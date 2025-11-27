চৈতন্যদেব ছিলেন প্রকৃত জননায়ক- গৌরীয় মঠে আলোচনায় 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' টিম

চৈতন্যদেব ছিলেন প্রকৃত জননায়ক- গৌরীয় মঠে আলোচনায় 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' টিম
রাসবিহারী এভিনিউয়ের 'চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় প্রযোজনা সংস্থাদ্বয়ের তরফে ৷
Published : November 27, 2025 at 5:26 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: এই শীতে অর্থাৎ ক্রিসমাসে বড়পর্দায় আসছে সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' (Lawho Gouranger Naam Rey) ৷ তার আগে রাসবিহারী এভিনিউয়ের 'চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় প্রযোজনা সংস্থাদ্বয়ের তরফে ৷
আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মপলাশ। আলোচনার সূত্রধর ছিলেন ছবির পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। এদিন শ্রী চৈতন্যদেবের মতাদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, তৎকালীন শাসক হুসেন শাহকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তাঁর নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকার নানা দিক উঠে আসে বক্তাদের আলোচনায়।
হাজির ছিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, দিব্যজ্যোতি দত্ত, অলোকানন্দা গুহ, ইশা সাহা। শুরুতেই কীর্তন পরিবেশনের মাধ্যমে সকলের মন জয় করে নেন সঙ্গীত শিল্পী পদ্ম পলাশ। শ্রী চৈতন্যদেবের ঐশ্বরিক দিক নিয়ে শ্রী ভক্তিভূষণ তুর্যস্বামী মহারাজ বলেন, "আমরা কেউ সুখী না। কারণ আমরা কেউ ভগবানের নাম নিই না। সবাই বলে অন্যজন সুখী। আসলে কেউই সুখী না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী হল- ভগবানের নাম নিলেই সিদ্ধিলাভ হবে।"
শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ভয়াবহ সময়ের মধ্যে দিয়ে পেরিয়েছে মহাপ্রভুর জীবন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাতে চাওয়া হয়েছে এই ছবি। শ্রী চৈতন্য মানে একটা বিশাল ব্যাপ্তি। যার কোনও শেষ নেই। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে জননায়ক। আর সেই কাজটাতেই আমাকে জুড়ে দিল সৃজিত আর রানা৷ আগেও চৈতন্যদেবকে নিয়ে আমি লিখেছে বাংলা ধারাবাহিকে ৷ সেই ধারাবাহিকে চৈতন্যদেবের ভূমিকায় ছিলেন মাত্র 19 বছরের একটি ছেলে, যিশু সেনগুপ্ত। এরপর আরও কাজ হয়েছে তাঁকে নিয়ে। এই ছবিটা নিয়ে রানা আর সৃজিতের অনেকদিনের পরিকল্পনা। এবার তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।"
ছবির সঙ্গীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত বলেন, "এই বাংলায় এই ছবি করার জন্য রানা সরকারের থেকে বেশি যোগ্য মানুষ আর কেউ নেই। রানা এই ছবির ক্রিয়েটিভ প্রোডিউসার ৷ রানা চৈতন্যনুরাগী। ওঁর মতো করে এই ছবির যত্ন কেউ নিতে পারতেন বলে আমার মনে হয় না।" ছবিতে নটী বিনোদিনীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন শুভশ্রী। তিনি বলেন, "আমার জীবনের সেরা ছবি এটি। আমি পুরীর জগন্নাথধামে গিয়ে নিজের অভিনয় দেখাতে পেরেছি, এর থেকে বড় প্রাপ্তি আমার কিছু নেই। আমি চিরকালই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাই এই ছবি আমার কাছে খুব স্পেশাল।"
তিনি আরও বলেন, "আমি অন্ধের মতো সৃজিত'দার কথা শুনে কাজ করেছি। তৎকালীন বাংলার স্টার ছিলেন বিনোদিনী। তাঁর চরিত্রে অভিনয়। তিনি মঞ্চে এসে চৈতন্য সাজতেন। সবটা আমাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে।" সৃজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, "চৈতন্যদেবের জীবনের শুরু থেকে তাঁর ঈশ্বর চিন্তা, জগন্নাথদেবের সঙ্গে তাঁর একাত্ম হওয়া, তাঁর উৎকল যাত্রা, তাঁর আধ্যাত্মিক দিক সবই তুলে ধরেছি আমরা। বিভেদ ও সাম্যর কথাও আছে আমাদের ছবিতে।" 25 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ৷