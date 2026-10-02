'ছোটবেলা থেকে ঘুম ভেঙেছে সেতারের আওয়াজে'- প্রথমবার সঙ্গীত পরিচালনা নিয়ে কী বললেন সৃজিত?

'ছোটবেলা থেকে ঘুম ভেঙেছে সেতারের আওয়াজে'- প্রথমবার সঙ্গীত পরিচালনা নিয়ে কী বললেন সৃজিত?
Srijit Mukherji as Music Composer: সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে প্রথমবার আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে সৃজিতের। ছবি-গান নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে আড্ডায় পরিচালক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 4:01 PM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: আগামী 15 অক্টোবর দর্শকের দরবারে আসছে সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'। এই ছবির হাত ধরেই সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে প্রথমবার আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের। ছবির সুর এবং আবহসঙ্গীত—দুইয়েরই দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ফলে তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের দুই গুরুত্বপূর্ণ দিক এবার একই ছবিতে মিলেমিশে গিয়েছে। ছবি এবং ছবির গান নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় পরিচালক ৷
ইটিভি ভারত: এবার তো সঙ্গীত পরিচালনাও করা হয়ে গেল। গানটা কি শেখা হত কখনও?
সৃজিত: হ্যাঁ গান শেখা তো ছিলই। তবে, শুধু গান নয়, হারমোনিয়াম, তবলা, হাওয়াইয়া গিটার শিখেছি। হারমোনিকা বাজাইও আমি এখনও। আমার বাবা সুধীন দাশগুপ্তর ছাত্র ছিলেন। মা কল্যাণী রায়ের ছাত্রী ছিলেন। ছোটবেলা থেকে আমার ঘুম ভেঙেছে সেতারের আওয়াজে। আমার পিসি আরতি মুখোপাধ্যায়। তাঁর কোলে বসে একের পর এক সুপারহিট, কিংবদন্তি, কালজয়ী বাংলা গান শুনেছি। বাড়িতে সুরের একটা পরিবেশ ছিলই বতাবর। বাবার একটা রেকর্ডের কালেকশন ছিল। আমি নানাসময়ে গানবাজনা করেছি, ব্যান্ড তৈরি করে গেয়েছি নানা সময়ে। সেখান থেকে আমি যখন সিনেমা পরিচালনায় আসি, আমার জীবনের একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয়। গানের বিষয়ে আবারও শিখতে থাকি নানা মানুষের কাছ থেকে, যে মানুষদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি; তা সে শঙ্কর মহাদেবন হোক বা শ্রেয়া ঘোষাল, অরিজিৎ সিং, কবীর সুমন, দেবজ্যোতি মিশ্র, অনুপম তো আছেই, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত- সবার কাছ থেকে আহরণ করতে করতে এমন এক জায়গায় আসি যেখান থেকে আমার মনে হয় যে সুর করা যেতে পারে।
ইটিভি ভারত: এই ছবি বানানোর জন্য নতুন করে কি পড়া হল 'পথের দাবী'?
সৃজিত: হ্যাঁ পড়া তো হলই নতুন করে। আমার সব ছবির চিত্রনাট্যের গঠন খুব গুরুত্বপূর্ণ থাকে। আর তাই আবারও পড়তে হল। কীভাবে শরৎচন্দ্র আর সব্যসাচীর জীবন দুটো মিলে যাবে, কোথায় আলাদা হবে এই জিনিসগুলোর জন্য আবার পড়তে হল।
ইটিভি ভারত: 'পথের দাবী' আরও একবার যখন এই ছবির জন্য পড়লেন, তখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সব্যসাচী মল্লিককে কি কোথাও গিয়ে নতুন করে আবিস্কার করলেন?
সৃজিত: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কেরিয়ারের শুরু থেকে যে ধরনের লেখা লিখেছেন সেখান থেকে অনেকখানি সরে গিয়ে ওনার 'পথের দাবী' লেখা। একজন শিল্পীর জীবনে এই সব সরে যাওয়াগুলো যে কতটা প্রাসঙ্গিক, কতটা ঐতিহাসিক সেটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে।
ইটিভি ভারত: আর দুটি চরিত্রের জন্যই আবির চট্টোপাধ্যায় এবং টোটা রায়চৌধুরীকে কাস্ট করার পরিকল্পনা কি আগে থেকেই ছিল?
