখতে ছুটেছেন হাসপাতালে ৷ আর পাপারাৎজিরাও বারবার পিছু নিয়েছে ৷ অনেকবার গাড়ি আটকে ভিডিয়ো-ছবি নেওয়ার চেষ্টা করেছেন ৷ আর এই সবের কারণেই নিজের মেজাজ আর ধরে রাখতে পারলেন না বড় ছেলে সানি ৷ একদিকে, বাবার ভুয়ো মৃত্যুর খবর ছড়ানো অন্যদিকে কঠিন সময়ে পাপারাৎজিদের পিছু নেওয়াকে কেন্দ্র করে এবার তাঁদের কড়া ভাষায় ধমক দিলেন সানি ৷
ভাইরাল ভিডিয়োতে সানিকে হিন্দিতে বলতে শোনা যায়, যার বাংলা সারমর্ম হয়, "আপনাদের সকলের লজ্জা পাওয়া উচিত ৷" এরপর তিনি যোগ করেন, "তোমাদের বাড়িতেও বাবা-মা আছেন, সন্তান আছেন, আর তারপরেও আপনারা ভিডিয়ো তুলে যাচ্ছেন ৷" এরপর ফের প্রশ্ন করেন, "আপনাদের লজ্জা করে না ?" আর এই এতগুলো কথা তিনি একনাগাড়ে বলেন হাতজোড় করেই ৷
এই ভিডিয়ো সামনে আসা মাত্রই নেটিজেনরাও সানি সাপোর্টে কথা বলেন ৷ এক নেটিজেন লেখেন, "সানিজির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মত পোষণ করছি ৷ দয়া করে পরিবারকে একান্ত সময় কাটাতে দিন ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "তাঁর রেগে যাওয়ার একাধিক কারণ আছে ৷"
এর আগে সংবাদমাধ্যমে ধর্মেন্দ্রর ভুয়ো মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে নেটপাড়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন মেয়ে এষা দেওল ও স্ত্রী হেমা মালিনী ৷ তাঁর সোশাল মিডিয়ায় জানান, 89 বছর বয়সী অভিনেতা চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন ৷ আগের থেকে তিনি ভালো আছেন ৷ বুধবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ বাড়িতেই তাঁর পরবর্তী চিকিৎসা চলবে বলে জানানো হয়েছে ৷
What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy.— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025