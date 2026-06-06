পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে ! স্বরূপ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন পরিচালক শুভঙ্কর, কী অভিযোগ অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠার?

পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে ! স্বরূপ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন পরিচালক শুভঙ্কর, কী অভিযোগ অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠার?
কার্ড পেতে অন্যায়ভাবে টাকা আদায়, ডিরেক্টরের অনুপস্থিতিতে জোর করে কাজ করানো- স্বরূপের বিরুদ্ধে হরেক অভিযোগ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 6, 2026 at 2:24 PM IST
কলকাতা, 6 জুন: স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারের পর থেকেই একের পর অভিযোগ উঠে আসছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ এক একজনের অভিযোগ এক এক রকম। কারওকে টাকা দিতে বলেছেন ভিত্তিহীন কারণে, কারওকে আবার কাজ চলে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে সই করিয়েছেন কোর্ট পেপারে ৷ কারওকে আবার জোর করে ডিরেক্টরের অনুপস্থিতিতেই বাধ্য করেছেন কাজ করতে ৷ এবার ইটিভি ভারতে স্বরূপের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন পরিচালক শুভঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস।
কী ঘটেছিল পরিচালক শুভঙ্কর গাঙ্গুলীর সঙ্গে?
শুভঙ্কর বলেন, "সবকিছুরই তো একটা শেষ আছে ৷ ইতিহাস, ভূগোল ঘাটলে দেখা যায় যে যখনই স্বৈরাচারী হয়েছে সে-ই শেষ হয়ে গিয়েছে একদিন। এক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। সবাই ওনাকে নিয়ে খুব ক্লান্তিতে ভুগছিল আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে৷ যেটা হওয়া উচিত ছিল যেমন সমবন্টন, সবকিছুর সুষ্ঠু পরিচালনা করা- সেগুলো হয়নি৷ যারা দিনের পর দিন ওই লোকটাকে তোষামোদ করে গেছে তারাই উন্নতি করে গিয়েছে। এমন সব অভিযোগ ওনার বিরুদ্ধে উঠেছে যে একজন হেয়ার ড্রেসার নাকি গায়ে আগুন লাগাতে গিয়েছিলেন বাধ্য হয়ে ! কারণ তাঁকে নাকি ব্যান করে দেওয়া হয়েছে ৷ এভাবে যদি যখন তখন কাউকে ব্যান করে দেওয়া হয়। স্বরূপ বিশ্বাস একবারও ভাবেননি ওই হেয়ার ড্রেসারের সংসার চলবে কীভাবে? সবারই তো ইএমআই চলে কোনও না কোনও কারণে ৷"
শুভঙ্কর বলতে থাকেন, "আমার মতে, স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে যেটা হওয়ার দরকার ছিল সেটাই হয়েছে ৷ আরও আগে হলে ভালো হত ৷ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা বাঁচত। আমরা স্বপ্ন নিয়ে এসেছি কিছু করার জন্য ৷ আমি প্রথমে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছি ৷ আসলে আমার স্বপ্ন ছিল ডিরেক্টর হব ৷ আমি ডিরেক্টর গিল্ডের কার্ড নিই দশ হাজার টাকার বিনিময়ে। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর থেকে ডিরেক্টর গিল্ডে গিয়ে তিনটে প্রোডাকশন করি ডিরেক্টর হিসেবে, 'রোজা', 'সোনা রোদের গান'। আর এপিসোড ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করি 'বোধিসত্বের বোধবুদ্ধি'তে ৷ এই তিনটে কাজ করার পর আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। নানা ডামাডোলের কারণে আমার কাজ পেতে পরে অসুবিধা হয়। প্রোডিউসারদের তেল মেরে কোনওদিন কাজ করতে পারিনি ৷ আমার কেরিয়ার প্রায় তলানিতে চলে আসে ৷ ফলে, আমাকে ফের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর গিল্ডের কার্ড করতে হয় ৷"
