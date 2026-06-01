'জারিয়া'র পর এবার 'জারিয়া 2', কী আছে গল্পে ?

'জারিয়া'র পর এবার 'জারিয়া 2', কী আছে গল্পে ?
পরিচালকের কথায়, "দুটো মানুষ কীভাবে প্রেমকে যাপন করে, সেটাকে কীভাবে সেলিব্রেট করা হয় তা দেখানো হয়েছে। মান, অভিমান, দুঃখ সব আছে।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 1, 2026 at 1:26 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: পরিচালক সুমন মৈত্র নিয়ে আসছেন 'জারিয়া'র সিক্যুয়েল 'জারিয়া 2'। বেল জার ফিল্মস- এর ব্যানারে অনিমেষ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় এই ছবিতে মুখ্য দুই চরিত্রে রয়েছেন শ্রীমা ভট্টাচার্য এবং রাজেশ্বর। উল্লেখ্য, 'জারিয়া'তে রাজেশ্বরের বিপরীতে অভিনয় করেন অমৃতা চট্টোপাধ্যায়। আর এবার শ্রীমা ভট্টাচার্য।
জারিয়া 2'-এর গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিচ্ছেদের 7 বছর পর, দার্জিলিং-এর পাহাড়ি পথে আচমকা মুখোমুখি প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকা ঋষভ আর শ্রেয়সিনী। দুটি অবিস্মরণীয় দিনে ওরা ফিরে যায় স্মৃতির গলিতে - ভালোবাসা, অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি আর সেই সব পরিস্থিতি ছুঁয়ে, যা একদিন ওদের আলাদা করে দিয়েছিল। পাহাড়ের কোলে হাঁটতে হাঁটতে কথায়, হাসিতে, না বলা অনুভূতিতে ওরা আঁকড়ে ধরে ফেলে আসা দিনগুলোকে। অতীতকে মেনে নিয়ে উদযাপন করে এমন এক বন্ধন, যাকে সময়ও মুছতে পারেনি।
বিদেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে শ্রেয়সিনী। তাই এই মিলন শেষ হয় এক হৃদয়ছোঁয়া বিদায়ে - যা মনে করিয়ে দেয়, কিছু ভালোবাসার গল্প অসমাপ্তই থেকে যায়, তবু সারাজীবন আমাদের সঙ্গে হাঁটে। কী হবে ওদের জীবনের ভবিষ্যৎ? জানতে হলে দেখতে হবে ছবিটা। এই ছবিতে গান খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সঙ্গীত পরিচালনায় দেবদীপ বণিক।
'জারিয়া 2' নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পরিচালক সুমন মৈত্র বলেন, " 'জারিয়া'র পর 'জারিয়া 2'। এই জার্নিটা অসম্ভব ভালোবাসায় ভরা। 'জারিয়া' প্রেমের গল্প, যেখানে 'জারিয়া 2' তার সিক্যুয়েল। দুটি চরিত্রের প্রেম, ভালোবাসা, রোমান্স এখানে মিশে আছে। দুটো মানুষ কীভাবে প্রেমকে যাপন করে, সেটাকে কীভাবে সেলিব্রেট করা হয় তা দেখানো হয়েছে। মান, অভিমান, দুঃখ সব আছে। উচ্চতা, শীতলতা, ভ্যালি, ল্যান্ডস্কেপ সবের মাঝে 'জারিয়া 2'।
তিনি আরও বলেন, "শ্রীমা আর রাজেশ্বরের পারফরম্যান্স একটা অন্য মাত্রা দিয়েছে ছবিটাকে। গোটা টিমটাই দারুণ। ছবির নেপথ্যে সবার প্রেজেন্টেশন আছে। 'জারিয়া ২' তৈরিতে প্রযোজক অনিমেষ গাঙ্গুলীর অবদান না বললেই নয়। ওঁর ক্রিয়েটিভ মন আমাদের খুব সাহায্য করেছে। সবদিকে খেয়াল রেখেছে অনিমেষ। সবসময় সঙ্গে থেকেছে, গাইড করেছে, সাপোর্ট করেছে। 'জারিয়া ২' হল মিষ্টি প্রেমের গল্প। গরমের আবহে ঠান্ডা জায়গার গল্প আশা করছি ভালো লাগবে দর্শকের।"
প্রসঙ্গত, 'জারিয়া'-র যার কেন্দ্রে ছিল রেডিও জকি ও প্রতিভাবান গিটারিস্ট অর্জুন। তার গভীর রাতের শো ‘জারিয়া’ এই ছবির আসল স্টার বলা যায়। যা জুড়ে দেয় সুর, গল্প আর আবেগের সেতু । অর্জুনের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যায় তুলিকা নামের এক তরুণী। তবে যে সে তরুণী নয় সে। সে একজন এক স্বাধীনচেতা চলচ্চিত্র পরিচালক। সে শহরের না-বলা কাহিনিগুলো ধরে রাখতে চায় ক্যামেরায়। ক্যাফের এক সুরেলা সন্ধ্যায় তুলিকার সঙ্গে অর্জুনের আলাপ হয়। আর তার পরেই একে অপরের হাত ধরে যাত্রা শুরু। কেবলই চলা নয়। কিছু সৃষ্টির লক্ষ্যে ছোটে দুজনে। আর সঙ্গে তো থাকেই ভালোবাসা আর নিজেকে খোঁজার তাগিদ। আর এই সবটাই ঘটে ওদের নিজের শহর কলকাতায়। অর্জুনের চরিত্রে ছিলেন রাজেশ্বর আর তুলিকার চরিত্রে ছিলেন অমৃতা চট্টোপাধ্যায়।