পাবনার জিহাদিকে সম্মান না জানিয়ে পাবনার শিল্পীকে সম্মান জানানো ঢের ভাল- কেন বললেন তসলিমা ?

পাবনার জিহাদিকে সম্মান না জানিয়ে পাবনার শিল্পীকে সম্মান জানানো ঢের ভাল- কেন বললেন তসলিমা ?
মহানায়িকার জন্মদিনে, বাংলাদেশ সরকারের কাছে কোন দাবি রাখলেন লেখিকা-সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন ?
Published : April 6, 2026 at 12:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 এপ্রিল: বাংলা সিনেমা জগত, আজ পেয়েছিল এমন এক অভিনেত্রীকে, যিনি আজীবন রয়ে গিয়েছেন মহানায়িকা হিসাবেই ৷ 6 এপ্রিল সুচিত্রা সেনের জন্মবার্ষিকী। চলতি বছর তাঁর 96 তম জন্মবার্ষিকী। মহানায়িকা জন্মদিনে বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের কাছে এক বিশেষ আবেদন রাখলেন সাহিত্যিক-লেখিকা তসলিমা নাসরিন। 'দ্বীপ জ্বেলে যাই', 'সাত পাকে বাঁধা', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'হারানো সুর'- সহ অসংখ্য মণিমুক্তা ছড়ানো বাংলা সিনেমা উপহার দিয়েছেন পাবনার মেয়ে সুচিত্রা সেন ৷ আজ তাঁর জন্মদিবসে তসলিমা বাংলাদেশ সরকারের কাছে রাখলেন বিশেষ দাবি ৷
তিনি লেখেন, "পাবনার ছেলে গোপাল সান্যাল। যুক্তরাষ্ট্রে বাস। লালন উৎসব, লোক সংস্কৃতি উৎসব , সুচিত্রা সেন সিনে উৎসব, বঙ্গবন্ধু বইমেলা ইত্যাদি নানা সাংস্কৃতিক উৎসবের তিনি উদ্যোক্তা। পাবনার ছেলে বলেই পাবনার মেয়ে সুচিত্রা সেনের নাম স্মরণীয় করে রাখতে চান, তাই পাবনার এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্রীনিবাসের নাম 'সুচিত্রা সেন ছাত্রীনিবাস' রাখার জন্য যা কিছু করা দরকার করেছিলেন। কিন্তু জুলাই এসে লণ্ডভণ্ড করে দেয় সব। সুচিত্রা সেনের সাইনবোর্ড ফেলে দিয়ে ছাত্রীনিবাসের নতুন নাম ঝুলিয়ে দেয় মবসন্ত্রাসীরা। সেই থেকে পাবনা হারিয়েছে তার সুচিত্রা সেনকে।"
এরপরেই তাঁর লেখায় উঠে আসে, "জিহাদিরা এখনও জুলাই ভেঙ্গে খাচ্ছে। কিন্তু ছাত্রীনিবাসকে তো জিহাদের বাইরে রাখতে হবে। সেটি করতে হলে জুলাই 36 নামটিকে তো বিদেয় করতে হবে। এই নাম দিয়ে ছাত্রীনিবাসকে কলঙ্কিত করার কোনও মানে হয় না। আজ 6 এপ্রিল সুচিত্রা সেনের 96তম জন্মদিন । এই দিনে আমেরিকার সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল পাবনার এডওয়ার্ড স্কুলের 'সুচিত্রা সেন ছাত্রীনিবাস' নামটি ফেরত চাইছে। আমি তো মনে করি মেমোরিয়ালের আবেদনে প্রশাসনের সাড়া দেওয়া উচিত। কারণ জিহাদের চেয়ে শিল্প সংস্কৃতির মূল্য অনেক বেশি, পাবনার জিহাদিকে সম্মান না জানিয়ে পাবনার শিল্পীকে সম্মান জানানো ঢের ভাল।"
প্রসঙ্গত 1931 সালের আজকের দিনে পাবনার বেলকুচি থানার অন্তর্গত ভাঙা বাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সুচিত্রা সেন। 1947 সালে দেশভাগের সময় তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন। তিনি হিন্দি এবং বাংলা, দুই ভাষাতেই কাজ করেছেন। উপহার দিয়েছেন 'পথে হল দেরি', 'ওরা থাকে ওধারে', 'দেবদাস', 'সাগরিকা', 'হসপিটাল', 'বিপাশা', 'গৃহদাহ', 'দেবী চৌধুরানী', 'আঁধি', 'দত্তা'-র মতো ক্লাসিক সিনেমা ৷
1963 সালে 'সাত পাকে বাঁধা' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সুচিত্রা সেন 'সেরা অভিনেত্রী' হিসাবে পুরস্কার জয় করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি কোনও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। 1972 সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান করে। শোনা যায়, 2005 সালে তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল ৷ কিন্তু সুচিত্রা সেন জনসমক্ষে আসতে চান না বলে এই পুরস্কার গ্রহণ করেননি। 2012 সালে মহানায়িকা সুচিত্রা সেনকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বোচ্চ সম্মাননা বঙ্গবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত করে ৷