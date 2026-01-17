কচি বউয়ের প্রেমে ডগমগ ফণীবাবু ! চিনতে পারছেন শুভাশিস মুখোপাধ্যায়কে?

কচি বউয়ের প্রেমে ডগমগ ফণীবাবু ! চিনতে পারছেন শুভাশিস মুখোপাধ্যায়কে?
নতুন রূপে দেখা যাবে শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 10:35 AM IST
কলকাতা, 17 জানুয়ারি: আশি ছুঁই ছুঁই ফণীবাবু ভাসছে গিন্নির প্রেমের সাগরে। এই গল্পের প্রেক্ষাপট আজকের আধুনিক গ্রাম, যেখানে সবার হাতেই পৌঁছে গেছে মুঠোফোন, প্রযুক্তি। এমনই এক গ্রামের বছর আশির বৃদ্ধ ফনী ঘোষ, যাকে ঘিরে আছে তার স্ত্রী সুন্দরী, তার পরিবার, প্রতিবেশী।
গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফনীবাবু, জীবন সংগ্রামে বহু ওঠাপড়া, ভালো মন্দের মাঝেও নিজের পরিবারের প্রতি ছিল দায়বদ্ধ। আর তাই, বহু কষ্টে তিলতিল করে জমিজমা, নিজস্ব বাড়ি সবই তার পরিবারের জন্য করেছে। কিন্তু মজার বিষয় হল, বর্তমানে বয়স জনিত কারণে পরিবার, প্রতিবেশী সবার কাছেই সে হয়ে গেছে বোঝা। আজকের দিনে যা কিনা একটা কঠিন বাস্তব, প্রতিদিনই আমরা এইরকম ঘটনা আকছার দেখছি। এই রকম পরিস্থিতির মাঝে হঠাৎই একদিন রাতারাতি ফনীবাবু হয়ে যায় ভাইরাল, মানে যাকে বলে ভারচুয়াল স্টার! তার জীবনে কি পরিবর্তন আসে, সে কি আগের মতোই অবহেলিত, নাকি সমাদৃত? এই ভারচুয়াল স্টার, ফনীবাবুর অতীত বর্তমান, রিল- রিয়েল, লাইফের গল্পই মজার ছলে বলা হবে 'ফনীবাবু ভাইরাল' সিনেমায়।
পরিচালক বলেন, " আমি একজন অভিনেতা। লকডাউনের অবসরে কিছু লেখালেখির চর্চা করতে করতেই 'ফনীবাবু ভাইরালl' সিনেমাটা লেখার আইডিয়াটা মাথায় আসে। আজকের এই সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সবার হাতেই মুঠো ফোন, আর এই মুঠো ফোন নিয়ে প্রায় প্রত্যেকেই রাতারাতি হতে চাইছে ভাইরাল, মানে স্টার। আর এই ভাইরাল হতে চাওয়া অথবা বাইচান্স ভাইরাল হয়ে যাওয়া মানুষজন, তাদের আশপাশ, মূল্যবোধ, বদলে যাওয়া সম্পর্ক এসব নিয়েই মজার মোড়কে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি এই সিনেমায়। ফনীবাবু ভাইরাল সিনেমার চিত্রনাট্য লেখার পাশাপাশি পরিচালনার ও দায়িত্ব পালন করেছি আমি।"
ভাইরাল ফনীর জীবন ও যাপনের মজার গল্প দর্শকদের বলছেন অভিনেতা, পরিচালক রাজু মজুমদার। সেই গল্প ক্যামেরা বন্দী করছেন সুদীপ্ত মজুমদার। আর্ট সামলাছেন অমিত দে। সুর দিয়েছেন সমীধ মুখোপাধ্যায় ও দেবদীপ মুখোপাধ্যায়।