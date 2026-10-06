'রূপে রূপান্তরে মহিষাসুরমর্দিনী'তে দুর্গা-পার্বতী রূপে শুভশ্রী, ঢাক বাজিয়ে মন মাতালেন মহাদেব

'রূপে রূপান্তরে মহিষাসুরমর্দিনী'তে দুর্গা-পার্বতী রূপে শুভশ্রী, ঢাক বাজিয়ে মন মাতালেন মহাদেব
Mahalaya 2026: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় মহালয়ার ভোরে আসছে 'রূপে রূপান্তরে মহিষাসুরমর্দিনী', সাংবাদিন্মক সম্মেলনে ঢাক বাজিয়ে মন মাতালেন রণজয় বিষ্ণু। অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন বাকি সকলে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 10:28 AM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: 'মহালয়া' মানেই বাঙালির কাছে এক অন্যরকম আবেগ। শরতের আকাশ, কাশফুলের দোলা, ভোরের আলো আর রেডিয়োতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী'—এই সবকিছুর সঙ্গেই যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির মহালয়া। তবে সময়ের সঙ্গে বদলেছে মহালয়া উদযাপনের মাধ্যমও। রেডিয়োর পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরেই বাংলা টেলিভিশনে মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে পুজোর অন্যতম আকর্ষণ।
একসময় মহালয়ার ভোর মানেই ছিল রেডিয়োর সামনে বসে চণ্ডীপাঠ শোনা। পরে সেই আবহে যোগ হয় টেলিভিশনের পর্দা। দেবী দুর্গার ভূমিকায় জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের দেখা, পৌরাণিক কাহিনি, মহিষাসুরের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ, দেবীর নানা রূপ—সব মিলিয়ে মহালয়ার অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে এক দৃশ্যশ্রাব্য উৎসব। বাংলা টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেল প্রতি বছরই মহালয়াকে কেন্দ্র করে বিশেষ অনুষ্ঠান তৈরি করে। কোথাও মূল গল্পের কেন্দ্রে থাকেন মহিষাসুরমর্দিনী, কোথাও উঠে আসে দেবীর অন্য কোনও রূপ বা পৌরাণিক আখ্যান। আবার কোনও কোনও অনুষ্ঠানে পুরাণের গল্পের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় সমকালীন ভাবনা। ফলে একই দেবীকে ঘিরে তৈরি হয় একাধিক গল্প, একাধিক উপস্থাপনা।
এই বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলার এক প্রথম সারির বিনোদন চ্যানেলে ‘রূপে রূপান্তরে মহিষাসুরমর্দিনী’-তে যেমন দেবী দুর্গা ও পার্বতীর ভূমিকায় দেখা যাবে শুভশ্রীকে। দেবী দুর্গার পাশাপাশি দেবী পার্বতীর চরিত্রেও অভিনয় করবেন তিনি। শক্তি, সৌন্দর্য, সাহস ও দেবীত্বের নানা দিক তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটে উঠবে। মা কৌশিকীর চরিত্রে তৃণা সাহা, মা ভ্রমরীর ভূমিকায় মানালি দে, তারা মায়ের চরিত্রে সুস্মিতা দে, মা চামুণ্ডার ভূমিকায় স্বস্তিকা দত্ত, মা কালীর চরিত্রে স্নেহা এবং মা কামাখ্যার ভূমিকায় হিয়া মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাবে। অন্যদিকে মহিষাসুরের চরিত্রে থাকছেন সায়ন। শিব-মহাদেবের ভূমিকায় অভিনয় করবেন রণজয়।
এই বিশেষ মহালয়া অনুষ্ঠানে উঠে আসবে দেবী দুর্গার নানা রূপ ও তাঁদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পৌরাণিক কাহিনি। শিব-পার্বতীর জগত থেকে শুরু করে কার্তিকেয়ের জন্ম, তারা, ভ্রমরী, কামাখ্যা, কালী ও চামুণ্ডার শক্তিশালী আখ্যান—একাধিক গল্পের মধ্য দিয়ে এগোবে ‘রূপে রূপান্তরে মহিষাসুরমর্দিনী’। শেষ পর্যন্ত দেবী মহিষাসুরমর্দিনীর মহিষাসুর বধের মধ্য দিয়ে ঘটবে অশুভের বিরুদ্ধে শুভশক্তির জয়।
অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে এর ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা। একাধিক চরিত্রের জন্য থাকছে বিশেষ সাজসজ্জা ও লুক। পৌরাণিক আবহকে আরও জীবন্ত করে তুলতে তৈরি করা হয়েছে নানা বৃহৎ সেট ও বিশেষ দৃশ্যায়ন। ফলে পুরাণ, ভক্তি এবং দৃশ্যবৈভব-তিনের মেলবন্ধনে মহালয়ার সকালকে অন্য মাত্রা দেওয়ারই চেষ্টা করেছে স্টার জলসা।
‘রূপে রূপান্তরে মহিষাসুরমর্দিনী’-র মূল ভাবনায় রয়েছে দেবীর বহুরূপী শক্তির উদ্যাপন। দুর্গা কখনও শক্তির প্রতীক, কখনও সাহস ও জ্ঞানের, আবার কখনও করুণা ও মমতার প্রতিমূর্তি। দেবীর সেই বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়ে নারীশক্তির উদ্যাপনই এই বিশেষ নিবেদনের অন্যতম উদ্দেশ্য।
মহালয়ার চিরন্তন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক দৃশ্যভাবনার মেলবন্ধনে স্টার জলসার এই বিশেষ আয়োজন দর্শকদের সামনে দেবী দুর্গার একাধিক রূপ ও আখ্যানকে নতুনভাবে তুলে ধরবে। এবারের মহালয়ার ভোরে তাই দেবীর প্রতিটি রূপ হয়ে উঠবে এক নতুন গল্প, এক নতুন শক্তির প্রতীক। চোখ রাখুন টিভির পর্দায় 10 অক্টোবর ভোর 5টায়।