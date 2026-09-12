'দাদাগিরি'-তে 'উইঙ্কেল টুইঙ্কেল' টিম, মজার প্রশ্নে দেবকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়বেন কে?

'দাদাগিরি'-তে 'উইঙ্কেল টুইঙ্কেল' টিম, মজার প্রশ্নে দেবকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়বেন কে?
Winkle Twinkle movie Team in Dadagiri: সিনেমার মজাদার গল্প, শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা এবং জীবনের নানা মজার ঘটনার কথায় জমজমাট হতে চলেছে এই শনিবারের বিশেষ পর্ব।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 11:33 AM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: শনিবারের দাদাগিরি-র মঞ্চে দেবের সঙ্গে হাজির থাকছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘উইঙ্কেল টুইঙ্কেল’ ছবির একঝাঁক কলাকুশলী। সিনেমার মজাদার গল্প, শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা এবং জীবনের নানা মজার ঘটনার কথায় জমজমাট হতে চলেছে এই শনিবারের বিশেষ পর্ব।
শনিবারের সন্ধ্যায় দর্শকদের জন্য থাকছে বিশেষ চমক। 'দাদাগিরি'-র মঞ্চে সঞ্চালক দেবের সঙ্গে দেখা যাবে ‘উইঙ্কেল টুইঙ্কেল’ ছবির সদস্যদের। উপস্থিত থাকবেন ঋত্বিক চক্রবর্তী, ব্রাত্য বসু, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, মৌপিয়া নন্দী, অনুসূয়া মজুমদার, অঙ্গনা রায় এবং রাপূর্ণা ভট্টাচার্য। ছবির মজাদার গল্পের পাশাপাশি জীবনের নানা ঘটনা, অভিজ্ঞতা এবং একে অপরকে ঘিরে নানা কথোপকথনে জমে উঠবে পর্ব।
চ্যানেলের তরফে খবর, এই পর্বের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে দেবকে মৌপিয়া নন্দীর চাঁছাছোলা প্রশ্ন। তাঁর সরাসরি প্রশ্নের মুখে পরে দেব কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেন, তা নিয়েও তৈরি হবে মজার মুহূর্ত। শুধু তাই নয়, দেব এবং ঋত্বিক চক্রবর্তীর বন্ধুত্বের সমীকরণ নিয়েও দর্শকদের কৌতূহল মেটাবে এই পর্ব। তাঁদের সম্পর্কের নানা অজানা দিক উঠে আসবে আড্ডার ফাঁকে। সঙ্গে থাকবে ‘এআই মশাই’-এর মজার বিশ্লেষণ, যা পর্বের আনন্দ আরও বাড়াবে।
প্রসঙ্গত, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই শো-এর সঞ্চালনা থেকে সরে যাওয়ার পর অনেকের মনেই প্রশ্ন ছিল 'দেব কি পারবে সৌরভের মতো জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে?' এই প্রশ্ন দেবের মনেও ছিল না তা নয়। কিন্তু মাঠে।যখন নামতেই হবে ভয় পেলে চলবে না। কারোর মতো করে নয়, নিজের মতো করে নিজস্ব ঢঙেই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। নেটিজেনের প্রশংসা যেমন পাচ্ছেন আবার ট্রোলারদের আক্রমণও পিছু ছাড়ছে না তাঁকে। দেবের কথায়, "দশ শতাংশ মানুষ আমাকে ট্রোল করে, বাকি 90 শতাংশ ভালোবাসে। তাদের খুশি করার দায়িত্ব আমার। তাই আমি আমার মতো করে চেষ্টা করছি।" সব মিলিয়ে দেবের সঞ্চালনায় ‘দাদাগিরি’-র এই শনিবারের পর্বে সিনেমার গল্প, তারকাদের আড্ডা, মজার প্রশ্ন এবং হাসি-ঠাট্টার মেলবন্ধন দর্শকদের জন্য তৈরি করতে চলেছে এক জমজমাট সন্ধ্যা।