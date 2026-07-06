লেখিকা দেবারতির টাকা মেটালেন প্রযোজক সুব্রত রায়, 'আর্থিক প্রতারণা'র অভিযোগে ক্ষুব্ধ প্রযোজক

লেখিকা দেবারতির টাকা মেটালেন প্রযোজক সুব্রত রায়, 'আর্থিক প্রতারণা'র অভিযোগে ক্ষুব্ধ প্রযোজক
ঘটনার সূত্রপাত দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের করা সামাজিক পোস্টের পর। তাঁর দাবি, আসন্ন ধারাবাহিকের জন্য গল্প লিখিয়ে পারিশ্রমিক দিতে টালবাহানা করছেন প্রযোজক সুব্রত রায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 5:03 PM IST
কলকাতা, 6 জুলাই: সম্প্রতি সামনে এসেছে 'সতীপীঠ কালীঘাট' ধারাবাহিকের প্রোমো। প্রযোজনায় 'সাধক বামাক্ষ্যাপা', 'করুণাময়ী রানী রাসমণি', 'ভানুমতীর খেল', 'দেবী চৌধুরানী' খ্যাত প্রযোজক সুব্রত রায়। তিনিই বেশ কয়েক বছর বিরতির পর নিয়ে আসছেন নতুন মাইথোলজিক্যাল ধারাবাহিক 'সতীপীঠ কালীঘাট'। কিন্তু প্রোমো আসতেই অভিযোগের মুখে সুব্রত রায়। তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ। অভিযোগকারী লেখিকা দেবারতি মুখোপাধ্যায়। ধারাবাহিকের জন্য কাহিনি লিখিয়ে পারিশ্রমিক দিতে টালবাহানার অভিযোগ তুলে সুব্রত রায়ের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যম সোচ্চার হয়েছেন দেবারতি।
তবে, সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী, দেবারতি মুখোপাধ্যায় পারিশ্রমিক বাবদ যে অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন তার পুরোটাই মিটিয়ে দিয়েছেন প্রযোজক সুব্রত রায়। ইটিভি ভারতেও প্রযোজক জানিয়েছেন, "দেবারতি টাকা রিসিভ করে জানিয়েছেন তাঁকে। আর উনি 'সতীপীঠ কালীঘাট'-এর জন্য লেখেননি, লিখেছেন 'কালীক্ষেত্র কালীঘাট'-এর জন্য। 'সতীপীঠ কালীঘাট'-এর সঙ্গে দেবারতি দেবীর দূরদুরান্তেও কোনও সম্পর্ক নেই।"
ঘটনার সূত্রপাত দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের করা সামাজিক পোস্টের পর। তাঁর দাবি, আসন্ন ধারাবাহিকের জন্য গল্প লিখিয়ে পারিশ্রমিক দিতে টালবাহানা করছেন প্রযোজক সুব্রত রায়। সামাজিক মাধ্যমে দেবারতির দীর্ঘ পোস্টে দাবি করেন, সুব্রত রায় তাঁর আসন্ন মেগার কাহিনিকার হিসেবে কাজ করার জন্য দেবারতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গল্প লেখার কাজ শেষ হয়ে গেলে পারিশ্রমিকের বিষয়টি এড়িয়ে যান। এরপর দেবারতির নজরে আসে ধারাবাহিকের প্রোমো। তখন ফের সুব্রত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। দিনের পর দিন, এভাবে প্রতারিত হওয়ার পর এবার সত্যিটা সকলের সামনে আনা প্রয়োজন বলে মনে করেছেন লেখিকা দেবারতি মুখোপাধ্যায়।
দেবারতির লেখা থেকে জানা যায়, 'কালীঘাট' নিয়ে একটি ঐতিহাসিক সিরিয়ালের জন্য 9 মে 2026 তারিখে ওই সিরিয়ালের প্রযোজক সুব্রত রায় তাঁর 'রয় সিনেওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর পক্ষ থেকে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাহিনিকার হিসেবে আমন্ত্রণ জানান।তিনি নিজে থেকে কোনওদিন কোনও প্রযোজনা বা প্রকাশনা সংস্থায় যোগাযোগ করেননি। এক্ষেত্রেও তাঁকে যেচে ডাকা হয়েছিল।
