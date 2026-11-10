বিরিয়ানি, ব্লাইন্ড টেস্টিং আর শেষ মুহূর্তের লড়াই ! জমজমাট গ্র্যান্ড ফিনালে নিয়ে হাজির 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'

বিরিয়ানি, ব্লাইন্ড টেস্টিং আর শেষ মুহূর্তের লড়াই ! জমজমাট গ্র্যান্ড ফিনালে নিয়ে হাজির 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'
Radhuni na Kaduni Cooking Show: দোরগোড়ায় গ্র্যান্ড ফিনালে। কে হবে 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'র বিজেতা? অপেক্ষা আর মাত্র দু'দিনের।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 4:33 PM IST
কলকাতা,10 নভেম্বর: একের পর এক কঠিন রান্নার পরীক্ষা, অপ্রত্যাশিত চমক, হাসি-মজা এবং রান্নাঘরের নানা নাটকীয় মুহূর্ত পেরিয়ে এবার শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি। জনপ্রিয় রান্নার রিয়ালিটি শো 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'-র বহু প্রতীক্ষিত গ্র্যান্ড ফিনালে 12 নভেম্বর। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে মুখোমুখি হতে চলেছেন কাঞ্চন মল্লিক, শ্রীময়ী, প্রেরণা দাস, সৌরভ দাস, সায়ন এবং শ্যামৌপ্তি। আর মাত্র একটি কঠিন পরীক্ষার পরেই নির্ধারিত হবে বিজয়ীর নাম।
শোয়ের শুরু থেকেই প্রতিযোগীদের সামনে এসেছে একের পর এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। কখনও রহস্যময় ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসা উপকরণ দিয়ে রান্না, কখনও অপরিচিত পদ তৈরি, আবার কখনও সীমিত বাসনপত্রে রান্না করার মতো অদ্ভুত সব পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁদের। প্রতিটি পর্বেই নিজেদের সৃজনশীলতা, ধৈর্য এবং রান্নার দক্ষতার প্রমাণ দিতে হয়েছে প্রতিযোগীদের। তবে শুধু রান্নাই নয়, গোটা যাত্রাপথে ছিল মজার খুনসুটি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বন্ধুত্ব এবং নানা মজার মুহূর্ত। সব মিলিয়ে রান্নাঘর হয়ে উঠেছিল এক জমজমাট আড্ডার জায়গা।
তবে গ্র্যান্ড ফিনালেতে প্রতিযোগীদের জন্য অপেক্ষা করছে আরও বড় চমক। শেষ পর্বে তাঁদের তৈরি করতে হবে কলকাতার জনপ্রিয় মাটন বিরিয়ানি। কিন্তু সেখানেও রয়েছে বিশেষ শর্ত। রান্না চলাকালীন নিজেদের তৈরি খাবারের স্বাদ চেখে দেখতে পারবেন না প্রতিযোগীরা। শুধু তাই নয়, রান্নার পাশাপাশি সামলাতে হবে একটি শিশুর পুতুলকেও! অর্থাৎ একদিকে বিরিয়ানির স্বাদ ও গন্ধের নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখা, অন্যদিকে শিশুর দেখভাল—দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে রান্না শেষ করাই হবে তাঁদের আসল পরীক্ষা। এরপর মেন্টর এবং সহ-প্রতিযোগীদের ব্লাইন্ড টেস্টিংয়ের মাধ্যমে বিচার করা হবে রান্নার মান। সবশেষে নম্বরের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে বিজয়ীর নাম।
শোয়ের সঞ্চালক অঙ্কুশ হাজরা বলেন, "এই যাত্রার অংশ হতে পেরে এবং প্রতিযোগীদের একের পর এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে দেখে দারুণ আনন্দ পেয়েছি। গোটা শো জুড়ে অনেক মজার মুহূর্ত, ছোটখাটো ঝগড়া, বন্ধুত্ব তৈরি হওয়া এবং নানা ধরনের খাবার দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রত্যেক প্রতিযোগী রান্নাঘরে নিজেদের মতো করে কিছু না কিছু তুলে ধরেছেন। শোয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দক্ষতারও উন্নতি হয়েছে। তবে গ্র্যান্ড ফিনালের চ্যালেঞ্জটা বেশ কঠিন হতে চলেছে। কলকাতার মাটন বিরিয়ানি তৈরি করতে হবে, অথচ রান্নার মাঝে স্বাদ চেখে দেখা যাবে না। তার উপর সামলাতে হবে একটি শিশুর পুতুলকে। বিষয়টি মোটেও সহজ নয়। প্রতিযোগীরা কীভাবে এই চ্যালেঞ্জ সামলান, তা দেখার জন্য আমি মুখিয়ে রয়েছি। গোটা যাত্রাপথের মতো শেষ পর্বটিও বেশ মজার এবং উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে।"
এবার তাই শেষবারের মতো অ্যাপ্রন পরে রান্নাঘরে নামতে প্রস্তুত প্রতিযোগীরা। কঠিন সব পরীক্ষায় নিজেদের সেরাটা দিয়ে শেষ পর্যন্ত কার মাথায় উঠবে 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'-র বিজয়ীর মুকুট? সেই উত্তর মিলবে গ্র্যান্ড ফিনালেতে। আগামী 12 নভেম্বর, বৃহস্পতিবার রাত 8টা থেকে 10১০টা পর্যন্ত বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় সম্প্রচারিত হবে 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'-র গ্র্যান্ড ফিনালে।