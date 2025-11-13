ETV Bharat / entertainment

আপনাদের লজ্জা করে না !... কেন পাপারাৎজিদের ওপর মেজাজ হারালেন সানি ?

সানি দেওলের পাশে নেটিজেনরাও ৷

sunny-deol-confronts-paparazzi-stationed-outside-his-home-following-dharmendras-discharge
ধর্মেন্দ্র-সানি দেওল (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 13 নভেম্বর: পাপারাৎজিদের কাণ্ডে মেজাজ হারালেন সানি দেওল (Sunny Deol ) ৷ বাবা ধর্মেন্দ্রর (Dharmendra) স্বাস্থ্য নিয়ে যখন বাড়ি-হাসপাতাল নিয়ে ব্যস্ত পরিবারের সদস্যরা তখন বারাবার পাপারাৎজিদের ধাওয়া করা নিয়ে বিরক্ত সানি এবার মুখ খুললেন ৷ তাঁর জুহুর বাড়ির সামনে পাপারাৎজিদের ভিড় দেখে উগড়ে দিলেন নিজের ক্ষোভ ৷ সেই ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷

আসলে পরিবারের ওপর দিয়ে যখন কোনও বিপদ যায়, তখন স্বভাবতই মন মেজাজ ভালো থাকে না ৷ বলিউডের হি-ম্যান বিগতচ 10 দিনের বেশি সময় ধরে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে ৷ সেখানে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি শাহরুখ খান, সলমন খান থেকে গোবিন্দা সকলেই বর্ষীয়ান অভিনেতাকে দেখতে ছুটেছেন হাসপাতালে ৷ আর পাপারাৎজিরাও বারবার পিছু নিয়েছে ৷ অনেকবার গাড়ি আটকে ভিডিয়ো-ছবি নেওয়ার চেষ্টা করেছেন ৷ আর এই সবের কারণেই নিজের মেজাজ আর ধরে রাখতে পারলেন না বড় ছেলে সানি ৷ একদিকে, বাবার ভুয়ো মৃত্যুর খবর ছড়ানো অন্যদিকে কঠিন সময়ে পাপারাৎজিদের পিছু নেওয়াকে কেন্দ্র করে এবার তাঁদের কড়া ভাষায় ধমক দিলেন সানি ৷

ভাইরাল ভিডিয়োতে সানিকে হিন্দিতে বলতে শোনা যায়, যার বাংলা সারমর্ম হয়, "আপনাদের সকলের লজ্জা পাওয়া উচিত ৷" এরপর তিনি যোগ করেন, "তোমাদের বাড়িতেও বাবা-মা আছেন, সন্তান আছেন, আর তারপরেও আপনারা ভিডিয়ো তুলে যাচ্ছেন ৷" এরপর ফের প্রশ্ন করেন, "আপনাদের লজ্জা করে না ?" আর এই এতগুলো কথা তিনি একনাগাড়ে বলেন হাতজোড় করেই ৷

এই ভিডিয়ো সামনে আসা মাত্রই নেটিজেনরাও সানি সাপোর্টে কথা বলেন ৷ এক নেটিজেন লেখেন, "সানিজির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মত পোষণ করছি ৷ দয়া করে পরিবারকে একান্ত সময় কাটাতে দিন ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "তাঁর রেগে যাওয়ার একাধিক কারণ আছে ৷"

এর আগে সংবাদমাধ্যমে ধর্মেন্দ্রর ভুয়ো মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে নেটপাড়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন মেয়ে এষা দেওল ও স্ত্রী হেমা মালিনী ৷ তাঁর সোশাল মিডিয়ায় জানান, 89 বছর বয়সী অভিনেতা চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন ৷ আগের থেকে তিনি ভালো আছেন ৷ বুধবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ বাড়িতেই তাঁর পরবর্তী চিকিৎসা চলবে বলে জানানো হয়েছে ৷

TAGGED:

SUNNY DEOL ON PAPARAZZI
DHARMENDRA HEALTH UPDATE
সানি দেওল ধর্মেন্দ্র
SUNNY DEOL VIRAL VIDEO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.