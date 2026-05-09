কবিপক্ষে শহরের বুকে 'গানে মিলে দুই', অংশগ্রহণে শ্রীকান্ত-জয়তী

আগামী 16 মে সন্ধেতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শ্রীকান্ত আচার্য ও জয়তী চক্রবর্তীর 'গানে মিলে দুই' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি ৷ কোথায় জেনে নিন ৷

সঙ্গীত শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য ও জয়তী চক্রবর্তীর অনুষ্ঠান শহরে (ছবি সংগৃহীত)
Published : May 9, 2026 at 4:15 PM IST

কলকাতা, 9 মে: আজ রবীন্দ্র জয়ন্তী । দিকে দিকে পালিত হচ্ছে কবিগুরুর 166তম জন্মজয়ন্তী । বাংলা তথা গোটা দেশ পেরিয়ে সারা বিশ্বের কাছে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন । শুধু এই দিনটিই নয়, গোটা মে মাস জুড়েই নানাদিকে চলতে থাকে কবিগুরুকে কেন্দ্র করে নানা অনুষ্ঠান । আগামী 16 মে, সন্ধে 6 টায় কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'গানে মিলে দুই' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান । অংশগ্রহণে স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য ও জয়তী চক্রবর্তী ।

অনুষ্ঠানের এমন নামকরণ প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত আচার্য বলেন, "'গান তুমি কবি' নামে একটি অনুষ্ঠান এর আগে একাধিকবার হয়েছে । যার মধ্যে কলকাতার অনুষ্ঠানে শ্রীজাতও একবার অংশগ্রহণ করেছিলেন । এবার এই শীর্ষ নামটার বদলে আমরা 'গানে মিলে দুই' নামটা নিয়ে এলাম এই কারণে, যাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আমরা দু'জনে মিলে কলকাতা এবং তার বাইরেও অনুষ্ঠানটি করতে পারি । এ নিয়ে একটা পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে । এই অনুষ্ঠানের নাম 'গানে মিলে দুই' রাখব বলেই আমরা ঠিক করেছি ।"

কবিপক্ষে শহরের বুকে 'গানে মিলে দুই' (ছবি-অনুষ্ঠানের পোস্টার)

শ্রীকান্তর এই কথায় সম্মতি জানিয়ে জয়তী চক্রবর্তী বলেন, "এর সঙ্গে আমি আরও একটা কথা জুড়তে চাই যে, 'গান তুমি কবি' বা 'গানে মিলে দুই' এই নামকরণ যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত তিনি অর্ণা শীল । এই নামকরণের সঙ্গে তাঁর ভাবনার নিশ্চয়ই একটা সম্পর্ক রয়েছে । সেই সম্পর্কের জায়গাটা যদি বুঝি তাহলে এটাই দাঁড়াচ্ছে, যেখানে শুধু রবীন্দ্রনাথের গান থাকছে না । নানা আঙ্গিকের, নানা ধরনের গান সেখানে থাকবে । সেটা গজল হতে পারে, লোকগান হতে পারে, অন্য যে কোনও ধরনের বাংলা গান বা হিন্দি গান থাকতে পারে । সব মিলিয়ে গানের যে ব্যাপ্তি, সেই বিষয়টাকে ধরার চেষ্টা করা । আসলে গান করাটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য । শ্রীকান্ত আচার্যের কথায়, যেহেতু কবিপক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠান তাই আমাদের নির্বাচনে থাকছে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের গান ।"

জয়তীর কথায়, "এই অনুষ্ঠানের গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনও পর্যায় বা থিম নির্বাচন করা হয়নি । এ দিনের অনুষ্ঠানের সবটাই কবিগুরুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে-গান গাওয়া, চিঠিপত্র পড়া, পাঠ এবং আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে । প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলবে এদিনের অনুষ্ঠান । এই অনুষ্ঠানের শুরুটা হতে চলেছে কলকাতা থেকে । এরপর এই অনুষ্ঠান নিয়ে অন্য জেলা এমনকি অন্য রাজ্যে যাওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে তাদের । সেটা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোনও মেট্রো সিটি কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতেও হতে পারে ।"

