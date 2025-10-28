শার্লক স্রষ্টা এবার সিনেমার পর্দায়, হলিউডে পরিচালনায় বাংলার সৃজিত

ETV Bharat / entertainment

শার্লক স্রষ্টা এবার সিনেমার পর্দায়, হলিউডে পরিচালনায় বাংলার সৃজিত

কীভাবে তৈরি হয়েছিল শার্লক হোমসের মতো ঐতিহাসিক গোয়েন্দা চরিত্র ? গল্প শোনাবেন পরিচালক সৃজিত ৷

হলিউডে পরিচালনায় বাংলার সৃজিত (Special Arrangement)
ওয়াশিংটন, 28 অক্টোবর: এবার শার্লক হোমসের স্রষ্টা বড় পর্দায় ৷ নেপথ্যে বাঙালি পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় (Srijit Mukherji) ৷ এতদিন ধরে অডিয়ো হোক বা ওটিটি, ছোট পর্দা হোক বা বড় পর্দায় রহস্য-রোমাঞ্চের সন্ধানে শার্লক হোমস (Sherlock Holmes) ছিলেন রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের কাছে জিয়নকাঠি ৷ কিন্তু শার্লক হোমস যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত এবার তাঁর কাহিনি জানবে গোটা বিশ্ব ৷ খবর, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় কিংবদন্তি গোয়েন্দা 'শার্লক হোমস'-এর স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েলের (Arthur Conan Doyle) জীবনের উপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণাঙ্গ সিনেমা পরিচালনা করতে চলেছেন ৷ অর্থাৎ বাঙালি পরিচালক এবার পাড়ি জমালেন হলিউডে ৷

ব্রিটিশ-ভারতীয় যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত 'এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার হোমস' (Elementary, My Dear Holmes) নামে সিনেমার সহযোগী প্রযোজক হিসেবে কোনান ডয়েল এস্টেটের সমর্থন রয়েছে। শাহনাব আলম লন্ডন-ভিত্তিক ইনভিজিবল থ্রেড মিডিয়ার মাধ্যমে প্রযোজনা করছেন এবং সৃজিতের ম্যাচকাট প্রোডাকশন ভারত থেকে প্রযোজনার দায়িত্ব পালন করছে । জানা গিয়েছে, এটি মূলত, ইংরাজি ভাষায় পরিচালিত হবে ৷

এএনআই সূত্রে খবর, ছবিটি 1906 সালের লন্ডনকে প্রেক্ষাপটে রেখে তৈরি হবে ৷ যেখানে ডয়েল ব্যক্তিগত অস্থিরতা তথা তাঁর জীবনের ওপর আলোকপাত করা হবে ৷ একদিকে মৃতপথযাত্রী স্ত্রীর ইচ্ছা মেনে অন্য মহিলাকে বিয়ের মতো পরিস্থিতি পাশাপাশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি জর্জ এডালজির মামলায় জড়িয়ে পড়া। সেখান থেকে বিচারের পথে এগানো ডয়েলের গোয়েন্দা দক্ষতার বাস্তব প্রয়োগকে তুলে ধরে ৷ যা পরবর্তী সময়ে তার বিখ্যাত শার্লক হোমসের কথা মনে করিয়ে দেয় ৷

এই বিষয়ে পরিচালক সৃজিত বলেন, "আমি প্রথমে ছোটবেলায় শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, বেকার স্ট্রিটে নয়, বরং পাতার মাঝের নীরবতায় ৷ 'এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার হোমস'-এ ডয়েল তার নিজের কল্পকাহিনীতে কীভাবে পা রেখেছেন সেই দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে ৷" ব্রিটেন-ভারত কো-প্রোডাকশন ট্রিটির অধীনে তৈরি হবে ৷ যা ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট এবং ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত হয়।

বাঙালি পরিচালক সৃজিত একাধিক সিনেমার হাত ধরে নিজের জাত চিনিয়েছেন ৷ 'জাতিশ্বর', 'চতুষ্কোণ', 'রাজকাহিনী' এবং 'গুমনামি'-এর মতো প্রশংসিত ও পুরস্কার পাওয়া সিনেমা রয়েছে তাঁৎ ঝুলিতে ৷ 2015 সালে তার 'চতুষ্কোণ' সিনেমার জন্য সেরা পরিচালনার জন্য জাতীয় পুরস্কার জেতেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় ।