দেবারতি লেখেন, "প্রথমে যখন আমাকে বলা হয় এটা একটি টেলিভিশন সিরিয়ালের কাজ, আমি নিজেই 'না' করে দিয়েছিলাম। কারণ আমার পরিচয় ঔপন্যাসিক, আমি জানি যে ধরণের টেলিসিরিয়াল বাংলা চ্যানেলে চলে, তার সঙ্গে আমার স্বাভাবিক সাহিত্যগত কাজের জায়গার সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু আমাকে বারবার বলা হয়, এই project অন্যরকম। বলা হয়, এটা সাধারণ daily soap নয়, এর কেন্দ্রে থাকবে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কালীঘাট মন্দির, রাজা প্রতাপাদিত্য, বাংলার অতীত, লোকবিশ্বাস, mythology, history, social conflict এবং একটা বড় creative universe. আর আমায় স্ক্রিপ্ট নয়, মূল কাহিনি বুনে দিতে হবে, সেখান থেকে স্ক্রিপ্টরাইটাররা দৈনন্দিন স্ক্রিপ্ট বানাবেন।
এই কথাগুলোয় আমি বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে দেখি। সুব্রত রায় বয়স্ক মানুষ, রানি রাসমণি নামক জনপ্রিয় সিরিয়ালের নাকি প্রযোজক, আমি তাঁর কথায় বিশ্বাস করে কাজ শুরু করি।"
লেখিকা আরও লেখেন, "কোনও broad bullet point নয়, entire creative universe, story structure, historical treatment, character elements, thematic framework, world-building, narrative development এবং dramatic arcs. আমি একজন established author হিসেবে আমার historical research, storytelling craft, imagination এবং literary experience দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ fictional universe তৈরি করেছিলাম। আমি বহু বছর ধরে লিখছি। আমার 30 টিরও বেশি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, দেশবিদেশ থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বইমেলা উদ্বোধন করতে গিয়েছি, Tedx থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঙ্গনে আমার বক্তব্য বা লেখা পাঠকের ভালোবাসা পেয়েছে। এবং আমার একাধিক গল্প-উপন্যাস নিয়ে আগে film, audio, OTT বা screen adaptation-এর কাজ হয়েছে/হচ্ছে। মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত শাস্ত্রী কিংবা Eskay-র স্বস্তিক সংকেত আমারই লেখা। অর্থাৎ adaptation, story credit, authorship এবং intellectual property এই বিষয়গুলোর মূল্য আমি খুব ভালো বুঝি। আর আমাকে এই project-এ ডাকা হয়েছিল সেই credibility-র কারণেই।"
দেবারতির কথায়, "গোটা গল্প পাঠানোর পরই ম্যাজিক! যিনি দিনে চারবার করে ফোন করছিলেন, হঠাৎ সেই সুব্রত রায় সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। বলা হয়, 'চ্যানেল দেখছে।' বেশ তো, এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী আমার প্রাপ্যটা আমায় দিয়ে দিন। তারপরই শুরু হয় টালবাহানা। এরমাঝেই আমি আবিষ্কার করি জি বাংলায় এই নতুন আসা সিরিয়ালের প্রোমো। আমি আবার যোগাযোগ করি। বলা হয় ওটা নাকি অন্য গল্প। আমার নয়। তবু এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী আমার পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়া হবে। আমায় প্রথমে 10 জুন বলা হয়। তারপর আবার delay. আমার পক্ষ থেকে বারবার follow-up করা হয়। আমার সহকারী লিলিও বহুবার follow-up করে। প্রতিবারই আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু সাম্মানিক আসে না। শেষপর্যন্ত আমি জি-তে জানাই, তাদের পক্ষ থেকে চাপাচাপির পর আমাকে একবার অনলাইন ট্রান্সফার, একবার অন্য কিছু নানারকম টালবাহানার পর বলা হয় 'এসে চেক নিয়ে যেতে হবে। বহুদূর থেকে Roy Cineworks এর অফিস থেকে আমায় একটি cheque নিয়ে আসতে হয়, এনে দেখি সেটা post dated cheque, তিনদিন পরের ডেট। তবুও আমি সেই cheque-এর date আসা পর্যন্ত good faith-এ অপেক্ষা করি। আজ cheque জমা করার পর রিটার্ন আসে, reason “Funds Insufficient।..."
