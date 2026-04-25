ETV Bharat / entertainment

ভোটের আগে আমরা ভাইবোনেরা মিলে বাড়ির মধ্যেই মিছিল করতাম- শুচিস্মিতা চক্রবর্ত্তী

4 মে ভোটের ফলাফল ৷ আগামী মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে কী ভাবছেন জেন জি তারকারা ? যদি তিনি মুখ্যমন্ত্রী হতেন? জবাব শুচিস্মিতার ৷ শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত।

আজকের পর্বে উত্তর দিলেন সঙ্গীত শিল্পী শুচিস্মিতা চক্রবর্ত্তী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 25, 2026 at 1:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 25 এপ্রিল: বাংলা জুড়ে শাসক-বিরোধী শিবিরে জোর কদমে চলছে ঠোকাঠুকি থেকে স্পষ্টকথায় জেরবার করার লড়াই ৷ পাড়ায় পাড়ায় চায়ের তুফানি চুমুকে সকলের মনে একটাই প্রশ্ন কী বলছে বাংলা? এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন জেন জি তারকারাও। ইটিভি ভার‍ত সাধারণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হচ্ছে তাঁদের কাছে। আজকের পর্বে উত্তর দিলেন সঙ্গীত শিল্পী শুচিস্মিতা চক্রবর্ত্তী।

'সুপার সিঙ্গার'-এর মঞ্চে বিজয়ী হওয়ার পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তরুণী গায়িকা শুচিস্মিতা চক্রবর্ত্তীকে। একের পর এক ছবিতে গান গেয়ে চলেছেন তিনি। 'ফেলুবক্সী', 'বিনোদিনী: একটি নটীর উপাখ্যান', 'রঘু ডাকাত'-এ শুচিস্মিতার গান সকলের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের নাটকের জন্যও একটি গান গেয়েছেন তিনি। পাশাপাশি নানা জায়গায় স্টেজ শো করতে গিয়ে মানুষের হৃদয় জিতে নিচ্ছেন তিনি। একের পর এক অরিজিনালস গানে শ্রোতার মন ভরাচ্ছেন শুচিস্মিতা।

ইটিভি ভারত: কাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান এবং কেন?

শুচিস্মিতা: রাজনীতি নিয়ে আমার জ্ঞান খুন সীমিত। আগ্রহও নেই এই ব্যাপারে। আর যদি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাকে চাই বলতে হয় তা হলে বলব, যিনিই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসুন না কেন বা যিনি আছেন তিনিও যদি আসেন তা হলে তিনি যেন শিক্ষা এবং চাকরির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। আমাদের রাজ্যে চাকরির অবস্থা খুব খারাপ। বেকারত্ব বেড়ে গেছে অনেক। সেটার দিকে ওদি আলোকপাত করেন ভালো হয়। আর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজন। সরকারি স্কুলের যা অবস্থা তা তো বলাই বাহুল্য। আমি সরকারি স্কুলেই পড়াশুনা করেছি। সরকারি স্কুলে পড়াশুনা করে আজ অনেকেই নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। ভালো জায়গায় চাকরি করছে। আমও ভালো ছাত্রীই ছিলাম। যেহেতু গান নিয়ে এগিয়েছি তাই আর চাকরিবাকরির চেষ্টা করিনি। আমাদের সময়ে যারা সরকারি স্কুলে পড়েছে তারা অনেকেই আজ ভালো ভালো জায়গায় চাকরি করছে। কিন্তু এখন তো কেউ ভাবতেই পারে না সরকারি স্কুলে পড়বে। এমন অবস্থা হয়ে গেছে সরকারি স্কুলের। সেই দিকটা দেখা উচিত সরকারের।

ইটিভি ভারত: ছোটবেলায় মিছিলের স্লোগান শুনলে অনেকেই ভয় পায়? আপনিও কি পেতেন ভয়?

