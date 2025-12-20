বাংলাদেশ কোনও দেশই না ! নিজেদের অওকাতটা ভুলে গিয়েছে...

বাংলাদেশ কোনও দেশই না ! নিজেদের অওকাতটা ভুলে গিয়েছে...
পরিচালক শুভ্রজিৎ বলেন, "বাংলাদেশ কখনোই আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র ছিল না। একটা তথাকথিত রাষ্ট্র মাত্র।" নাট্য নির্দেশক দেবপ্রতীমের কথায়, "বাংলাদেশ কোনও দেশই না। ওটা বারুদের স্তূপ।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 5:18 PM IST
কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: শিরোনামে আজ 'বাংলাদেশ', পথে ঘাটে আলোচনায়, সমালোচনায়, ক্ষোভে, যন্ত্রণায়, কান্নায় আজ শুধুই 'বাংলাদেশ'। 'সোনার বাংলা' আজ তার ঔজ্জ্বল্য হারাতে প্রস্তুত। নিজের দেশের সংস্কৃতিকে আজ ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে নিজেরাই। তাই তো সঙ্গীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিশ্র লিখছেন, "বাংলাদেশ তোমার নাম থেকে কি 'বাংলা' মুছে ফেলতে পারবে! হয়তো সেটাও পারবে একদিন। ওই 'বাংলা' শব্দটাই আমাদের কাঁদাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলার খেতে খেতে হিংসা ফলাচ্ছ তোমরা। খেটে-খাওয়া দেহে ঘামের থেকে ঘেন্না বেশি। এতো ঘেন্না, এতো ঘেন্না, এতো ঘেন্না ! কাকে শেষ করতে চাইছো তোমরা - রবীন্দ্রনাথকে, নজরুলকে, মানবতাকে, ভালোবাসাকে? এইটুকু বুঝতে পারছো না, নিজেরাই নিজেদের শেষ করছো! ছি: ছি: ছি: ৷ "
গতকাল (শুক্রবার) থেকেই সোশাল মিডিয়ায় বাংলাদেশ নিয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন শিল্পী তথা তারকারা ৷ জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র ইটিভি ভারতকে বলেন, "বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'পাপ বাপকেও ছাড়ে না'। দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে 1947-এ ভাগ হয়। পুরোটাই রাজনৈতিক ব্যাপার। আবার এই দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারত ভেঙেই গড়ে ওঠে একটা আলাদা দেশ, 'বাংলাদেশ'। আমি এই দেশটাকে কোনও দেশই মনে করি না। যেখানে র্যাডিকাল ইসলামাইজেশন হয়েছে সেখানে তো এটা হবেই। পাপ তাই বাপকেও ছাড়ছে না।..."
তিনি আরও বলেন, "গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং যখন হয় সেই সময়ে ব্রিগেডে যে সমাবেশ হয় সেখানে বিহারের আশাপাশের রাজ্য থেকে মুসলিম দাঙ্গাবাজদের আনার দায়িত্ব ছিল মুজিবর রহমানের। উনি সুরাওয়ার্দীর ডান হাত ছিলেন। ফলে, বোঝাই যায় মুজিবর দ্বিজাতি তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। রাজনৈতিকভাবে যখন আলাদা হওয়া গেল না তখনই নিজেদের জন্য একটা আলাদা দেশ গঠন করে ফেলা হল! বাংলাদেশ কখনোই আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র ছিল না। একটা তথাকথিত রাষ্ট্র মাত্র। বাংলাদেশকে আমি কোনও দেশ বলেই মনে করি না। ভারতের 15 মিনিট লাগবে বাংলাদেশকে শেষ করে দিতে। ফারাক্কার ব্যারেজ খুলে দিলে আর ব্রহ্মপুত্রের জল খুলে দিলেই শেষ। আর আকাশপথটা বন্ধ করে দিক। আর বঙ্গোপসাগর পুরোটাই ভারতের অধীনে। এরা নিজেদের অওকাতটা ভুলে গিয়েছে। একটা জায়গা ভিক্ষে পেয়েছে সেটার অপব্যবহার করছে।"
অভিনেতা শুভ্রজিৎ দত্ত বলেন, "একটা ক্রান্তিকাল আসছে। এটা যেমন সংযত থাকার সময়। তেমনই প্রতিবাদ জানানোরও সময়। মানুষগুলোকে আমি দোষ দিই না। এদের উস্কে দেওয়া হয়। আর এরা কিছু না বুঝেই কাজ করে ফেলে। সারা পৃথিবীতে এই একই চিত্র। কেউ কাউকে মানিয়ে চলতে পারছে না, যা মৃত্যু অবধি পৌঁছে যাচ্ছে। এবার প্রতিবাদে পথে নামার সময় এসেছে। তবে সেই প্রতিবাদ যেন শান্তিপূর্ণ হয়। একটা সমস্যা মেটাতে যেন আরেকটা সমস্যার না জন্ম হয়। মানুষের মনে আজ আতঙ্কের বসবাস। আর একটা দল তো বসেই আছে একে হাতিয়ার করে যদি আরও কিছু সমস্যা তৈরি করা যায়।"
তিনি আরও বলেন, "আমি বরাবর কট্টর মৌলবাদের বিরুদ্ধে। চাইব এই হিংসা বন্ধ হোক। আমার প্রতিবেশি দেশকে মানুষ এতকাল যে কারণে মনে রেখেছে আগামী দিনেও যেন সেই কারণেই মনে রাখে আমি চাইব। আশা রাখি সেই দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা এদিকে নজর দেবেন।"
অভিনেতা, নাট্য নির্দেশক দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত ইটিভি ভারতকে বলেন, "1990 সালে আমরা যশোরে যাই থিয়েটার করতে। সেখানে আমার বাবাকে গান গাইতে বললে বাবা জীবনানন্দ দাশের সেই কবিতা 'আবার আসিব ফিরে' গানটা গাইতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। বাবাকে কাঁদতে দেখে অবাক হই। আসলে আমাদের শিকড়টা যশোরে। বাংলাদেশে এসে নিজের বাড়িটা খুঁজে পাওয়া সেদিন স্বপ্নেও সম্ভব ছিল না।"
তিনি আরও বলেন, "আজকের বাংলাদেশ কোনও দেশই না। ওটা বারুদের স্তূপ। কোরান পড়া কোনও শিক্ষিত মুসলমান এই কাজ কোনওদিন করবে না। একইভাবে মিনিমাম পুজো অর্চনা করা মানুষও কোনওদিন এই কাজ করতে পারবে না। আজ বাংলাদেশ বলে কোনও দেশ আছে বলেই আমি আর মনে করি না। স্বীকারই করি না।"