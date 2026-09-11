প্রথমবার সুরকারের ভূমিকায় সৃজিত, তিমিরের কণ্ঠে বিপ্লবের গান
Music Composer Srijit Mukherji: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে যে উপন্যাসের শব্দ একদিন হয়ে উঠেছিল বিপজ্জনক, সেই শব্দ থেকেই এবার জন্ম নিয়েছে বিদ্রোহের সুর।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 5:13 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 সেপ্টেম্বর: এই পুজোয় মুক্তি পেতে চলেছে 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ৷ কিছুদিন আগেই প্রকাশ্যে এসেছে টিজার ৷ এবার মুক্তি পেয়েছে সিনেমার প্রথম গান 'সইতে সইতে' ৷ সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের বহুল প্রতীক্ষিত ছবির জগৎ থেকে উঠে আসা বিপ্লবের প্রথম সুর। প্রতিবাদ, সাহস, প্রতিরোধ এবং বিদ্রোহের আবহকে সঙ্গে নিয়েই তৈরি হয়েছে এই গান।
এই গানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পরিচালক সৃজিতের কেরিয়ারের এক বিশেষ অধ্যায়। নিজের পরিচালিত ছবির জন্য এই প্রথম কোনও গানে সুর করলেন তিনি। 'সইতে সইতে'-র কথা ও সুর-দুই-ই পরিচালক সৃজিতের। ছবির বিদ্রোহী চেতনাকে নিজের সিনেম্যাটিক ভাবনার পাশাপাশি এবার সঙ্গীতের ভাষায় তুলে ধরেছেন পরিচালক। তিমির বিশ্বাসের শক্তিশালী কণ্ঠে 'সইতে সইতে' শুধুমাত্র একটা গান হয়ে থাকে না; বরং তা হয়ে ওঠে ছবির ভাবনা ও সময়েরই এক সম্প্রসারণ ৷ যেখানে সাহিত্য, প্রতিবাদ এবং এক উত্তাল সময়ের স্পন্দন মিলেমিশে যায়।
গানটির অ্যাসোসিয়েট মিউজিক ডিরেক্টর সৌপ্তিক মজুমদার। মিউজিক প্রোডাকশনে রয়েছেন সৌপ্তিক মজুমদার ও অচিন সরকার। 'সইতে সইতে'-র ভোকাল হুক ও আলাপ করেছেন সুতীর্থ চক্রবর্তী। ফিমেল ব্যাকিং ভোকাল ও ভোকাল ডিজাইনে অন্তরা ভট্টাচার্য, আর মেল ব্যাকিং ভোকালে রয়েছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় নিজেই। অন্যদিকে, সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করেছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত।
নন্দী মুভিজ নিবেদিত 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' পরিচালনা করেছেন সৃজিত এবং প্রযোজনায় রয়েছেন প্রদীপ কুমার নন্দী। ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন আবির চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, মিমি চক্রবর্তী, দিব্যাণী মণ্ডল, রিক চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় নাগ এবং কাঞ্চন মল্লিক। ছবিতে পরিচালনার পাশাপাশি চিত্রনাট্য, সংলাপ, সম্পাদনা, সঙ্গীত এবং গানের কথা-একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল দায়িত্ব সামলেছেন পরিচালক সৃজিত স্বয়ং।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই সিনেমার টিজার মুক্তি পেয়েছে ৷ যে টিজারে ধরা পড়েছে এমন এক সময়ের ঝলক, যেখানে সাহিত্য, রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এক সুতোয় বাঁধা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী সাহিত্য এবং তাঁর বহুচর্চিত উপন্যাস 'পথের দাবী'-কে কেন্দ্র করে তৈরি এই ছবি তুলে ধরতে চলেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে এক লেখকের চিন্তা ও কলমের সংঘাতের এক অসাধারণ অধ্যায়।
'পথের দাবী'-র কিংবদন্তি বিপ্লবী চরিত্র সব্যসাচী মল্লিক এই ছবির অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র। বাস্তব ইতিহাস এবং সাহিত্যের কল্পজগতের সীমানায় দাঁড়িয়ে ছবিটি ফিরে দেখবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই উত্তাল সময়কে, যখন একটি কলমও হয়ে উঠতে পারত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার। ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল দিক হল মেকআপ আর্টিস্ট সোমনাথ কুণ্ডুর কাজ। ঐতিহাসিক চরিত্র এবং সাহিত্যের পরিচিত চরিত্রগুলিকে পর্দায় বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলতে সময়কাল, লুক এবং চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য নির্মাণে তাঁর মেকআপের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছবির জগত ও চরিত্রগুলিকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলতে তাঁর কাজ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।
ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি এবং বিপ্লবের এই মেলবন্ধন নিয়ে এই পুজোয় বড়পর্দায় আসছে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'।