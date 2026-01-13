'গোবিন্দা এক অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন ! '- বিচ্ছেদ জল্পনা প্রসঙ্গে কী বললেন সুনীতা ?
'হিরো নম্বর 1'-এর স্ত্রী বলেন, "গোবিন্দাকে ভগবান শুভ বুদ্ধি দিক ৷ সে যেন এই সব পাগলামি বন্ধ করে পরিবারের উপর মনোযোগ দেয় এই প্রার্থনা করি।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 13, 2026 at 10:46 AM IST
সিরডি (মহারাষ্ট্র), 13 জানুয়ারি: "যে বা যারা আমার সংসার ভাঙার চেষ্টা করছে বা গোবিন্দাকে ভুল কাজে সাহায্য করছে, সাই বাবা তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না। এমন ব্যক্তির জীবনে কখনও ভালো কিছু হবে না।" ফের একবার বিস্ফোরক মন্তব্য অভিনেতা গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা আহুজার ৷
গোবিন্দা ও সুনীতার বিবাবিত সম্পর্কে ছেদ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গুঞ্জন চলছে ৷ প্রকাশ্যে এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা এই বিষয়কে অস্বীকারও করেছেন ৷ অন্যদিকে, গোবিন্দা ও সুনীতার মাঝখানে তৃতীয় কারোর আগমনের বিষয় নিয়েও নানা কথা শোনা যায় ৷ সোমবার শিরডি সাইবাবার কাছে আশীর্বাদ নিতে এসে ইটিভি ভারতের কাছে মুখ খোলেন সুনীতা ৷
নিজের দাম্পত্য জীবনে সমস্যা নিয়ে জল্পনা প্রসঙ্গে সুনীতা বলেন, তিনি গুজবের জবাব না দিয়ে গোবিন্দার জন্য প্রার্থনা করে চলেছেন। তিনি বলেন, "আজও আমি সাই বাবার কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি গোবিন্দকে শুভবুদ্ধি দেন।" তিনি তাদের বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত অবিরাম আলোচনারও সমালোচনা করে বলেন, "জীবনের এই পর্যায়ে এমন গুজব অনুচিত। এই বয়সে বিবাহ বিচ্ছেদের গুজব গোবিন্দাকে মানায় না।"
সুনীতার মতে, এমন অনেকে আছেন, যাঁরা তাঁর সংসার ভাঙার চেষ্টা করছেন ৷ গোবিন্দাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। সুনিতা তাঁদের সমালোচনা করে বলেন, "বাইরের কেউ যদি আমার ঘর ভাঙার চেষ্টা করে তাহলে সে জেনে নিক, সাইবাবা আমাদের সঙ্গে আছেন ৷ গোবিন্দাকে ভগবান শুভ বুদ্ধি দিক ৷ সে যেন এই সব পাগলামি বন্ধ করে এবং তার পরিবারের উপর মনোযোগ দেয় এই প্রার্থনা করি।"
ইন্ডাস্ট্রিতে গোবিন্দার মতো সুপুরুষের মহিলা অনুরাগীর সংখ্যা যে নেহাত কম নয়, তা অনেকেই জানেন ৷ ইতিমধ্যেই একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে আছেন গোবিন্দা, এমন খবরও শোনা যায় বিনোদনের অন্দরমহলে কান পাতলে ৷ এই বিষয়ে সুনিতা খোলাখুলি বলেন, তিনি গুজব শুনেছেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন না ৷ এই ধরনের গুজব তাঁর দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি বলেন, "কেউ আমাকে বলেছিলেন যে গোবিন্দা এক অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। কিন্তু আমাদের 40 বছরের দীর্ঘ বিবাহিত জীবন কোনও অভিনেত্রী ভাঙতে পারবেন না। সাইবাবা আমাদের পাশে আছেন ৷"
এদিন ইটিভি ভারতে সুনিতা গোবিন্দার পেশাগত জীবন এবং তাঁর 'অবতার' ছবির একটি পোস্টার নিয়েও কথা বলেছেন। তিনি এ বিষয়ে অবগত নন জানিয়ে বলেন, তাঁর কাছে ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং পারিবারিক মূল্যবোধই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "এ বিষয়ে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই। গত চল্লিশ বছরে আমি এমন কিছু দেখিনি।"
নতুন বছরকে সামনে রেখে সুনিতা স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে কী আশা করেন। তিনি বলেন, "2026 সালের নতুন বছরে গোবিন্দার নিজেকে শুধরে নিয়ে বাড়ি ফেরা উচিত। এই পৃথিবীতে পরিবারের চেয়ে বড় আর কেউ নেই। টাকার জন্য মানুষ আসে-যায়, কিন্তু পরিবারের ভালোবাসা মন থেকে আসে।" তিনি উল্লেখ করেন যে এই বিশ্বাসের কারণেই তাঁদের দীর্ঘ সম্পর্ক টিকে আছে। তিনি বলেন, "এই কারণেই আমরা চল্লিশ বছর ধরে একসঙ্গে আছি ৷ আমি এটা বুঝি, কিন্তু গোবিন্দা কেন বোঝে না? তার এটা বোঝা দরকার।"
সুনীতা সংক্ষেপে শিরডি ভ্রমণের কথা বলেন এবং জানান যে তিনি প্রতি বছর এখানে প্রার্থনা করেন ও সাই বাবার দর্শনের পর শান্তি অনুভব করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে তিনি আশা করেন নতুন বছরটি তাঁর পরিবারের জন্য আরও ভালো দিন নিয়ে আসবে।