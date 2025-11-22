কেন দেখবেন 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' ? পড়ুন তারকাদের রিভিউ
এই উইকএন্ডে 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' ভালো ব্যবসা করার দিকে এগোচ্ছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2025 at 10:59 AM IST
হায়দরাবাদ, 22 নভেম্বর: অত্যন্ত দামি অ্যান্টিক মদের বোতল আর কয়েকজন ক্রিমিনাল। সবাই মিলে প্ল্যান করে এই মদের বোতল চুরি করার। সেই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে নেমেই ঘটতে থাকে একের পর এক অঘটন ৷ তৈরি হতে থাকে প্ল্যান-অ্যান্টি প্ল্যান ৷ নানা জটিলতা কাটিয়ে বড়পর্দায় 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' (The Academy of Fine Arts Movie) মুক্তি পেতেই প্রশংসায় ভরছে নেটপাড়া ৷ পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রাশিষ আচার্য্য থেকে প্রযোজন রানা সরকার একবাক্যে সকলেই স্বীকার করেছেন, এই সিনেমার হাত ধরে ফের বদলেছে ছবি বানানোর সংজ্ঞা ৷
সৃজিত সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "বন্য। নৃশংস। অদ্ভুত। মজাদার। রক্তাক্ত। ক্ষমাহীন। এবং সর্বোপরি, অত্যন্ত, অত্যন্ত বিনোদনমূলক।" 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' এ নানা চরিত্রে দেখা গিয়েছে রুদ্রনীল ঘোষ, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋষভ বসু, সৌরভ দাস, অনিন্দ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, পায়েল সরকার, অমিত সাহা-সহ আরও অনেককে।
ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা জয়ব্রত দাসের। সিনেমার এমন কেন নাম প্রসঙ্গে পরিচালক জয়ব্রত জানিয়েছিলেন, "এই সিনেমার প্রত্যেকটি চরিত্র এক একজন ক্রিমিনালের। প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ বিশেষ কাজে দক্ষ। যেমন কেউ ভালো চুরি করতে পারেন, কেউ প্রফেশনাল হিটম্যান, আবার কেউ লক আর্টিস্ট। আর যেহেতু প্রত্যেকটি কাজই এক একটি ফাইন আর্ট এবং চরিত্ররা আর্টিস্ট, তাই সিনেমার এই নাম।"
সিনেমা দেখে মুগ্ধ পরিচালক ইন্দ্রাশিষও ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "রাত 12টা , গ্লোব সিনেমা হলে জ্বলে উঠলো আলো, বাজ পড়ল গলার স্বরে, কেঁপে উঠল নবজাতকের কান্নায়। জয়ব্রত দাস জন্ম নিলেন। একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর ভেতর দিয়ে। যোগ্য সঙ্গত করে গিয়েছেন রুদ্রনীল ঘোষ, সৌরভ, সুদীপ দা, ঋষভ বাসু আর অনুরাধা মুখোপাধ্যায় । রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় চলে যেতে মন খারাপ লাগছিল। অমিত সাহা মনে রাখার মতন। বাকিরাও দারুন। এডিটিং, মিউজিক, সাউন্ড সবক্ষেত্রে এক অদ্ভুত রাস্তায় হাঁটার মত সিনেমা।"
সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট- এর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজস্ব পুঁজি দিয়ে প্রায় তিন বছর ধরে এই ছবিটি তৈরি করেছেন জয়ব্রত। বহুবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে ছবির কাজ, আবার ফান্ড জোগাড় করে কাজ শুরু করেছেন।
প্রযোজক রানা বলেন, "2010: সৃজিত মুখোপাধ্যায়- অটোগ্রাফ/ 2025 : জয়ব্রত দাস : The Academy of Fine Arts বাংলা সিনেমার গেমচেঞ্জারদের খেয়াল রাখুন ৷ খেয়াল রাখুন ইতিহাস রিপিট হচ্ছে ৷ খেয়াল রাখুন বাংলা সিনেমার ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে কে বদলাচ্ছে ৷ খেয়াল রাখুন পরিচালকদের লড়াই কিভাবে সিনেমাকে বাঁচিয়ে রাখে ৷ খেয়াল রাখুন সিনেমার ম্যাজিক কিভাবে ঘটে ৷..."
ফেডারেশনের সঙ্গে নিয়মের বেড়া জালে প্রথমে আটকে যায় সিনেমার মুক্তি ৷ কিন্তু কথাতেই আছে, সব ভালো যার শেষ ভালো ৷ অবশেষে জয়ব্রতর সিনেমা প্রেক্ষাগৃহের মুখ দেখেছে ৷ পাশাপাশি, বক্সঅফিস ও দর্শক দু'তরফেই মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে ৷