ভৌতিক সিনেমা পরিচালনায় সুচন্দ্রা ভানিয়া, আসছে 'পরবর্তী স্টেশন বেগুনকোদর'

বেগুনকোদর কি সত্যিই ভূতুড়ে, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে আরও জটিল ও মানবিক কোনও সত্য। পর্দা সরবে এবার ৷

আসছে 'পরবর্তী স্টেশন বেগুনকোদর' (Special Arrangement)
Published : March 10, 2026 at 10:30 AM IST

কলকাতা, 10 মার্চ: সালটা 1967 ৷ পুরুলিয়া জেলার ঝালদা এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত বেগুনকোদর স্টেশন ৷ ঘটে যায় এক মর্মান্তিক ঘটনা ৷ রহস্যময় মৃত্যু হয় তৎকালীন স্টেশন মাস্টার ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৷ এরপরেই নানা অদ্ভুত ধরনের ঘটনার সাক্ষী হওয়ার দাবি করেন স্থানীয়রা ৷ স্টেশনকে ঘিরে ঘুরতে থাকে নানা ভৌতিক গল্প ৷ এর পর থেকে কোনও রেলকর্মী সেখানে ডিউটি করতে চাননি ৷ প্রায় 42 বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে এই স্টেশন ৷ 2009 সালে স্টেশনটি আবার চালু করা হয় ৷

জনমুখে প্রচারিত সেই বেগুনকোদর স্টেশন এবার সিনেমার পর্দায় ৷ নেপথ্যে কারিগর অভিনেত্রী-প্রযোজক সুচন্দ্রা ভানিয়া ৷ এবার তিনি পরিচালকের আসনেও বটে ৷ আসছে নতুন বাংলা ছবি 'পরবর্তী স্টেশন বেগুনকোদর'। সুচন্দ্রার সঙ্গে পরিচালনায় রয়েছেন চন্দ্রোদয়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন সোহম মজুমদার (ডক্টর নয়ন মুখার্জি), স্যান্ডি রং (মুস্তাক আলি), প্রেরণা দাস (মালতি), সামিউল (গোবিন্দ)। 'পরবর্তী স্টেশন বেগুনকোদর' তৈরি হতে চলেছে হরর-কমেডির মোড়কে ৷

গল্পটা কিছুটা এইরকম -

2009 সালে, পেশায় কার্ডিয়াক সার্জন এবং নেশায় মিথভাঙা গবেষক ডা. নয়ন মুখোপাধ্যায় লন্ডনের টাওয়ার অব লন্ডনে একটি অনুসন্ধানের সময় জীবনে প্রথমবার এমন এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন, যা দেখতে ঠিক ভূতের মতোই। ঘটনাটি তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। কলকাতায় ফিরে আসার পরই অল বেঙ্গল র‍্যাশনালিস্টস ফোরামের পক্ষ থেকে, ভারতের রেলমন্ত্রীর অনুরোধে, তাঁকে একটি নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়। বলা হয় তাঁকে বেগুনকোদরের 'কুখ্যাত ভূতের রহস্য' উদঘাটন করতে হবে।

দীর্ঘ সময় পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা এই স্টেশনের কারণে আশেপাশের সাঁওতাল গ্রামগুলির যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু বছর পর সরকার যখন স্টেশনটি পুনরায় চালু করার কথা ভাবছে, তখনই নয়ন ও তাঁর দল পৌঁছে যায় বেগুনকোদরে-সত্যের অনুসন্ধানে। কিন্তু অনুসন্ধান শুরু করতেই সে এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হয় যেখানে বিশ্বাস, ভয়, জীবিকা এবং অদৃশ্য স্বার্থ একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের কাছেই যেন ঘটনার আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা রয়েছে।

নয়ন খুব শীঘ্রই বুঝতে পারে, রহস্যটি আরও গভীর। কেউ কেউ ভূতের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী, আবার কেউ তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। 'ভূতুড়ে স্টেশন'-কে ঘিরে পর্যটন স্থানীয় অর্থনীতির একটি উৎস হয়ে উঠেছে, ফলে অনেকেই এই কাহিনি টিকে থাকুক বলেই চায়। একই সঙ্গে অঞ্চলটির ‘রেড করিডর’-এর নিকটবর্তী অবস্থান মাওবাদী কার্যকলাপের সম্ভাবনাও উত্থাপন করে-যার পক্ষে স্টেশন বন্ধ থাকাই সুবিধাজনক। সত্য, ভয় এবং গোপন স্বার্থের সংঘর্ষে নয়নকে খুঁজে বের করতে হবে-বেগুনকোদর কি সত্যিই ভূতুড়ে, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে আরও জটিল ও মানবিক কোনও সত্য। সবটা জানা যাবে ছবিটি মুক্তি পেলে।

পরিচালকদ্বয়ের বক্তব্য-

পরিচালকদ্বয়ের কথায়, "কিছু গল্প কখনও হারিয়ে যায় না। তারা ভুলে যাওয়া জায়গাগুলিতে নীরবে বেঁচে থাকে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষকে তার চারপাশের পৃথিবীকে বোঝার এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। এমনই গল্প নিয়ে এই ছবি।"

পরিচালকের মতে, "চার দশকেরও বেশি সময় ধরে পুরুলিয়ার একটি ছোট্ট রেলস্টেশন একটি ভৌতিক কিংবদন্তির ছায়ায় বন্ধ হয়ে ছিল। কিন্তু 'পরবর্তী স্টেশন বেগুনকোদর' নির্মাণে আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু শুধু ভূতের রহস্য ছিল না ৷ তার পেছনে লুকিয়ে থাকা মানবিক গল্পটিও ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। এত দীর্ঘ সময় ধরে একটি স্টেশন বন্ধ থাকা মানে আশপাশের মানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, হারিয়ে যাওয়া সুযোগ এবং একটি অঞ্চল ধীরে ধীরে রেলপথের মানচিত্র থেকে মুছে যাওয়া। সবের উপরেই জোর দিতে চেয়েছি আমরা ৷"

পরিচালকের কথাতেই স্পষ্ট এই ছবির মাধ্যমে বিশ্বাস এবং বাস্তবতার মাঝের সূক্ষ্ম সীমারেখাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে ৷ দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, কীভাবে গল্প কখনও কখনও একটি জায়গা ও তার মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে। শেষ পর্যন্ত 'পরবর্তী স্টেশন বেগুনকোদর' শুধু একটি ভূতুড়ে স্টেশনের গল্প নয়, এটি বিশ্বাসের প্রকৃতি নিয়ে এক অনুসন্ধান ৷ আর সেই সব সত্যেরও, যা অনেক সময় বলা গল্পগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকে।" খুব শীঘ্রই বড় পর্দায় আসবে এই ছবি।

