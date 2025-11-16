মহেশ বাবু-রাজামৌলির 'বারাণসী'র চোখ ধাঁধানো টিজার, 'মন্দাকিনী' প্রিয়াঙ্কা

মহেশ বাবু-রাজামৌলির 'বারাণসী'র চোখ ধাঁধানো টিজার, 'মন্দাকিনী' প্রিয়াঙ্কা
ভারতের শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং অভিনেতারা এসএস রাজামৌলির বারাণসী ছবির টিজারের প্রশংসা করছেন ৷ মহেশ বাবুর নতুন অবতারকে যুগান্তকারী বলে অভিহিত করছেন সকলে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2025 at 6:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 নভেম্বর: না নিরাশ করলেন না এসএস রাজামৌলি ৷ 3 মিনিট 41 সেকেন্ডের ভিডিয়োতে চোখ ধাঁধানো গ্রাফিক্স, দুর্দান্ত মিউজিক-পরতে পরতে ইতিহাসের ছোঁয়া নিয়ে হাজির হলেন তিনি ৷ শনিবার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে মুক্তি পেল তাঁর পরবর্তী ছবি বারাণসীর টিজার ও ফার্স্ট লুক ৷ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছবির কলাকুশলী থেকে সিনে জগতের বিশিষ্ট্যরা ৷
বারাণসী ছবিতে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে তেলুগু সুপারস্টার মহেশ বাবুকে ৷ এরই সঙ্গে অনেক বছর পর এই ছবির মাধ্যমে ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন গ্লোবাল আইকন ও দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ৷ তাঁদের সকলের উপস্থিতিতেই হায়দরাবাদে এসএস রাজামৌলি প্রকাশ্যে আনেন ছবির প্রথম ঝলক ৷ আর তারপর থেকেই এখন ভারতীয় সিনেমায় সবচেয়ে বড় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এসএস রাজামৌলির ছবি বারাণসী ৷
ছবির টিজারে মহেশ বাবুকে রুদ্রের চরিত্রে দেখানো হয়েছে ৷ তাঁকে এরকমভাবে আগে কখনও কোনও ফিল্মে দেখা যায়নি ৷ রক্তাক্ত, তীব্র এবং হাতে ত্রিশূল নিয়ে একটি ষাঁড়ের উপর চড়ে ছুটে আসছেন মহেশ বাবু । ছবিটির সঙ্গে রামায়ণের যোগসূত্র আছে বলেই টিজারে ইঙ্গিত মিলেছে । প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এখানে মন্দাকিনীর চরিত্রে অভিনয় করছেন ৷ অন্যদিকে পৃথ্বীরাজ সুকুমারন কুম্ভের চরিত্রে দেখা যাবে ।
বারাণসীর টিজার মুক্তির পর থেকেই সেলিব্রিটিদের প্রতিক্রিয়ার ঝড় বইছে । মহেশ বাবুর নতুন অবতারকে সকলের ভালোবাসা দিচ্ছেন ৷ দেশের নামকরা চলচ্চিত্র নির্মাতারাও সোশাল মিডিয়ায় টিজারটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ৷ অনেকে টিজারটিকে ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করেছেন । রাজামৌলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ বলিউড পরিচালক করণ জোহর । ইনস্টাগ্রামে ছবিটির ঝলক শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, "এপিক ! একমাত্র এসএস রাজামৌলি এবং মহেশ বাবুর পক্ষেই এটা সম্ভব ৷"
পরিচালক প্রশান্ত নীলও তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন । তিনি লিখেছেন, "কুর্নিশ জানাই এসএস রাজামৌলি স্যার ৷ মহেশ বাবু আপনাকে দেখতে অসাধারণ লাগছে । দারুণ উচ্ছ্বসিত ৷ সিনেমাটি আসার অপেক্ষায় থাকলাম ।" টিজারটি দেখার পর চলচ্চিত্র নির্মাতা অনিল রবিপুদি লিখেছেন, "বাস্তব সময়ে ইতিহাস লেখা হচ্ছে ।"
বারাণসী ছবিটি 2027 সালের সংক্রান্তিতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ৷ তবে ছবিটিকে ঘিরে এখন থেকেই উত্তেজনা তুঙ্গে । ছবির প্রথম ঝলক থেকেই বোঝা যাচ্ছে রাজামৌলি আরেকটি বিশ্বমানের সিনেমাটিক দৃশ্য উপহার দিতে চলেছেন ৷