শুচিস্মিতা: ছোটবেলায় মিছিলের স্লোগানে আমার একেবারেই ভয় লাগত না। বরং ভালোই লাগত। মিছিলের স্লোগানের একটা নিজস্ব ধরন আছে। এটা ছোটবেলায় শুনে বেশ মজা লাগত। পরে অনুকরণ করতাম। মেদিনীপুরে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল। ভোটের আগে আমরা ভাইবোনেরা মিলে বাড়ির মধ্যেই মিছিল করতাম। ছোটবেলার ভোটের স্মৃতি বলতে এটা বেশ মজাদার।

ইটিভি ভারত: জীবনের প্রথম ভোট- নিজেকে সেদিন বেশ বড় হয়ে গেছি মনে হয়নি?

শুচিস্মিতা: প্রথম যেদিন ভোট দিয়েছিলাম সেদিন নিজেকে বড় তো মনে হয়েইছিল একইসঙ্গে নিজেকে খুব ইম্পর্ট্যান্ট মনে হয়েছিল। সেই ফিলিংস আমার এখনও হয়। আমার বাড়ি মেদিনীপুরে। আমার ভোট হয়ে গেছে ২৩ তারিখ। সেই অনুভূতিটা আবারও হচ্ছিল ওইদিন। নিজেকে আবার বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল। পাশাপাশি এটাও মনে হচ্ছিল আমি কি আদৌ কিছু বুঝি? সেই জায়গা থেকে আমার মনে হচ্ছিল মনে মনে যাকে ভেবেছি ভোট দেব, সেটা কি ঠিক করছি? তারপর মনে হল বিন্দুতে বিন্দুতেই তো সিন্ধু তৈরি হয়। সবাই যদি নিজেকে গুরুত্বহীন ভাবে আর ভোট না দেয় তা হলে কী করে হবে?

ইটিভি ভারত: আজ রাজ্য তথা দেশটা কেমন হলে ভালো হয় বলে মনে হয় তোমার?

শুচিস্মিতা: রাজ্য তথা দেশটাতে আমার মনে হয় শিক্ষিতের হার যদি আরও অনেকটা বেড়ে যায় তা হলে ভালো হয়। আর যদি আমাদের দেশ থেকে বেকারত্ব ঘুচে যায়, এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে। ভারত তো গণতান্ত্রিক দেশ। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের দেশ এটা। কিন্তু এখন জাতপাতের বাছবিচার প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয়, আমরা বোধহয় আবার অনেকখানি পিছিয়ে যাচ্ছি এবং সেটা বোধহয় এই শিক্ষার হারের জন্যই। শিক্ষিত মানুষ খুব একটা এগুলো নিয়ে মাথা ঘামায় না। আর শিক্ষিত মানুষকে বোকাও বানানো যায় না। কাজেই আমার মনে হয় রাজ্যে তথা দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি বাধ্যতামূলক। তাতে তারা আয়ও করতে পারবে। তবে, আয়ের সুযোগ দিতে হবে।

ইটিভি ভারত: নিজে মুখ্যমন্ত্রী হলে কীভাবে সাজাবেন নিজের রাজ্যটাকে?

শুচিস্মিতা: রাজনীতির প্রতি ইন্টারেস্ট আমার কোনওকালেই নেই। আর যাই করি রাজনীতি করব না কোনওদিন। আর আমার মনে হয়, একা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে রাজ্য বা একা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কোনও দেশ বদলে দেওয়া সম্ভব না। আমাদের প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে। সেই সচেতনতা শিক্ষাই এনে দিতে পারে। তাই শিক্ষার মানোন্নয়ন সবার আগে জরুরি।

TAGGED:

NEXT CHIEF MINISTER IN WEST BENGAL
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION
ASSEMBLY ELECTION 2026
শুচিস্মিতা চক্রবর্ত্তী তারাদের চোখে
SUCHISMITA CHAKRABORTY ON ELECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.