ETV Bharat / entertainment

যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ! গ্রেফতার 'স্ত্রী 2'- 'ভেড়িয়া' খ্যাত গায়ক-সুরকার

যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার 'আজ কি রাত' খ্যাত সঙ্গীত পরিচালক শচীন সাংভি ৷

stree-2-bhediya-fame-sachin-sanghvi-arrested-for-allegedly-sexually-assaulting-a-woman
গ্রেফতার 'স্ত্রী 2'- 'ভেড়িয়া' খ্যাত গায়ক-সুরকার শচীন (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 24, 2025 at 4:16 PM IST

|

Updated : October 24, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বই, 24 অক্টোবর: মিউজিক অ্যালবামে সুযোগ ও বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার 'স্ত্রী 2' (Stree 2)- 'ভেড়িয়া' (Bhediya) খ্যাত জনপ্রিয় গায়ক-সুরকার ৷ সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বলিউড গায়ক ও সঙ্গীত সুরকার শচীন সাংভিকে (Sachin Sanghvi) গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

পুলিশ জানিয়েছে, 'স্ত্রী 2' এবং 'ভেড়িয়া' ছবিতে হিট গানের জন্য পরিচিত সাংভিকে বৃহস্পতিবার ভারতীয় ন্যায় সংহিতার প্রাসঙ্গিক ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তিনি বলেন যে অভিযোগকারী, 20 বছর বয়সী অভিযোগকারিনী দাবি করেছেন, গতবছর অর্থাৎ 2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে সাংভির সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি ৷ সাংভি ইনস্টাগ্রামে ওই মহিলাকে মেসেজ করেছিলেন ৷ সেখান থেকেই পরিচয়ের সূত্রপাত ৷ সাংভি ওই মহিলাকে তার স্টুডিয়োতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যেখানে তিনি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ ওই মহিলার ওপর একাধিকবার যৌন নির্যাতন হয়েছে বলেও অভিযোগে উঠে এসেছে। খ্যাতনামা গায়ক-সুরকারের গ্রেফতার হওয়ার খবর সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷

সুরকারকে গ্রেফতার করার পর পুলিশ বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে। তারা ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ শচীন-জিগর জুটি বললেই মনে পড়ে যায়, একাধিক ব্লকব্লাস্টার গান ৷ শচীন সাংভি এবং জিগর সারাইয়া বলিউডের সঙ্গীত দুনিয়ায় একের পর এক হিট গান উপহার দিয়েছেন ৷ তাদের কিছু উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে 'স্ত্রী', 'ভেড়িয়া' এবং 'পরম সুন্দরী'-এর সাউন্ডট্র্যাক।

এছাড়াও তালিকায় রয়েছে, 'মালিক', 'নাদানিয়ান', 'ভিকি বিদ্যার ওহ ওয়ালা ভিডিও', 'মার্ডার মুবারক', 'তেরি বাতো মে এইসা উলঝা জিয়া', জরা হটকে জরা বচকে', ভেড়িয়া, 'দশভি'র মতো সিনেমার সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাদের সর্বশেষ কাজ ছি দিওয়ালিতে মুক্তিপ্রাপ্ত 'থাম্মা'।

Last Updated : October 24, 2025 at 4:43 PM IST

TAGGED:

STREE 2 SINGER SACHIN SANGHVI
BOLLYWOOD SINGER COMPOSER ARRESTED
শচীন সাংভি
SACHIN SANGHVI NEWS
SACHIN SANGHVI ARRESTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণ: ধর্মতলায় ট্রাম লাইনে নির্মাণকাজ, হেরিটেজ ধ্বংসের চক্রান্ত !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.