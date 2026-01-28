'ফ্যামিলিওয়ালা' শিবপ্রসাদের সঙ্গে জুটিতে স্বস্তিকা-সুদীপ্তা, নেপথ্য সুমন ঘোষ

'ফ্যামিলিওয়ালা' শিবপ্রসাদের সঙ্গে জুটিতে স্বস্তিকা-সুদীপ্তা, নেপথ্য সুমন ঘোষ
‘কণ্ঠ’র পর আবারও জোড়া নায়িকাকে দেখা যাবে শিবপ্রসাদের বিপরীতে।
হায়দরাবাদ, 28 জানুয়ারি: শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের ঘর তথা প্রযোজনা সংস্থায় নতুন অতিথির আগমন ৷ সুমন ঘোষের নতুন ছবি আসছে উইন্ডোজ ব্যানারে ৷ আর সেই ছবিতে অভিনেতা হিসাবে ভিন্ন রূপে ধরা দেবেন শিবপ্রসাদ। উইন্ডোজ-এর ব্যানারে আসছে নতুন ছবি 'ফ্যামিলিওয়ালা'। এ ছবিতে শিবপ্রসাদ শুধুই অভিনেতা। মুখ্য ভূমিকায় তিনি। ছবির অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, অনসূয়া মজুমদার-সহ আরও অনেক শিল্পীকে। এক পরিবারকে কেন্দ্র করেই বোনা হয়েছে চিত্রনাট্য। ছবি তৈরির নেপথ্যের কিছুটা গল্প সোশাল মিডিয়ায় তুলে ধরলেন শিবপ্রসাদ।
শিবপ্রসাদ লেখেন, "ডিসেম্বর মাস, 2024। হলে তখনও বহুরূপী চলছে। একদিন সুমনদা বলল ওর বাড়িতে আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে। মাসিমার সাথে এভাবেই আলাপ। মাসিমা আমাদের সব ছবি দেখেছেন, ছবির সূত্রেই ভালবাসেন আমাদের। ওই দিনের আলাপেই ওদের ফ্যামিলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ফ্যামিলিওয়ালার সূত্রপাত এভাবেই। এই প্রথম এত বছরে উইনডোজের ব্যানারে অন্য কোন পরিচালকের নির্দেশনায় কাজ করব। সুমন দা কে ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। ফ্যামিলিওয়ালায় আমার চরিত্রটি যেকোন অভিনেতার কাছে লাইফ টাইম চরিত্র।"
বুধবার থেকেই ছবির শুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, দর্শকদের চমক দিতে আর একবার তৈরি টবহুরুপীট শিবপ্রসাদ। এই নতুন যাত্রা ঘিরে উচ্ছ্বাস লুকোচ্ছেন না সহকর্মী সুদীপ্তাও। শিবপ্রসাদের পোস্টে তিনি লেখেন, "ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।অনেকগুলো ইচ্ছেপূরণ একসঙ্গে হতে চলেছে আমার। শুভকামনা গোটা টিমকে।" পরিচালক সুমনের কথায়, "প্রথমবার উইন্ডোজ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে ভালো লাগছে ৷ ফ্যামিলিওয়ালা একটি হালকা মেজাজের পারিবারিক নাটক ৷ আমি চেয়েছিলাম যে শিবপ্রসাদকে দেওয়া চরিত্রটি একজন অভিনেতা হিসেবে তার শক্তিগুলোকে সত্যিই তুলে ধরুক। উইন্ডোজ 25 বছর পূর্ণ করছ ৷ আমরা আশা করি এই সিনেমা তাদের অসাধারণ সিনে জার্নির উপযুক্ত সংযোজন হয়ে উঠবে।"
উল্লেখ্য, কেরিয়ারের শুরুর দিকে শিবপ্রসাদ একাধিক ছবিতে অভিনেতা হিসাবে কাজ করেছেন। তবে নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা গড়ে ওঠার পর পরিচালনাতেই তাঁর মনোযোগ বেশি ছিল। পরিচালনার পাশাপাশি সেই ছবিতে অভিনয় দক্ষতাতেও মুগ্ধ করেছেন শিবপ্রসাদ ৷ ‘রামধনু’, ‘হামি’, ‘হামি 2, ‘বহুরূপী’, ‘আমার বস’-এর মতো ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে নিজের অভিনয় দক্ষতার ছাপ রেখেছেন তিনি। এবার তিনি ব্যস্ত ফ্যামিলিওয়ালা নিয়ে ৷ অপেক্ষায় অনুরাগীরা ৷
