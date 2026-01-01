সাদা-কালোয় ত্রিকোণ প্রেম ! কবিগুরুর 'দুই বোন' অবলম্বনে 'মায়ামৃগয়া' বড় পর্দায়

সাদা-কালোয় ত্রিকোণ প্রেম ! কবিগুরুর 'দুই বোন' অবলম্বনে 'মায়ামৃগয়া' বড় পর্দায়
'অভিযাত্রিক', 'দেবী চৌধুরাণী'র পর এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বোন' অবলম্বনে 'মায়ামৃগয়া'। সাদা কালো ছবিতে ত্রিকোণ প্রেম দেখাবেন পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 1, 2026 at 8:04 PM IST
কলকাতা, 1 জানুয়ারি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বোন' উপন্যাস অবলম্বনে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র নিয়ে আসছেন তাঁর নতুন বাংলা ছবি ৷ যার নাম 'মায়ামৃগয়া'।
এই ছবির রিসার্চ, সংলাপ, চিত্রনাট্য, প্রোডাকশন ডিজাইন এবং পরিচালনা সবই শুভ্রজিতের । এমনকী প্রযোজনাও তাঁর নিজেরই । 'শুভ্রজিৎ মিত্র মোশন পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ঘর থেকেই আসবে এই 'সাদা কালো' ছবি । শিল্প নির্দেশনা এবং প্রোডাকশন ডিজাইনে (দ্বৈত) আনন্দ আঢ্য । লুক ডিজাইন এবং মেক আপে সোমনাথ কুণ্ডু ।
শুভ্রজিৎ মিত্র ইটিভি ভারতকে বলেন, "একাধিকবার জাতীয় পুরস্কার, সঙ্গীত নাট্য আকাদেমি পুরস্কার, ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড, গ্রামি পুরস্কার এবং পদ্ম সম্মানে ভূষিত মানুষেরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে আমার পরবর্তী বাংলা ছবি নিয়ে আসছি । বাকিটা জানতে নজর রাখুন ।" পরিচালক আরও বলেন, "কারা এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন তা জানাব ফেব্রুয়ারিতে । আপাতত এটুকু খবরই থাক ।"
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বোন' ঔপনিবেশিক বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমিতে, দুই বোন ও এক পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা এক ত্রিকোণ সম্পর্কের গল্প - যেখানে প্রেম, কর্তব্য ও কামনা একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়ায়, আর মানবহৃদয় হয়ে ওঠে এক অনিবার্য যুদ্ধক্ষেত্র । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই বোন (বাংলায় রচনা 1933; ইংরেজিতে প্রকাশ 1943) তাঁর শেষদিকের তিনটি উপন্যাসের অন্যতম ।
এই উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে মানবমনের এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব - যখন একজন পুরুষ একই নারীর মধ্যে মাতৃত্বের আশ্রয় ও প্রেমিকার আকর্ষণ একসঙ্গে খুঁজে পায় না । মানুষ নারীর মধ্যে মাতৃরূপ থেকে শক্তি আহরণ করে, আর প্রেয়সীর রূপে সে খুঁজে পায় প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষার দীপশিখা । এই দুই সত্তা যখন একই ব্যক্তিত্বে মিলিত হয় না, তখন তার হৃদয় দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে । এই দ্বন্দ্বের বেদনাময় সূক্ষ্মতা ও কোমল ব্যঙ্গই 'দুই বোন'কে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে উন্নীত করেছে ।
'দুই বোন' মানবমনের জটিল গহ্বরে প্রবেশ করে - ভালোবাসা, বাসনা, অপরাধবোধ, প্রবৃত্তি ও নৈতিকতার সেই সীমান্তরেখায়, যেখানে নীতি ও ন্যায়ের বিভাজন ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যায় । গল্পের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে প্রবেশ করেন ইতিহাসের বিশিষ্ট চরিত্র - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুভাষচন্দ্র বসু । ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্গত প্রাচীন কলকাতার ঐশ্বর্য, স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল আবহ, নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে উদ্ভূত সামাজিক রূপান্তর - এই সবকিছু মিলেই ছবিটির মূল সত্তা নির্মিত ।
