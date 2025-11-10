'কল্প নগর-অ্যান্ড্রোপলিস' সিনেমার ঝুলিতে একাধিক পুরস্কার, সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রী শ্রীতমা-সায়ন্তন

'কল্প নগর-অ্যান্ড্রোপলিস' সিনেমার ঝুলিতে একাধিক পুরস্কার, সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রী শ্রীতমা-সায়ন্তন
'কল্প নগর-অ্যান্ড্রোপলিস' সিনেমা তৈরি হয়েছে গাজার শিশুদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2025 at 11:20 AM IST|
Updated : November 10, 2025 at 11:46 AM IST
হায়দরাবাদ, 10 নভেম্বর: 80 বছর আগে রবার্তো রসোলিনির,'রোম ওপেন সিটি' ছিল যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্টের বিরুদ্ধে একটা সিনেমাটিক প্রতিবাদ ৷ সিনেমায় নিওরিয়ালিজম মুভমেন্টের প্রথম ধাপ। শ্রীতমা দে-সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়ের 'কল্প নগর-অ্যান্ড্রোপলিস' তাকেই ট্রিবিউট জানিয়ে। সেই সিনেমার ঝুলিতে এসেছে একাধিক 'নিউইয়র্ক মুভি অ্যাওয়ার্ডস ৷'
'নিউইয়র্ক মুভি এওয়ার্ডস' এ সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীতমা দে। সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়। সেরা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'কল্পনগর: এন্ড্রোপলিস'। সব মিলিয়ে 12টা বিভাগে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে এই সিনেমা। সিনেমার নেপথ্য যন্ত্রসংগীতে নিওরিয়ালিস্টিক ফিল্ম ডেসিকার বাইসাইকেল থিভস এবং সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর থিম মিউজিকের প্রভাব রয়েছে।
এ ছাড়াও এই সিনেমায় যুদ্ধের সিন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে এআই। কল্পনগর একটি সিনেমাটিক প্রতিবাদ গাজার শিশুদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে। পরিচালনা করেছেন অঞ্জনাভ রায় ৷ মুখ্যচরিত্রে শ্রীতমা-সায়ন্তন ছাড়াও রয়েছেন সুমি বোস চৌধুরী, বসুধা নন্দী, শ্বেতা মিত্র, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে ৷
পরিচালকের বক্তব্য
অঞ্জনাভ বলেন, "কল্পনগর একটি দীর্ঘ পথ চলা। বলা যেতে পারে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলচ্চিত্র জীবনে সিনেমা নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে এক অন্যতম চূড়ান্ত পর্যায়। বর্তমানের বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং উত্তর আধুনিক সময়ে সিনেমা কিংবা যেকোনো শিল্পকে ঘিরে মানুষের বাড়তে থাকা লোভ - এই দুটো বিষয়ই আমাকে বিব্রত করে, চিন্তিত করে।"
পরিচালকের কথায়, "সিনেমার বোধি চরিত্রটি সেই কথা বলে চরিত্রটি আমারই মিরর। আর ঐন্দ্রিলা চরিত্রটি আসলে আমার প্রেম-শহর কলকাতা। যে প্রতিমুহূর্তে আমাকে প্রশ্ন করে, উত্তক্ত করে উত্তেজিত করে, আমার ভাবনাকে দাঁড় করায় আত্মবিশ্লেষণের মুখে। কিন্তু আদপে সে আমার মধ্যে শিল্পী সত্ত্বা কে বাঁচিয়ে রাখে, যে শিল্পী সত্যের পিয়াসী। " শ্রীতমার অভিনয়ে ঐন্দ্রিলা চরিত্রটি প্রাণজ্বল। ও যেন ঠিক চিনেছে আমার প্রেম এই শহর কলকাতাকে। আর সায়ন্তন? বোধি চরিত্রে ও আমারই প্রতিবিম্ব। এছাড়াও নতুন মুখ সুমি, বসুধা, ব্রততী এবং শ্বেতা যে যার চরিত্রে ভয়ানক সাবলীল।
সিনেমার প্রেক্ষাপট
ঐন্দ্রিলা একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার ৷ হঠাৎই কলকাতার রাস্তায় তার দেখা হয় একজন ইন্ডি ফিল্ম ডিরেক্টর বোধির সঙ্গে। বোধির আন্তর্জাতিক খ্যাতি থাকলেও বাংলায় ততটা জনপ্রিয়তা সে লাভ করতে পারে নি। চলচ্চিত্রের ফ্যান গার্ল হিসেবে ঐন্দ্রিলা, বোধি এবং তার চলচ্চিত্র সম্পর্কে অবগত এবং বোধির গুনগ্রাহী । স্বভাবতই সিনেমার ছাত্রী হিসেবে তার প্রশ্ন জাগে বোধি কেনো এত জটিল হিউম্যান সাইকোলজি নিয়ে সিনেমা করে? এর এখান থেকেই বিশ্বব্যাপী জেনোসাইডের যুগে একজন সিনেমার পরিচালকের কী রকম দায়িত্ব হওয়া উচিত তা দেখানো হয়েছে বোধির চরিত্রের মাধ্যমে ৷
ঐন্দ্রিলা বুঝতে পারে বোধির মতো প্রতিস্পর্ধী আওয়াজ এ যুগে খুব দরকার ৷ নইলে একদিন শহর কলকাতাও প্যালেস্তাইনের মতো জেনোসাইডের শিকার হতে পারে। পাশাপাশি বর্তমান সামাজিক জ্বলন্ত ইস্যুও জায়গা পেয়েছে সিনেমার গল্পে ৷
অভিনেত্রীর বক্তব্য
অভিনেত্রী শ্রীতমা বলেন, "পরিচালক অঞ্জনাভ দা বরাবরই অন্য রকম গল্প বলতে পছন্দ করেন ৷ এটা পরিচালকের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সিনেমা ৷ আসলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সিনেমা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ ৷ সিনেমার প্রতিটা সংলাপ এই সময়ের উপযুক্ত বলা চলে ৷ আমার জীবনে এই ধরনের অভিজ্ঞতা নতুন ৷ এতটা রাজনৈতিক কোনও কাজ বা পার্ট আমি অন্য ছবিতে করিনি ৷ আমরা তিন-চারজন মিলে, মজা করতে করতে কাজটা করে ফেলেছি ৷ অন্যরকম অভিজ্ঞতা ছিল ৷"
পুরস্কার প্রসঙ্গে শ্রীতমা নিজের আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, "এতগুলো পুরস্কার পেয়েছে এই সিনেমা, সত্যিই এই খবরে ভালো লাগছে ৷ যে কোনও শিল্পীর কাজ স্বীকৃতি পেলে তা তো মনে আনন্দ দেয়ই ৷ ছবিটা নিউইয়র্ক ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসে 12টা বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে ৷ খুবই ভালো লাগছে ৷ আশা করব আমাদের এই সিনেমা আরও বড় বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জায়গা করে নেবে ৷"
'কল্পনগর: এন্ড্রোপলিস'সিনেমার ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর প্রতীক ভট্টাচার্য ৷ এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার ও প্রোডাকশন ডিজাইনের দায়িত্ব সামলেছেন সুদক্ষিণা রক্ষিত ৷ সিনেমাটোগ্রাফি, লেখা ও মিউজিকের দায়িত্ব সামলেছেন পরিচালক অঞ্জনাভ রায় নিজে ৷