দেবারতি এরপর সংশ্লিষ্ট চ্যানেলকে উদ্দেশ্য করে এই ঘটনার পাশাপাশি পূর্বের একটি ঘটনার কথাও তুলে অভিযোগ আনেন চ্যানেলের বিরুদ্ধে। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, এহেন ঘটনা এর আগেও সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ঘটেছে তাঁর সঙ্গে। পাল্টা পোস্টে সুব্রত রায় লেখেন, "আমি দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের ফেসবুক পোস্টটি পড়েছি। বিষয়টি এখন যেহেতু প্রকাশ্যে এসেছে, তাই প্রকৃত ঘটনাগুলি সকলের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।
তাঁকে আমাদের সৃজনশীল দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যে ই-মেল পাঠানো হয়েছিল, সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে, তিনি কেবলমাত্র তাঁর জমা দেওয়া পূর্ণাঙ্গ গল্পটি অনুমোদিত হলে ‘স্টোরি রাইটার’ হিসেবে নিযুক্ত হবেন। পরবর্তীকালে তিনি যে গল্পের খসড়া জমা দেন, তা যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছিল, কিন্তু সেটি অনুমোদিত হয়নি। সেই সিদ্ধান্ত তাঁকে অল্প সময়ের মধ্যেই জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল।"
"টেলিভিশন জগতে গল্পের ভাবনা ও খসড়া মূল্যায়নের পর তা গ্রহণ বা বাতিল হওয়া একটি স্বাভাবিক ও প্রতিষ্ঠিত সৃজনশীল প্রক্রিয়া। কোনো খসড়া অনুমোদিত না হলে, সেই খসড়ার ভিত্তিতে লেখককে নিয়োগ করা বা সেটি ব্যবহার করার বাধ্যবাধকতা প্রযোজকের থাকে না। আমি স্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে, দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের জমা দেওয়া এবং পরবর্তীতে বাতিল হওয়া খসড়ার কোনো অংশই এই ধারাবাহিকে ব্যবহার করা হয়নি। অতএব, তাঁর গল্প চুরি বা প্ল্যাজিয়ারাইজ করা হয়েছে-এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য। ধারাবাহিকটি সম্প্রচারিত হলে বিষয়টি সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই বিবৃতি দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সামাজিক মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে যে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর অভিযোগ আনা হয়েছে, তার যথাযথ জবাব দেওয়া।"
তিনি আরও লেখেন, "এই বিষয়টি সংক্রান্ত সমস্ত ই-মেল এবং অন্যান্য যোগাযোগের পূর্ণাঙ্গ নথি আমার কাছে রয়েছে। তবে আমি মনে করি, পেশাগত আলোচনার সময় আদান-প্রদান হওয়া ব্যক্তিগত যোগাযোগ সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা সমীচীন নয়। এ ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আরও উপযুক্ত আইনসম্মত ও পেশাগত পথ রয়েছে। আমার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ আমি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করছি এবং সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ, একতরফা বক্তব্যের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন না। একই সঙ্গে, আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে করা মিথ্যা ও মানহানিকর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার আমি সংরক্ষণ করছি। আমি সবসময় লেখক ও সৃজনশীল মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত সত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে।"
তবে, এই অধ্যায় এবার বন্ধ হতে চলেছে। দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিয়েছেন প্রযোজক সুব্রত রায়। তিনি জানিয়েছেন, "আমি সকলকে জানাতে চাই, দেবারতী দেবী 'কালীক্ষেত্র কালীঘাট'-এর কাহিনি লেখার জন্য (যা আদতে ব্যবহারই করা হয়নি) যে অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন (1 লক্ষ টাকা), সেই টাকা আমি আজ তাঁর অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিলাম।" সুব্রত রায় আরও বলেন, "যে ঘটনাটি ঘটল তার সঙ্গে জি বাংলা কোনওভাবেই যুক্ত নয়।"