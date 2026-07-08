বিমানে পোকার কামড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত সংক্রমণ ! হাসপাতালে রাজেশ শর্মা, কী জানালেন বন্ধু সুদীপা ?
গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাজেশ শর্মা! কী হয়েছে, কেমন আছেন অভিনেতা, সংবাদমাধ্যমকে জানালেন অভিনেত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 8, 2026 at 10:58 AM IST
কলকাতা, 8 জুলাই: বিনোদন দুনিয়ার জনপ্রিয় অভিনেতা রাজেশ শর্মা। বাংলা, হিন্দি সহ অন্যান্য ভাষাতেও দাপিয়ে কাজ করেছেন তিনি। আজও ব্যস্ত থাকেন সিনেমাতেই। কখনও তিনি পুলিশ অফিসার, কখনও আবার খতরনাগ ভিলেন- সব ধরনের চরিত্রেই পারদর্শী রাজেশ শর্মা আজ গুরুতর অসুস্থ। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি, চিকিৎসা চলছে তাঁর।
রাজেশ শর্মার কাছে বন্ধু অভিনেত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায় অভিনেতার শারীরিক অবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, "হায়দরাবাদ থেকে ফেরার সময় ফ্লাইট নিয়েছিল ৷ সেখানো কোনও বাগ বাইট বা কিছু হয়েছিল পায়ে ৷ সেখান থেকে ইনফেকশন ছড়িয়ে যায় ৷ সুগার লেভেল বেড়ে যায় ৷ শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যাও হচ্ছিল ৷ ইনফেকশন অনেকটা ছড়িয়ে যায়, হাঁটু পর্যন্ত ৷ হাই ফিভার রয়েছে ৷ কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে ৷ ঠিক সময়ে হাসপাতালে ভর্তি না হলে, আরও খারাপ কিছু হতে পারত ৷ বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি আছেন।"
এখন কেমন আছেন রাজেশ শর্মা? সুদীপা বলেন, "আগের তুলনায় সামান্য ভাল দেখলাম। তবে কনফিউশন, ডিলিউশন হচ্ছে আর কী। নানা রকম জটিলতা রয়েছে, কিন্তু এখন বিপদ কেটে গিয়েছে।" প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় নিজে গোটা বিষয়টা দেখছেন বলেও জানিয়েছেন সুদীপা। তাঁর কথায়, "প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় হাসপাতালে কথা বলেছেন। আগের তুলনায় ঠিক আছেন উনি, নিয়ন্ত্রণে আছে ওঁর শরীর। ইনফেকশনটা ছড়ায়নি আর, ছড়ালে মুশকিল হতো।"
প্রসঙ্গত, একাধিক বাংলা ও হিন্দি ছবিতে দাপটের সঙ্গে কাজ করেছেন রাজেশ শর্মা। প্রত্যেক ছবিতেই আলাদাভাবে গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর চরিত্র। সাম্প্রতিককালে 'নয়ন রহস্য', 'দ্য একেন: রুদ্ধশ্বাস রাজস্থান'-এর মতো ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। এছাড়াও 'এমএস ধোনি', 'দ্য ডার্টি পিকচার', 'নো ওয়ান কিল্ড জেসিকা', 'মিশন রানীগঞ্জ'-এর মতো ছবিতেও ছিলেন তিনি।