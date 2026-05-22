ধারাবাহিকে ফিরলেন সৃজলা ! কোন ভূমিকায় তিনি?

অভিনেত্রী জানিয়েছেন, তাঁকে এই ধারাবাহিকে সৃজলা হিসেবেই দেখা যাবে।

ধারাবাহিকে ফিরলেন সৃজলা ! (সংগৃহীত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 22, 2026 at 9:53 AM IST

কলকাতা, 22 মে: ধারাবাহিকে ফিরলেন সৃজলা গুহ। 'মন ফাগুন'-এর পর আর সেভাবে ছোটপর্দায় নিয়মিত কাজ করতে দেখা যায়নি সৃজলা গুহকে (Srijla Guha)। অতিথি শিল্পী হিসেবে অনেক সময় ধরা দিয়েছেন তিনি। মন দিয়েছিলেন ওয়েবে। বাংলা ধারাবাহিকে কাজ করতে গেলে ঘড়ি ধরে 14 ঘণ্টা সময় দিতে হয়, তাই এই মুহূর্তে সেই সময় দেওয়া সৃজলার সম্ভব নয়। তাই হাঁটছিলেন অন্য পথে। এবার আরও একবার তাঁকে দেখা যাবে বাংলা ধারাবাহিক 'ভালোবাসার রং রুট'-এ। সেখানেও অতিথি শিল্পী হিসেবেই।

অভিনেত্রী জানিয়েছেন, তাঁকে এই ধারাবাহিকে সৃজলা হিসেবেই দেখা যাবে। অতিথি চরিত্রে। দু’দিনের শুটিং ছিল তাঁর। ধারাবাহিকে চড়ুইভাতির আয়োজন করা হয়েছে। আর সেখানেই অতিথি সৃজলা। তাঁর উপস্থিতি সকলকে বিনোদন দেবে।

ধারাবাহিকে অতিথি শিল্পী হিসাবে সৃজলা (সংগৃহীত)

কী চলছে ধারাবাহিকে?

'ভালোবাসার রং রুট'-এ চলছে এক জমজমাট পারিবারিক সামার পিকনিক পর্ব। রেহান ও রুপাইয়ের সঙ্গে মল্লিক এবং সাহা পরিবার প্রতি বছরের মতো এবারও বেরিয়ে পড়েছে তাদের বহুদিনের ঐতিহ্যবাহী সামার পিকনিকে। তবে এবারের আয়োজন একটু বেশিই স্পেশাল। কারণ রেহানের জ্যাঠামশাই প্রথমবারের মতো রুপাইয়ের পরিবারকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই মিলনমেলায় যোগ দেওয়ার জন্য।

কিন্তু শুরু থেকেই অশান্তির ইঙ্গিত। রুপাইয়ের 'গরিব ও ক্লাসলেস' আত্মীয়দের সঙ্গে পিকনিকে যেতে বাধ্য হওয়ায় মনঃক্ষুণ্ণ মানসী ও মিশকার। এর মধ্যেই শেষ মুহূর্তে জানা যায়, যাতায়াতের জন্য বুক করা গাড়ি বাতিল হয়ে গেছে। ঠিক তখনই উদ্ধারকর্তা হয়ে সামনে আসে রুপাই। নিজের বাসে করেই পুরো পরিবারকে পিকনিক স্পটে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেয় সে, আর শেষ পর্যন্ত সবাই পৌঁছে যায় গন্তব্যে।

পিকনিক শুরু হতেই জমে ওঠে গান, নাচ, আড্ডা। আর সুস্বাদু খাবারের আয়োজন তো আছেই। জনপ্রিয় গায়িকা অঙ্কিতা ভট্টাচার্য-র সঙ্গীত পরিবেশনা এবং অভিনেত্রী সৃজলা গুহ-র সঙ্গে পরিবারের নাচের আসর যেন আনন্দকে আরও দ্বিগুণ করে তোলে। তবে আনন্দের আড়ালেই চলছে গভীর ষড়যন্ত্র। রুপাইয়ের পিসি ফুলটুসি লোভে পড়ে মিশকার মায়ের দামি ঘড়ি চুরি করার পরিকল্পনা করে। অন্যদিকে মানসী, মিশকা এবং ডাঃ মধুমিতা মিলে আরও ভয়ংকর চক্রান্তে নামে। তারা রুপাইকে একটি বিপজ্জনক ওষুধ ইনজেক্ট করার পরিকল্পনা করে, যাতে চিরতরে রেহানের জীবন থেকে সরে যায় রুপাই এবং মধুমিতার সঙ্গে রেহানের সম্পর্কের পথ পরিষ্কার হয়।

শেষ পর্যন্ত কী হবে? রুপাই ও রেহানের স্বপ্নের পিকনিক কি সফলভাবে সম্পন্ন হবে, নাকি ষড়যন্ত্রেই ভেঙে যাবে আনন্দের এই আয়োজন? দেখতে হলে আজ অবশ্যই চোখ রাখতে হবে টেলিভিশনের পর্দায়। কারণ আজই সামার পিকনিকের ট্র‍্যাকটি শেষ হবে। আজই আছে টানটান উত্তেজনা। 'ভালোবাসার রং রুট ' সম্প্রচারিত হয় প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে 6টায় টিভির পর্দায়।