বিভিন্ন সামাজিক স্তর থেকে আগত পার্শ্বচরিত্র ও উপকাহিনিগুলি এই আখ্যানকে আরও গভীর ও আকর্ষণীয় করে তোলে । মানুষ চিরকালই প্রশ্ন করে এসেছে - নারী আসলে কী চায় ? এই চলচ্চিত্র সেই অনুসন্ধানেরই এক প্রয়াস । কাহিনি 'মায়ামৃগয়া' এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত চলচ্চিত্র-ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম লগ্নে বাংলার পটভূমিতে ।
এই কাহিনি দুই বোন-শর্মিলা ও ঊর্মিমালা এবং তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক পুরুষ, শশাঙ্কের, পারস্পরিক জড়িয়ে থাকা ভাগ্যরেখাকে অনুসরণ করে; যেখানে ব্যক্তিগত আবেগের সঙ্গে সমান্তরালে প্রবাহিত হয় রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক রূপান্তর । এই আখ্যান একদিকে অন্তরঙ্গ, অন্যদিকে মহাকাব্যিক - প্রেম, কর্তব্য, কামনা ও আত্মত্যাগের এক 'বিভ্রমময় নৃত্যনাট্য', যার পর্যবেক্ষক ও অনিয়মিত ভাষ্যকার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
একদিকে লালনকারী 'মা' শর্মিলা, অন্যদিকে চঞ্চল ও মোহময়ী 'প্রেয়সী' ঊর্মিমালা । ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনের পটভূমিতে প্রতিফলিত হয় ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তৎকালীন সাম্প্রদায়িক হিংসার রক্তাক্ত বাস্তবতা । চরিত্ররা বারবার মুখোমুখি হয় ভাগ্য, ত্যাগ এবং আবেগপ্রসূত সিদ্ধান্তের অনিবার্য পরিণতির ।
শর্মিলা বড় বোন । সে মাতৃরূপের প্রতীক । পরম সেবাপরায়ণ, ঐতিহ্যনিষ্ঠ, স্বামী ও বোনের প্রতি গভীর রক্ষণশীল ভালোবাসায় আবদ্ধ । ঊর্মিমালা ছোট বোন-'প্রেয়সী'র প্রতিরূপ । চঞ্চল, রহস্যময় । সে প্রথমে নিরোদের সঙ্গে বাগদত্তা, পরবর্তীতে শশাঙ্কের সঙ্গে আবেগগতভাবে জড়িয়ে পড়ে । শশাঙ্ক হল শর্মিলার স্বামী । সে একজন ব্যবসায়ী-পেশাগত চাপ ও ঊর্মিমালার প্রতি জন্ম নেওয়া অনুভূতির দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত সে ।
নীরোদ গম্ভীর, বিজ্ঞানমনস্ক চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র । ঊর্মিমালার বাগদত্তা সে । কিন্তু ইউরোপে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তে বাগদান ভেঙে দেয় নীরোদ । রাজরাম বাবু দুই বোনের পিতা । একজন প্রথাগত জমিদার । পুত্রশোকে বিপর্যস্ত হয়ে হিমালয়ে আশ্রয় নেন এবং রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে চরিত্র ও ভাষ্যকার রূপে উপস্থিত । কাহিনির দার্শনিক ব্যাখ্যা ও সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন ।
পরিচালকের কথায়, "'মায়ামৃগয়া' আমার কাছে কেবল একটি কাহিনি নয় - এ এক প্রশ্ন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'দুই বোন'-এ যে দ্বন্দ্ব উন্মোচন করেছিলেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক - মানুষ কি একই সম্পর্কে আশ্রয় ও আকাঙ্ক্ষা, মাতা ও প্রেয়সী, স্থিরতা ও অস্থিরতা-সব একসঙ্গে পেতে পারে ? এই চলচ্চিত্র সেই অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার অনুসন্ধান । এখানে ইতিহাস কেবল পটভূমি নয়-ইতিহাস চরিত্রের মতোই শ্বাস নেয় । স্বাধীনতা আন্দোলন, সামাজিক রূপান্তর ও ব্যক্তিগত প্রেম-সব একসূত্রে বাঁধা । 'মায়ামৃগয়া' এমন এক প্রেমকথা, যেখানে কেউ নায়ক নয়, কেউ খলনায়ক নয়-সবাই কেবল মানুষ ।"
উল্লেখ্য, ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম প্রহরে বাংলা যখন রাজনৈতিক ও নৈতিক টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত, তখন দুই বোন শর্মিলা ও ঊর্মিমালা এবং শর্মিলার স্বামী শশাঙ্কের জীবনে নেমে আসে এক নীরব অথচ গভীর সংকট । কী সেই সংকট ? সিনেমায় জেনে নেওয়ার সুযোগ আছে যাঁদের পড়া নেই 'দুই বোন' ।
পরিচালক কথা দিয়েছেন, এই ছবির ভাষা হবে সংযত, ধীর ও আবহময় । আলো-ছায়া, স্থির ফ্রেম ও দীর্ঘ নীরবতা-এইসবের মধ্য দিয়েই আবেগ প্রকাশ পাবে । সংগীত হবে অন্তর্লীন-প্রকাশ্য নয়, অনুভূত । সঙ্গীত পরিচালনায় বিক্রম ঘোষ । মায়ামৃগয়া এক এমন চলচ্চিত্র, যা দর্শককে উত্তর দেয় না-বরং প্রশ্ন নিয়ে ঘরে ফিরতে বাধ্য করে ।