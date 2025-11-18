ETV Bharat / entertainment

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত ! রাজামৌলির বিরুদ্ধে এফআইআর বানরসেনা সঙ্গমের

হিন্দু ধর্মের ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ ৷ নেটপাড়ায় সমালোচনার শিকার এসএস রাজামৌলি ৷ পুলিশে অভিযোগ দায়ের ৷

SS Rajamouli faces complaint over alleged remarks on Lord Hanuman, Trolled in social media
রাজামৌলির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 18, 2025 at 1:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: বিপাকে পরিচালক এসএস রাজামৌলি (SS Rajamouli ) ৷ ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতে অভিযোগে অনুরাগীদের রোষের মুখে পড়েছেন আরআরআর, বাহুবলি খ্যাত পরিচালক ৷ তেলেঙ্গনার সরুরনগর থানায় পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷

গ্লোবট্রটার ইভেন্টে (Globetrotter event) পরিচালক এসএস রাজামৌলির বিতর্কিত মন্তব্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে নেটপাড়ায় ৷ 15 নভেম্বর রামোজি ফিল্ম সিটিতে অনুষ্ঠিত গ্লোবট্রটার ইভেন্টে পরিচালকের ভগবান হনুমানকে (Lord Hanuman) নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাতেই ক্ষেপেছে নেটপাড়া ৷ হিন্দু ধর্মের ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে রাষ্ট্রীয় বানরসেনা সঙ্গম দলের সদস্যরা সরুরনগর থানায় পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷

এসএস রাজামৌলির পরিচালনায় মহেশ বাবু ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অভিনীত বিগ বাজেটের বিগ ছবির নাম প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিতর্কের সূত্রপাত ৷ 15 নভেম্বর গ্লোবট্রটার অনুষ্ঠানে লাখো অনুরাগীদের মাঝে সামনে আসে রাজামৌলির 'বারাণসী' সিনেমার প্রথম ঝলক ৷

বিতর্কের সূত্রপাত

তবে, ঝলক প্রকাশের সময় বারবার কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যাচ্ছিল ৷ যে কারণে কিছুক্ষণের জন্য ব্যহত হয় অনুষ্ঠান ৷ এরপরেই মঞ্চে উঠে রাজামৌলি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। পরিচালকের সিনেমায় বরাবরাই ভগবান তথা মাইথোলজিক্যাল বিষয় জড়িত থাকে ৷ তা সে মগধীরা হোক বা আরআরআর ৷ কিন্তু সেই পরিচালক জানান, তিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন না ৷ রাজামৌলি বলেন, "আমি ধার্মিক হিন্দু নই। আমি নিজেকে হিন্দু ধর্ম পালনকারী একজন নাস্তিক বলে মনে করি। এটি একটি দর্শন, জীবনধারা যা আজকে আমরা যাকে হিন্দু ধর্ম বলি তার পূর্ববর্তী।"

এরপর তিনি জানান, লাখো চেষ্টার পরেও কেউ ড্রোন নিয়ে তাঁদের বারাণসী টিজারের কিছু ঝলক লিক করে দেয় ৷ এরপর তিনি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেননি ৷ একপছরের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যায় বলে তিনি জানান ৷ এরপর পরিচালক জানান, তাঁর বাবা এবং স্ত্রী ভগবান হনুমানে বিশ্বাস করেন ৷ কিন্তু তাঁদের প্রার্থনা ফুটেজ লিক হওয়া থেকে রক্ষা পেল না ৷ রাজামৌলি বলেন, "আমার কাছে এটা ভীষণ আবেগঘন মুহূর্ত ৷ আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না ৷ আমার বাবা আমার কাছে এসে বলেছিলেন, ভগবান হনুমান সব ঠিক করে দেবেন ৷ কিন্তু এইভাবে ভগবান সব ঠিক করবেন ? এটা ভেবেই আমার রাগ হচ্ছে ৷ আমার স্ত্রী হনুমানজির ভক্ত ৷ তিনি হনুমানজির সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলেন ৷ আমি আমার স্ত্রীর প্রতিও রেগে আছি ৷"

রাজামৌলি ভারতীয় মহাকাব্যের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণের কথা ব্যাখ্যা করে বলেন, "ছোটবেলা থেকেই, আমি অনেকবার বলেছি যে রামায়ণ এবং মহাভারত-এ এমন অনেক কিছু আছে যা আমার কাছে স্বপ্নের প্রকল্প। আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে আমি এত তাড়াতাড়ি রামায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বের শুটিং করতে পারব। প্রতিটি দৃশ্য এবং প্রতিটি সংলাপ লেখার সময়, আমার মনে হয়েছিল যেন আমি আবেগে ভেসে যাচ্ছি।"

তবে পরিচালকের হনুমানজিকে নিয়ে মন্তব্যকে ভালো চোখে নেননি অনেক নেটিজেন ৷ তারপরেই বিতর্কের সূত্রপাত ৷ এক নেটিজেন লেখেন, "রাজামৌলির দিক থেকে এমন ঘটনা আশা করা যায় না ৷ একদিকে তিনি বলছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না ৷ অথচ তিনি সিনেমার নাম রাখছেন বারাণসী ৷ আবার সেখানে মাইথোলজিক্যাল চরিত্র ব্যবহার করছেন ৷ তিনি কি জানেন না, এটা মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করা হয় ? এমন ব্যক্তির কাছ থেকে এমন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় ৷"

TAGGED:

PRIYANKA CHOPRA
RAJAMOULI HANUMAN COMMENT
SS RAJAMOULI FACES COMPLAINT
এসএস রাজামৌলি
CASE AGAINST SS RAJAMOULI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.