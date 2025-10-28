সক্রিয় রাজনীতি থেকে পরিচালনা- আগাম ভবিষ্যৎ কীভাবে সাজাবেন শুভশ্রী ?

সক্রিয় রাজনীতি থেকে পরিচালনা- আগাম ভবিষ্যৎ কীভাবে সাজাবেন শুভশ্রী ?
ব্যক্তিগত চিন্তাধারা নিয়ে অকপট জবাব অভিনেত্রীর ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2025 at 9:57 AM IST|
Updated : October 28, 2025 at 10:15 AM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় (Subhashree Ganguly) এবার সাংবাদিকের ভূমিকায়। অদিতি রায়ের পরিচালনায়, সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অয়ন চক্রবর্তীর লেখায় হইচইতে (hoichoi) আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'অনুসন্ধান' (Anusandhan series । সেখানে একজন লড়াকু ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টের ভূমিকায় দেখা যাবে শুভশ্রীকে।
চরিত্রের নাম অনুমিতা সেন। সে বাবার আদর্শে এগিয়ে চলে। এই শুভশ্রী যেন আরও অন্যরকম। নিজেকে ভাঙাগড়ার খেলায় মেতেছেন তিনি। কখনও রোম্যান্টিক নায়িকা আবার কখনও শক্ত মনের সাহসী নারী, কখনও বা বয়সের ভারে ইন্দুবালা। 'সুপারস্টার'-এর তকমা তাঁর নামের সঙ্গে জুড়েছে অনেকদিন হল। এহেন শুভশ্রী এবার জেলের ভিতরের অস্বাভাবিক রহস্য উদঘাটনে শামিল।
মহিলাদের সংশোধনাগারে একের পর এক মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ছে। যা অস্বাভাবিক হলেও ঘটে চলেছে দিনের পর দিন। এটা কীভাবে সম্ভব? খবর করার পাশাপাশি এই রহস্য উদঘাটন করতে মাঠে নেমে পড়েছে সাংবাদিক অনুমিতা সেন। চরিত্র, গল্প, নির্মাণ সবকিছু নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডা দিলেন শুভশ্রী এবং 'অনুসন্ধান'-এর পরিচালক অদিতি রায়। শুভশ্রী বলেন, "আমাদের অনুসন্ধান করা হয়ে গিয়েছে। এবার দর্শকের সেটা দেখার পালা। অদিতি দি'র সঙ্গে আমার বহু পুরনো একটা সম্পর্ক আছে। সেটা হয়ত কেউ জানে না। কলকাতায় আসার পর আমি খুব কম সংখ্যক মানুষকে চিনতাম। সেই কম সংখ্যক মানুষের মধ্যে একজন অদিতি দি। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পারা এবং একটা সেটে একজন মহিলা ডিরেক্টরকে পাওয়ার মধ্যে অদ্ভুত একটা গর্ব অনুভব করি আমি।"
অভিনেত্রীর কথায়, "এই ধরনের কাজ আমি প্রথমবার করছি। চরিত্রটার মধ্যে প্রচুর চ্যালেঞ্জ আছে। যেমন অভিনয়ের দিক থেকে তেমনই শারীরিক দিক থেকে। মহিলা পরিচালক হওয়ায় একটা যেটা সুবিধা হয়েছে অনেককিছু অসুবিধার কথা একজন পুরুষ পরিচালককে বলে বোঝাতে হয়, কিন্তু মহিলা পরিচালককে সেটা বোঝানোর প্রয়োজন পড়ে না। এক্ষেত্রেও পড়েনি।"
পরিচালকের কাছে জানতে চাওয়া হয় অনুমিতা সেনের চরিত্রে শুভশ্রীই কেন? অদিতি বলেন, "চরিত্রটা যখন একটু একটু করে তৈরি হচ্ছিল তখন এরকমটা ছিল না যেটা দর্শক দেখবেন। সবকিছুই আলোচনার স্তরে ছিল। রক্ত মাংসে যখন গড়ে উঠল চরিত্রটা, তখন ভাবা হচ্ছিল কে করবেন চরিত্রটা। আমাকে শুভশ্রীর কথা বলেন, শ্রীকান্ত দা (শ্রীকান্ত মোহতা)। ইন্দুবালা করার পর শুভশ্রী এই চরিত্রটা করতে রাজি হবে কি না সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ ছিল। শুভশ্রী আমার কাছে লার্জার দ্যান লাইফ। শ্রীকান্ত দা আমাকে কথা বলতে বলেন। প্রথমবার শুনেই শুভশ্রী খুশি মনে হ্যাঁ বলেছিল।"