পরিচালকের কথায় "প্রথমে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরই ছিলাম। তারপর ডিরেক্টর হই ৷ আমাকে কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর গিল্ড থেকে এনওসি দিয়ে দেয়নি যে, 'তুমি চলে গেলে'। যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তারাই তো ডিরেক্টর হবে ৷ কার্ড চেঞ্জ করে নেওয়া মানে এটা নয় যে তারা আর কখনও অ্যাসিস্ট করতে পারবে না । আমি অমিত দাসকে অ্যাসিস্ট করতাম ৷ আজ যদি উনি বলেন, আমি একটা ভালো কাজ করছি আমাকে অ্যাসিস্ট কর। আমি করতে পারব না ৷ এটাই নিয়ম হয়ে গিয়েছে এখানে এখন ৷ আর এটা হয়েছে মহামান্য স্বরূপ বিশ্বাসের জন্যই । এরপর আমি শুনি যে অনেকে আমাকে চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে খুঁজছে। ওই কাজটা করার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর গিল্ড আমাকে অনুমতি দেয় ৷ তবে, তার বিনিময়ে আমাকে দিতে হয় 24 হাজার টাকা ৷ আমাকে সেই টাকা দিয়ে বাধ্য হয়ে আবার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর গিল্ডের কার্ড নিতে হয় ৷ অথচ সেই কার্ডটা আমার ছিলই। আমি বাধ্য হয়েছিলাম ফের কার্ড করতে ৷ কেননা আমাকে সংসারটা চালাতে হত ৷ কাজটা পেতেই হত।"
শেষে শুভঙ্কর বলেন, "সেদিন আমি ভগবানের উপর আস্থা রেখেছিলাম। উনি বুঝবেন আমার যন্ত্রণা ৷ আমার ভগবান সাড়া দিয়েছেন ৷ শ্রীঘরে ওনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে সেদিন 2 হাজার 400 টাকাও ছিল না ৷ আমি আমার হবু স্ত্রী'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে চালাতাম ৷ তখনও আমাদের বিয়ে হয়নি ৷ রীতিমতো ওর কাছে আমি ভিক্ষা চাইতাম ৷ ওর কাছে থেকে টাকা নিয়ে আমি আমার বাইকেও তেল ভরেছি ৷ এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল আমার কাজের অভাবে। সেই অবস্থায় আমাকে 24 হাজার টাকা দিতে হয়েছে। যেটা হয়েছে তা হওয়ারই ছিল ৷ পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে ৷"
কী হয়েছিল অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠা বিশ্বাসের সঙ্গে?
অভিনেত্রী বলেন, "তখন পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে সমস্যা চলছিল ৷ সেই সময়ে স্বরূপ বিশ্বাসের ভূমিকার কথা আমরা সবাই জানি ৷ যে কারণে পরিচালকেরা তখন স্ট্রাইক করেছিল ৷ আমি তখন একটা সিরিয়াল করছিলাম ৷ পরিচালকদের স্ট্রাইক চলাকালীনই আমাদের কল টাইম দেওয়া হয় ৷ স্টুডিয়োতে পৌঁছে জানতে পারি পরিচালকেরা আসবেন না। তা সত্ত্বেও কেন কলটাইম দেওয়া হয় এই প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের মধ্যে কতটা ইউনিটির অভাব সেটা সেদিন বুঝেছিলাম। যাঁরা আমাকে রেডি করছিলেন তাঁরা বলেছিলেন, 'আমরাও তো এক সময় স্ট্রাইক ডেকেছিলাম সময়ের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ৷ কোথায় পরিচালকরা তো সেদিন আমাদের সাপোর্ট করেননি ৷ আজ কেন আমরা তাঁদের সাপোর্ট করব? প্রোডিউসার আমাদের টাকা দেয়, তারা আমাদের কাজ করতে বলেছে বলে আমরা কাজ করতে এসেছি... ৷"
অভিনেত্রী আরও বলেন, "ডিরেক্টর ছাড়া কাজ করতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল সেদিন ৷ ডিরেক্টর হলেন ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ ৷ তাঁকে ছাড়া কাজ করাটাই অসম্ভব ৷ সেদিন দুপুরবেলা এসে তৎকালীন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলে গেলেন, 'কাজ করতেই হবে ৷ বন্ধ করা যাবে না'। আজও মনে আছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টররা সেদিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে সিন কম্পোজ করছিলেন। ডিরেক্টরের চেয়ারটা সেদিন খালি পড়েছিল। একটা চূড়ান্ত অদ্ভুত খারাপ পরিস্থিতি সেদিন তৈরি হয়েছিল ৷ অভিনেত্রীর থেকেও সেদিন মানুষ হিসেবে খুব অসহায় লেগেছিল নিজেকে, কিছু বলতে পারছিলাম না বলে। কেন না আমাকে একা বলতে হত। আর কেউ মুখ খুলত না। আমি একা মুখ খুললে আমার উপরে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে আমি জানতাম। কাজ রাখাটাও আমাদের দরকার। কেন না আমরা কেউ চ্যারিটি করতে আসিনি এখানে। আমার রুটি রুজি এই অভিনয় দিয়েই ৷ কাজ চলে যাওয়ার ভয়ে সেদিন কিছু বলতে পারিনি ৷ সেই সময়ে আর্টিস্ট ফোরামের ভূমিকাও ভালো ছিল না ৷ কোনও সিনিয়র আর্টিস্ট সেদিন একটা কথাও বলেননি স্বরূপ বিশ্বাসের উপরে ৷ এরকম ভয়ানক দিনে আর্টিস্ট ফোরাম কোথায় ছিল?"