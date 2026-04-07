টলিপাড়ায় কর্মবিরতি প্রত্যাহার ! বুধে শুটিং শুরু হলেও 'বয়কট' ম্যাজিক মোমেন্টসকে

দেব বলেন, ইন্ডাস্ট্রিতে যাঁদের ব্যান করে রাখা হয়েছে, 72 ঘণ্টার মধ্যে আলোচনা করে তাঁদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন প্রসেনজিৎ ।

টলিপাড়ায় বুধে শুটিং শুরু হলেও 'বয়কট' ম্যাজিক মোমেন্টসকে
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 7, 2026 at 8:08 PM IST

কলকাতা, 7 এপ্রিল: আগামিকাল থেকে ফের কাজে ফিরবে টলিপাড়া । অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি উঠে গেল । বুধবার থেকে ফের কাজে ফিরবেন আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ানেরা । তবে, প্রযোজনা সংস্থা 'ম্যাজিক মোমেন্টস'-এর সঙ্গে কোনওরকম কাজ করবেন না অভিনেতা, টেকনিশিয়ানরা । বয়কট করা হল এই প্রযোজনা সংস্থাকে । যতদিন না পর্যন্ত তালসারিতে শুটিংয়ের সময় রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সঠিক ব্যাখ্যা তারা দিতে পারছে, ততদিন পর্যন্ত এই প্রযোজনা সংস্থা বা এর সঙ্গে জড়িত কোনও সংস্থা বা কোনও ব্যক্তির সঙ্গেই কাজ করবেন না কেউ । সহজ কথায় বয়কট করা হল এই প্রযোজনা সংস্থাকে । এমনটাই জানানো হয়েছে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "শিল্পী, কলাকুশলী, প্রোডিউসার, ডিরেক্টর সকলে মিলে আমরা একটা পরিবার । আজ অনেকেই কাঁদছিল রাহুলের জন্য ৷ তাদের সকলের সঙ্গেই ছিলাম এতক্ষণ আমরা । আজ পরপর বৈঠক হয় ৷ 15 দিনের মধ্যে আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ান, প্রোডিউসার, টেলিভিশন সকলের মধ্যে একটা আলোচনা হবে সুরক্ষা নিয়ে ৷"

তিনি আরও বলেন, "আমরা আমাদের রাহুলকে হারিয়ে ফেললাম । আট-নয়দিন পেরিয়ে গিয়েছে । এখনও সঠিক ব্যাখ্যা পাইনি । সবার সামনে সত্যিটা বলতে হবে প্রযোজনা সংস্থাকে ৷ প্রিয়াঙ্কা, রাহুল দু'জনেই আমাদের আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য । এই পরিবারের সদস্য । আমাদের পরিবারের ছেলের এভাবে হারিয়ে যাওয়ার কারণ আমরা জানতে চাই । কারও সঙ্গে কোনও লড়াই নেই আমাদের ।"

এদিন মিটিং শেষে স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, "আগামী 15 দিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হবে । পাশাপাশি আগামী 30 দিনের মধ্যে বিমা অবশ্যই করব আমরা । সেই বিষয়ে আমরা চ্যানেল ও প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে কথাও বলব । যেটা নিয়ে আমরা চিন্তিত ছিলাম, তার আশি শতাংশ নিশ্চিত করা হয়েছে । 20 শতাংশ টেকনিক্যাল বিষয় আছে, সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে । সেটাও হয়ে যাবে আশা করছি ।"

তবে জানা গেল এদিন কোনও চ্যানেল কর্তৃপক্ষ আসেনি । যদিও তাদের সঙ্গে কথা বলা হবে বলে জানানো হয়েছে । পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী বলেন, "আগামিকাল থেকে স্বাভাবিক হচ্ছে শুটিং । তবে ম্যাজিক মোমেন্টস মোশন পিকচার্সকে আমরা বয়কট করছি । জাতীয় স্তরে কোথাও এই প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে কাজ করব না আমরা ।"

বিমার বিষয়টা আরও স্পষ্ট করে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, "ছবি ও টেলিভিশনের কর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, বিমা আবশ্যক । পাশাপাশি একটি ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সকলে এই নিয়মের আওতায় পড়বে । যতদিন না এই SOP তৈরি হচ্ছে, ততদিন কেউ ঝুঁকি নিয়ে শুটিং করবে না । সুষ্ঠু ভবিষ্যতের জন্য আমরা সবাই একসঙ্গে লড়াই করব ।"

এদিন দেব বলেন, "ইন্ডাস্ট্রিতে যাঁদের ব্যান করে রাখা হয়েছে আগামী 72 ঘণ্টার মধ্যে আলোচনা করে তাঁদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে বলে আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন বুম্বাদা । উনি কথা বলবেন স্বরূপদা'র সঙ্গে ।"

উল্লেখ্য, এদিন অম্বরীশ ভট্টাচার্য জানান, "ঘটনাটা রবিবার ঘটে । আমি মঙ্গলবারই ম্যাজিক মোমেন্টস-এর সঙ্গে কোনও কাজ করব না বলে জানিয়ে দিয়েছি ।"

