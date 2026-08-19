একটু ঈর্ষা, একটু গর্ব ! 'দেশু 7' শুটিং শেষে দেবকে খোলা চিঠি শুভশ্রীর
এদিন সোশাল মিডিয়ায় জমে থাকা মনের কথা, দেবকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন অভিনেত্রী তথা বন্ধু শুভশ্রী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 3:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: শেষ হল 'দেশু 7' (Desu7) সিনেমার শুটিং ৷ অভিনেতা দেবের প্রথম পরিচালনায় তাঁর বিপরীতে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ৷ পুজোর সময় দেব-শুভশ্রী জুটির মিষ্টি এই প্রেমের গল্প দেখতে অধীর আগ্রহে রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ শুটিং শেষে, প্রিয় দেবকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন বার্তা শুভশ্রীর ৷
বুধবার সোশাল মিডিয়ায়, শুভশ্রী 'দেশু 7'- এর সেটের কিছু ছবি শেয়ার করেন ৷ অভিনেত্রী লেখেন, "আজ 'Desu7'-এর শুটিংয়ের শেষ দিন, তাই ভাবলাম এই কথাগুলো শেয়ার করি। আমাদের দুজনের পথচলা প্রায় একই সময়ে শুরু হয়েছিল।তবে এবারের অভিজ্ঞতা ছিল একদমই অন্যরকম ৷ তোমার পরিচালিত প্রথম ছবিটিতে কাজ করার সুবাদে আমি তোমাকে এবং তোমার সৃজনশীল ভাবনাকে (vision) বাস্তবে রূপ নিতে দেখেছি। তোমার ব্যক্তিত্বের এক নতুন দিক আমার চোখে পড়ল।"
এরপর শুভশ্রী লেখেন, "সত্যি বলতে, শুরুতে আমার মনে কিছুটা ঈর্ষা জেগেছিল। একজন পরিচালক হিসেবে তোমার কাজের পরিকল্পনা ও ভাবনা নিয়ে তোমাকে এতটা গুছিয়ে কাজ করতে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, "সিনেমায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করার পাশাপাশি ও কখন চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্র নির্মাণের এত খুঁটিনাটি শিখে ফেলল? কীভাবে ও এটা সম্ভব করল?" কিন্তু সিনেমার কাজ যত এগিয়েছে, ঈর্ষার বদলে আমি ক্রমশ অনুপ্রাণিত হয়েছি। তোমার সঙ্গে এই যাত্রার অংশ হতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, 'Desu7' মুক্তি পাওয়ার পর আমাদের সিনেমা জগৎ একজন নতুন প্রজন্মের পরিচালককে পাবে ৷ এমন একজন পরিচালক যিনি চমৎকার সব গল্পের মাধ্যমে সাধারণ দর্শকদের মুগ্ধ করবেন।"
শুভশ্রী খোলাচিঠি শেষ করেন এই বলে যে তিনি দেবকে নিয়ে গর্ব অনুভব করেন ৷ তিনি লেখেন "তোমার জন্য গর্ববোধ করছি। পরিচালক হিসেবে তোমার আগামী দিনের সব প্রচেষ্টার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল। তুমি নিশ্চয়ই বাজিমাত করবে।"
উল্লেখ্য,2025 সালের 14 অগস্ট মুক্তি পায় কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত বহু প্রতীক্ষিত ছবি ধূমকেতু ৷ দীর্ঘ প্রায় 9 বছরের প্রতীক্ষা এবং আইনি জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে সিনেমাটি সিনেমা হলে মুক্তি পায় ৷ দেব-শুভশ্রী টলিউডের অন্যতম চর্চিত জুটি ৷ সিনেমা থেকে প্রেম, অনুরাগীদের কাছে 'দেশু' বরাবরই ভালোবাসা পেয়েছে ৷ বিচ্ছেদের পরপরই কৌশিকের এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন দেব এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সেই সিনেমা বক্সঅফিসে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে ৷ তার কিছু মাস পরেই দেব পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশের ঘোষণা করেন ৷ আর তার সঙ্গে জানান, ফের একবার জুটি বাঁধছেন শুভশ্রীর সঙ্গে ৷
2009 সালে রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত 'চ্যালেঞ্জ' সিনেমার মাধ্যমে এই জুটির প্রথম আত্মপ্রকাশ ৷ প্রথম সিনেমাটিই বক্স অফিসে ঝড় তোলে এবং দেব-শুভশ্রী রাতারাতি দর্শকদের প্রিয় জুটিতে পরিণত হন ৷ এরপর তারা একে একে উপহার দেন 'পরা‘ যায় জ্বলিয়া রে' (2009), 'খোকাবাবু' (2012) এবং 'খোকা 420' (2013)-এর মতো অল-টাইম ব্লকবাস্টার বাণিজ্যিক সিনেমা ৷ সিনেমায় অভিনয় করতে করতেই তাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷ যদিও তাঁরা মিডিয়ার সামনে সবসময় এটিকে 'বন্ধুত্ব' বলে এসেছেন, তবে টলিউডে তাঁদের প্রেম ছিল ওপেন সিক্রেট ৷
2013-2014 সালের দিকে তাঁদের সম্পর্কের অবসান ঘটে ৷ বিচ্ছেদের সঠিক কারণ তাঁরা কখনো প্রকাশ্যে আনেননি ৷ তবে এই ব্রেকআপের পর দুজনেই ব্যক্তিগতভাবে বেশ ভেঙে পড়েছিলেন ৷ বিচ্ছেদের পর পেশাগতভাবেও তাঁরা একসঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দেন ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাস্তব জীবনের পথও আলাদা হয়ে যায়। তবে, এতগুলো বছর পেরিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের নানা চড়াই-উতরাই কাটিয়ে দেব ও শুভশ্রী প্রমাণ করেছেন যে তারা পেশাদার অভিনেতা হিসেবে অনন্য ৷