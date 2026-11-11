ইউভান-ইয়ালিনীর দুষ্টুমিতে ভরা ভাইফোঁটা, আশ্রমে কোয়েল ; কেমন কাটাল বাকি তারকাদের ?

ইউভান-ইয়ালিনীর দুষ্টুমিতে ভরা ভাইফোঁটা, আশ্রমে কোয়েল ; কেমন কাটাল বাকি তারকাদের ?
Celebs on Bhai Phonta:ব্যস্ত জীবনের ভিড়ে ভাইফোঁটা কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বরং পারিবারিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার একটি উপলক্ষ। যে উপলক্ষ্যে সামিল টলিপাড়ার তারকারাও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 3:13 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 নভেম্বর: "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা। যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।" আজ প্রতিটা বাঙালির বাড়িতে দিদি-বোনেরা, ভাই বা দাদার মঙ্গল কামনায় এই ছড়ায় পাঠ করছেন ৷ কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভাই ও বোনের অটুট ভালোবাসা এবং মঙ্গলকামনায় এই উৎসব পালিত হয়। দই-চন্দনের ফোঁটার পর আশীর্বাদ-উপহার বদলের পালা পেরিয়ে ভুরিভোজ ৷
ব্যস্ত জীবনের ভিড়ে ভাইফোঁটা কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং এটি পারিবারিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার একটি উপলক্ষ। যে উপলক্ষ্যে সামিল টলিপাড়ার তারকারাও ৷ সোশাল মিডিয়ায় কখনও ধরা পড়ল অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে-মেয়ে ইউভান-ইয়ালিনির দুষ্টু-মিষ্টি ভাইফোঁটার মুহূর্তের ছবি আবার কখনও নজরে এল, অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের জমজমাট ফোঁটার ছবি ৷ কেমন কাটল বাকি তারকাদের ?
নতুন জামাকাপড় পরে সকাল সকাল দাদা ইউভানকে ফোঁটা দিয়েছে বোন ইয়ালিনি ৷ দাদার পা ধরে আশীর্বাদও নিতে দেখা যায় খুদে বোনকে ৷ আবার দাদাও ভালোবেসে বোনকে দিয়েছে 500 টাকার নোট ৷ মজাদার এইসব মুহূর্তই সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন মা-অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "দুষ্টুমি, খুনসুটি আর অনেকটা ভালোবাসা"
অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক এদিন ভাইফোঁটার উৎসবে মেতে ওঠেন ঈশ্বর সংকল্প আশ্রমে ৷ বিশেষভাবে সক্ষম দাদা-ভাইদের সঙ্গে কাটানো সেই মুহূর্তের ছবি সোশালে ভাগ করে নিয়ে অভিনেত্রী লেখেন, "'ঈশ্বর সংকল্প' (Iswar Sankalpa)-এর এই আশ্রমে না এলে আমার দিনটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়... এখানকার বিশেষ ভাইদের সান্নিধ্যে 'ভাইফোঁটা' আরও বিশেষ হয়ে ওঠে... ওদের জন্য সবসময় সুস্বাস্থ্য, সুখ ও শান্তি কামনা করি।"
দিদি-বোনেদের মাঝে রাজকুমারের মতো নীল রঙের নতুন পাঞ্জাবি পড়ে ফোঁটা নিতে দেখা যায় অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষকেও ৷ তিনিও সেই ছবি অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন সামাজিক মাধ্যমে ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।' আজ পবিত্র ভাই ফোঁটায় সকল ভাই-বোনেদের অনেক শুভেচ্ছা।"
ভাইফোঁটার বিশেষ দিনে বোনকে মিস করছেন পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায় ৷ পুরনো একটি ছবি শেয়ার করে পরিচালক লেখেন, "শুভ ভাই ফোঁটা ছোটবেলায় এই দিনটা জুড়ে অনেক স্মৃতি আছে, আজ কাজের জন্যে ভাই বোন আলাদা শহরে থাকি ঠিক, কিন্তু সেই দিনগুলো বারবার মনে করিয়ে দেয় আমাদের সম্পর্কের কথা! দূর হতে বাঁধা নেই, যদি না আশে দূরত্ব! অনেক ভালবাসা রইলো, treat due!"
অন্যদিকে, অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্তও বিশেষ দিন উদযাপন করলেন ফ্যাশন ডিজাইনার অভিষেক রায়ের সঙ্গে ৷ অভিষেককে ফোঁটা দেওয়ার ছবি তিনি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে লেখেন, "দাদা যেন ভালো থাকে ৷" অন্যদিকে, ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে বোনের ফোঁটা দেওয়ার ছবি শেয়ার করেন অভিনেতা-সাংসদ দেবও ৷
সব মিলিয়ে, আজকের এই ভাইফোঁটা উৎসবে, ভালোবাসা, স্নেহ এবং আন্তরিকতার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তুললেন টলিপাড়ার ভাই-বোনেরা ।