মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের গল্প সুমনা-শিলাজিতের গানে, নেপথ্যে পরিচালক রাতুল

ভাঙা অনুভূতি, অন্ধকার মনস্তত্ত্ব আর আত্মসংঘর্ষের গল্প নিয়ে মুক্তি পেয়েছে রাতুল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত মিউজিক ভিডিয়ো 'আয়না' ৷

মুক্তি পেয়েছে মিউজিক ভিডিয়ো 'আয়না' (সংগৃহীত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 21, 2026 at 9:48 AM IST

Updated : May 21, 2026 at 10:14 AM IST

হায়দারাবাদ, 21 মে: বাংলা মিউজিক ভিডিয়ো জগতে এক ভিন্নধর্মী সংযোজন হিসেবে সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে 'আয়না'। রাতুল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তৈরি এই মিউজিক ভিডিয়োতে একেবারে নতুনভাবে ধরা দিয়েছেন শিলাজিৎ এবং অভিনেত্রী সুমনা দাস।

'আয়না' শুধুমাত্র একটি মিউজিক ভিডিয়ো নয়, বরং এক মানসিক ভাঙন, আত্মসম্মুখীনতা এবং বাস্তব ও অবাস্তবের মাঝখানে আটকে পড়া এক মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের গল্প। গানটি নিয়ে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে শিলাজিৎ বলেন, এই গান কখনও পরিকল্পনা করে তৈরি হয়নি, বরং জন্ম নিয়েছে এক গভীর মানসিক অস্থিরতা এবং আবেগের ধ্বংসস্তূপ থেকে।

তিনি জানান, জীবনের এক কঠিন সময়ে তাঁর চারপাশের সমস্ত কিছু অবাস্তব মনে হতে শুরু করেছিল ৷ স্মৃতি, মানুষ, কথোপকথন, এমনকি নিজের প্রতিচ্ছবিও। সেই সময় পরিচালক রাতুল মুখার্জির সঙ্গে তাঁর পুরনো গান ‘বৃষ্টি আসবে মাঝরাতে’ নিয়ে একটি ভিডিয়ো তৈরির আলোচনা চলছিল। কিন্তু সেই গানের আবেগ যেন তাঁর মনের অবস্থার সঙ্গে মেলেনি। এই সময় পরিচালক রাতুল তাঁকে তিনটি দৃশ্য কল্পনা করতে বলেন- "ভাঙা কাঁচ, অন্ধকার ঘর, ভাঙা হৃদয়।" এই তিনটি শব্দই যেন বিদ্যুতের মতো আঘাত করেছিল শিলাজিৎকে। সেই রাতেই আইফোন এবং গ্যারেজব্যান্ড ব্যবহার করে সম্পূর্ণ রেকর্ড করা হয় 'আয়না'। এরপর দ্রুত শুরু হয় শুটিংয়ের কাজ এবং দীর্ঘ প্রস্তুতির পর অবশেষে মুক্তি পেয়েছে এই মিউজিক ভিডিয়ো। শিলাজিতের কথায়, "‘আয়না’ কোনও প্রেমের গল্প নয়। এটি আমার নিজের অন্ধকার সত্তার মুখোমুখি হওয়ার গল্প।"

এই প্রজেক্টে অভিনেত্রী সুমনা দাসের অবদান নিয়েও বিশেষভাবে কথা বলেন তিনি। প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে সাহসী ও সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য তিনি সুমনার প্রশংসা করেন। পাশাপাশি সম্পাদক ঈশান-এর কাজ, পুরো টিমের প্যাশন এবং রাতুল মুখার্জির নিঃস্বার্থ সমর্থনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। পরিচালক রাতুল মুখোপাধ্যায় বলেন, "‘আয়না’ আমার কাছে অত্যন্ত ব্যক্তিগত একটি সৃষ্টির যাত্রা। বাংলা দর্শক এমন ধরনের ভিজ্যুয়াল ভাষা খুব একটা দেখেননি বলেই আমার বিশ্বাস।"

তিনি আরও জানান, সিনেমাটোগ্রাফার রোহান পল-এর ক্যামেরার কাজ এবং সম্পাদক ঈশান-এর সম্পাদনা এই মিউজিক ভিডিয়োকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। পাশাপাশি প্রথমবার পেশাদারভাবে নিজে ভিজ্যুয়াল এফেক্টস সামলানোর অভিজ্ঞতাও তাঁর কাছে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। রাতুলের মতে, এই মিউজিক ভিডিয়োতে দর্শক শিলাজিৎকে একেবারে নতুনভাবে দেখতে পাবেন। বিশেষ করে হাই ফ্রেম রেটে শ্যুট হওয়া র‍্যাপ অংশে দ্বিগুণ গতিতে পারফর্ম করা শিলাজিতের জন্য যথেষ্ট কঠিন ছিল, কিন্তু তিনি তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন।

অভিনেত্রী সুমনা দাস জানান, এই ধরনের র‍্যাপ ঘরানার মিউজিক ভিডিয়োতে তিনি আগে কখনও কাজ করেননি। ভিন্নধর্মী কনসেপ্ট এবং রাতুলের কাজের প্রতি আগ্রহ থেকেই তিনি এই প্রজেক্টে রাজি হন। তাঁর কথায়, "আমি যেভাবে শ্যুট করেছি আর যেভাবে স্ক্রিনে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। নিজেকে নতুনভাবে দেখতে পাব বলেই আমি খুব এক্সাইটেড।" অভিনেত্রীর কথায়, পরিচালক হিসেবে রাতুল মুখোপাধ্যায়ের শান্ত স্বভাব, নিখুঁত পরিকল্পনা এবং দৃশ্যের প্রতি স্পষ্ট ধারণা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। পাশাপাশি শিলাজিতের অভিনয় নিয়েও ইতিবাচক মন্তব্য করেন তিনি।

এই মিউজিক ভিডিয়োর ভিজ্যুয়াল আবহ এবং মানসিক গভীরতাকে আরও এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন সৌমাল্য মল্লিক তাঁর অসাধারণ কালার গ্রেডিংয়ের মাধ্যমে। আলো-অন্ধকার, ছায়া, আবেগ এবং সাইকোলজিক্যাল টেনশনের প্রতিটি স্তরকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছে তাঁর কাজ, যা ‘আয়না’-র সামগ্রিক ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। সম্প্রতি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই ‘আয়না’ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে কৌতূহল। নির্মাতাদের আশা, নতুন প্রজন্মের দর্শকদের কাছে এই মিউজিক ভিডিওর আবেগ, পরীক্ষামূলক উপস্থাপনা এবং মনস্তাত্ত্বিক ভিজ্যুয়াল ভাষা এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে।

