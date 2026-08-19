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বিচ্ছেদ জল্পনায় জল ঢাললেন সুনীতা ! প্রকাশ্যে গোবিন্দার বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে বড় আপডেট

বুধবার সুনীতা আহুজাকে কোর্ট থেকে বেরোনোর সময় পাপারাৎজিদের সঙ্গে কথা বলেননি ৷ আদালতে সুনীতার সঙ্গে ছিলেন ছেলে হর্ষবর্ধন ৷

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ভাঙছে সুনীতার সাধের সংসার ? (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 2:26 PM IST

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হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: গোবিন্দার সঙ্গে সুনীতা আহুজার বিচ্ছেদ মামলা নিয়ে বড় আপডেচ প্রকাশ্যে ৷ জানা গিয়েছে, বুধবার বান্দ্রা ফ্যামিলি কোর্ট থেকে 2024 সালে করা বিচ্ছেদ মামলা তুলে নিয়েছেন হিরোন নম্বর ওয়ান-এর স্ত্রী ৷

বলিউড সুপারস্টার গোবিন্দা (Govinda) ও তাঁর স্ত্রী সুনীতা আহুজার (Sunita Ahuja) 'তু তু ম্যায় ম্যায়' সোশাল মিডিয়ায় হটকেক ৷ প্রকাশ্যে দুই তারকার বিবাদ ঘিরে বিচ্ছেদের জল্পনা ক্রমশ জোড়ালো হচ্ছিল ৷ এর মধ্যেই ছেলে যশবর্ধন আহুজাকে (Yashvardhan Ahuja) সঙ্গে নিয়ে বান্দ্রা ফ্যামিলি কোর্টে (Bandra Family Court) দেখা যায় সুনীতাকে ৷ পাপারাজ্জিরা মা-ছেলের পিছু নিলে যশবর্ধন মেজাজ হারান ৷ পাপারাৎজিদের প্রশ্নের জবাবে ব্যঙ্গাত্মক উত্তর দেন সুনীতা ৷

এক পর্যায়ে, মায়ের সঙ্গে যাওয়ার সময় আলোকচিত্রীদের ওপর হর্ষবর্ধন অসন্তুষ্ট হন ৷ তিনি তাঁদের মায়ের জন্য পথ করে দিতে এবং তাঁকে ঘিরে ভিড় না করার অনুরোধ জানান। আদালতের ভেতরে কী ঘটেছে-এমন প্রশ্নের জবাবে যশবর্ধন উচ্চস্বরে বলেন, "কিছুই না" ৷ অন্যদিকে সুনিতা ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলেন, "জন্মদিন পালন করতে এসেছিলাম।" তবে, অভিনেতা গোবিন্দার ম্যানেজার নিশ্চিত করেছেন যে, এদিন বান্দ্রা কোর্টে ছেলেকে নিয়ে সুনীতা গিয়েছিলেন, বিচ্ছেদ মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ৷

উল্লেখ্য, সুনিতা ও গোবিন্দার মধ্যে বেশ কয়েকমাস ধরেই প্রকাশ্যে বিতর্ক চলছে ৷ তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপড়েন ও তিক্ত বিবাদ এখন সবার জানা। গোবিন্দাকে বিমানবন্দরে তাঁর 'রূপা' (Roopa) সিনেমার সহ-অভিনেত্রী কোমল রানী স্বর্ণকারের (Komal Rani Swarnkar) সঙ্গে দেখা যাওয়ার পর এই বিতর্ক আরও জোরালো হয়ে ওঠে। সুনিতা এই বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান এবং নিজের চেয়ে অনেক কম বয়সী ওই অভিনেত্রীর সঙ্গে গোবিন্দার মেলামেশা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি গোবিন্দাকে 'সুগার ড্যাডি' বলে কটাক্ষ করেন ৷ বলেন যে, অভিনেতা এমন এক তরুণীর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন যিনি তাঁর মেয়ের বয়সী ৷ পাশাপাশি তিনি কোমলকে 'ঠিকঠাক পোশাক পরার' পরামর্শও দেন।

গোবিন্দা ও কোমলের সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই সুনীতা এই মন্তব্য করেন ৷ যদিও তাঁদের মধ্যে কোনও প্রেমের সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। প্রসঙ্গত, কোমল গোবিন্দার আসন্ন ছবি 'রূপা'-র সঙ্গে যুক্ত ৷ আর গোবিন্দা বরাবরই বলে এসেছেন যে কম বয়সী অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁর কাজের সম্পর্কটি একান্তই পেশাদারি। অবশেষে একটি ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে সুনীতাকে জবাব দেন গোবিন্দা।

তিনি বলেন, সুনীতার উচিত নয় তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করা কিংবা এমন কোনও মন্তব্য করা যা তাঁর সুনাম ও পেশাগত বিষয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বয়সের ব্যবধান নিয়ে ওঠা সমালোচনার জবাবে তিনি উল্লেখ করেন যে, নায়কের চেয়ে অনেক কম বয়সী অভিনেত্রীর সঙ্গে জুটি বাঁধার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। তিনি বলেন, অতীতেও বলিউডের সুপারস্টাররা কম বয়সী অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং এ ধরনের পেশাদারি সহযোগিতাকে সবসময়ই প্রেমের সম্পর্ক হিসেবে দেখা উচিত নয়।

তিনি সুনিতাকে জনসমক্ষে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শও দেন। নিজের বক্তব্যের অন্য একটি অংশে গোবিন্দা সুনিতার বিরুদ্ধে মা-বোনকে জড়িয়ে বারবার আপত্তিকর বা গালিগালাজপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন ৷ তিনি উল্লেখ করেন যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথা ও আচরণ দ্বারা তরুণ প্রজন্ম প্রভাবিত হতে পারে। এই অভিনেতা সুনিতাকে অতিরিক্ত গালিগালাজ করা থেকে বিরত থাকারও আহ্বান জানান।

এদিকে, সুনিতা এর আগেও তাঁদের দাম্পত্য জীবনের নানা জটিলতা এবং গোবিন্দার কথিত বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবনে টানাপড়েন নিয়ে নানা খবরও বারবার সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, 2024 সালের ডিসেম্বরে সুনিতা বান্দ্রা ফ্যামিলি কোর্টে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেছিলেন ৷ অভিযোগে নিষ্ঠুরতা, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এবং সঙ্গীকে ত্যাগ করার মতো বিষয়গুলোকে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

তবে কয়েক মাস পর, গণেশ চতুর্থী উদযাপনের সময় গোবিন্দা ও সুনিতা সংবাদমাধ্যমের সামনে একসঙ্গে উপস্থিত হন এবং জানান যে তাঁদের মধ্যকার বন্ধন কেউ কখনও ভাঙতে পারবে না। প্রসঙ্গত, 1987 সালে গোবিন্দা ও সুনিতা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ তাঁদের দুটি সন্তান রয়েছে-মেয়ে টিনা আহুজা ও ছেলে যশবর্ধন আহুজা।

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