সৃজিত: 'লার্জার দ্যান লাইফ হিরো'- সেটা সোনা দা'ই হোক, ব্যোমকেশ হোক, ফেলুদা হোক এবং পরবর্তিতে 'বাদামী হায়নার কবলে'তে দীপক চ্যাটার্জিই হোক- এই ভাবমূর্তিটা আবিরের মারাত্মক। সেখানে বাঙালিয়ানা পরিপূর্ণ। তাই আবিরই সব্যসাচী মল্লিকের চরিত্রটা করবে সেটা অনিবার্য ছিল। আর টোটাকে কাস্ট করার কথা বলতে গেলে, শরৎচন্দ্রের চার-পাঁচটা ছবি নিয়ে আমার প্রায় এক-দুই সপ্তাহ কেটেছে। মানে আমি ঘুমোতে গেছি, ঘুম থেকে উঠেছি ওই ছবিগুলো নিয়ে। হঠাতই বিদ্যুতের মতো করে খেলে যায় এটা তো টোটা হতে পারে। বাকিটা সোমনাথের হাতযশ।
ইটিভি ভারত: আপনার ছবিতে ইতিহাস কখনও শুধু ইতিহাস হয়ে থাকে না—এই ছবিতেও কি বর্তমানের কোনও আয়না দেখতে পাব?
সৃজিত: ক্ষমতার বিরুদ্ধে কথা বললে তা শ্বাসরুদ্ধ করে দেওয়ার যে ঘটনা, ব্যান করে দেওয়ার যে ঘটনা তা তো যুগ যুগ ধরেই চলছে। কোনওদিনই সেটা প্রাসঙ্গিকতা হারায় না।
ইটিভি ভারত: শুটিঙের গল্প বলা যায়?
সৃজিত: এটা বলা খুব কঠিন। প্রতিদিন চারশোটা করে গল্প বেরোয়। তবে, খুব মজা আর আনন্দ করে শুট করেছি। আবির আর টোটার সঙ্গে কাজ করা সবসময়েই ডিলাইটফুল। ওরা হোমওয়ার্ক করে সেটে আসে। তাই কাজ করতে কোনও অসুবিধাই হয় না।
ইটিভি ভারত: আপনার ছবিতে আমরা প্রায়ই নতুন মুখ পাচ্ছি। তাঁদের উদ্দেশ্যে কী বলবেন?
সৃজিত: এই ছবিটাতে দিব্যাণী ডেবিউ করছে। 'ফুলকি' ধারাবাহিকে জনপ্রিয় ছিল দিব্যাণী। খুবই ভালো কাজ করেছে ছবিতে। এছাড়া সৌপ্তিক সহ সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে রয়েছে ছবিতে। ওদের পুরো মিউজিক টিমটা খুব নতুনে ভরা। অন্তরা ভট্টাচার্য বলে একজন প্রথমবার সিনেমার জন্য গান করছে। কম্পোজার নতুন (সহাস্যে)। মোট চারটে গান আছে ছবিতে। দুটো রবীন্দ্রসঙ্গীত আর দুটো আমার সুর করা গান। দুটোর মধ্যে একটা আমার আর একটা শ্রীজাতর লেখা। শ্রীজাতর লেখা গানটা উর্দুতে। সেটা গেয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল।
ইটিভি ভারত: বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কী বলবেন?
সৃজিত: মিঠুন দা এবং বুম্বা দা'কে আমি এই উদ্যোগে নেতৃত্ব দিতে দেখছি। ওঁরা দুজনেই এই ব্যাপারে এত অভিজ্ঞ যে আমার মনে হয় সুন্দর সুষ্ঠুভাবে, সবার মতামত নিয়ে একটা নিয়মাবলি হবে এবং ভালোভাবে কাজ হবে।