তিনি আরও বলেন, "এটা এমন একটা বিষয় যেটা নিয়ে আমরা একদিন আলোচনা করছিলাম। নানা খবর থেকেই জানতে পেরেছিলাম মহিলা সংশোধনাগারের ভিতরেই গর্ভবতী হচ্ছেন মহিলারা। আমাদের দেশ এবং দেশের বাইরেও এরকম ঘটনা ঘটছে। মনে হয়েছিল এমন একটা বিষয় নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তা হলে একটা সচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু আমি কোনও নির্দিষ্ট একটা সত্য ঘটনা অবলম্বন করে এটা বানাইনি।"
সুপারস্টার শব্দটা যখন শুভশ্রীর নামের পাশে জুড়ে যায় তখন আরও কতটা চ্যালেঞ্জ, দায়িত্ব সামনে আসে? উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, " শব্দটাকে আমি সম্মান করি। এটা মানুষের দেওয়া উপহার। আমি সম্মান করি। কিন্তু এই শব্দটার উপরে যে আমি খুব বেশি ফোকাস করি বা বিশ্বাস করি তা নয়। এগুলো সবই সাময়িক। কাজও সাময়িক। যেটা থেকে যাবে সেগুলো হল এত দিনের অভিজ্ঞতা। একটা চরিত্রকে জন্ম দেওয়া আমার কাছে নেশার মতো। ওই তকমাটা কোনওদিন না থাকলেও এগুলো থেকে যাবে। এগুলো আমার থেকে কেউই কেড়ে নিতে পারবে না।"
অভিনেত্রী তথা প্রযোজক শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালক হওয়ার ইচ্ছা আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, "একেবারেই না। অনেক বড় দায়িত্ব। সবথেকে কঠিন কাজ। একজন অভিনেত্রী শুধু তাঁর নিজের চরিত্রটি নিয়ে ভাবেন, নিজের চরিত্রটাই করতে আসেন। ডিরেক্টরকে এমনি এমনিই ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ বলা হয় না। তাঁকে অনেকদিক একসঙ্গে ভাবতে হয়। আমার মনে হয় এই কাজটা আমি পারব না। ছবি বা সিরিজ রিলিজ করার আগে আজও টেনশন হয় আমার। যে কাজই করি না কেন সেটা বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছনো দরকার।"
শুভশ্রী জানান, "এখন কিন্তু ভয় লাগে এত বেশি রিভিউ করে ফেলে মানুষ, তাতে অন্যরা প্রভাবিত হয়। আজ যেটা একজনের ভালো লাগল না সেটা তো অন্যের ভালো লাগতে পারে। তাই আমার মতে,অন্যের কথা না শুনে কোনও সিনেমা বা সিরিজ নিজেরা দেখে বিচার করুক।"
শুভশ্রীকে কি কখনও পাওয়া যেতে পারে সক্রিয় রাজনীতিতে? উত্তরে রাজ ঘরণী বলেন, "এই নিয়ে এখনও কিছু ভাবিনি। এটা অনেক বড় একটা বিষয়। অনেক দায়িত্বের। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে যাঁর সঠিক রাজনৈতিক জ্ঞান আছে তাঁরই আসা উচিত রাজনীতিতে। আমার আগ্রহ নেই বলে এই নয় আমার নিজস্ব মতাদর্শ নেই। আমি রাজনীতি নিয়ে আমার আদর্শ নিয়ে কথা আমি বলতে পারব না। সেটা আমি বলিও। কিন্তু 'সক্রিয় রাজনীতি' নিয়ে এখনও ভাবিনি।"
বরাবরই যে কোনও কাজে নারী শক্তির জয়গান গেয়ে এসেছেন পরিচালক অদিতি রায়। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। এই প্রসঙ্গে অদিতি বলেন, "আমি শুধুই নারীর কথা বলি না। পুরুষদের কথাও বলি। তবে, হ্যাঁ মেয়েরা যে কথা সুযোগের অভাবে বলে উঠতে পারে না। আমি সেই কথাগুলো বলে দিই।" 7 নভেম্বর হইচইতে আসছে 'অনুসন্ধান' ৷