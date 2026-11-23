'বিগ বস' ও সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ! খোলা চিঠি শ্রীলেখা মিত্রর
Sreelekha Mitra to Sourav Ganguly:'দাদা'কে উদ্দেশ্যে করে শ্রীলেখা লেখেন, "এই শো সঞ্চালনা করার জন্য আপনাকে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে।অনুগ্রহ করে দর্শকদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকুন।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 1:36 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 নভেম্বর: "আমি অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে এ কথা বলছি, কারণ এই সিজনে রাজবীর দে-র সঙ্গে আপনি যে আচরণ করছেন, তা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। আপনার মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে এমন আচরণ কেউ আশা করে না।...একসময় আমিও আপনার একজন অনুরাগী ছিলাম; এমন একজন, যে আপনাকে নিয়ে সত্যিই গর্ববোধ করত। দুর্ভাগ্যবশত, 'আর জি কর' (RG Kar) আন্দোলনের সময় আপনার অবস্থান আমাকে গভীরভাবে হতাশ করেছিল। আর এখন, 'বিগ বস'-এর সঞ্চালক হিসেবে আপনার আচরণ সেই হতাশাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।"
বিগত কয়েকদিন ধরেই বিগ বস-এর নানা পর্ব ও প্রতিযোগীদের আচারণ, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থাপনা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় সরব ছিলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র ৷ এবার তিনি সঞ্চালক তথা ভারতীয় ক্রিকেট টিমের প্রাক্তন অধিনায়ককে উদ্দেশ্য করে লিখলেন খোলা চিঠি ৷ কেন ? তারও লিখলেন কারণ ৷ আসলে, ক্রমশ শেষের পথে এগোচ্ছে বিগ বস বাংলা সিজন 3 ৷ রবিবার অর্থাৎ 22 নভেম্বর বিবি হাউসকে বিদায় জানিয়েছেন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিতে আসা রণিতা দাস ৷ সময় যত এগোচ্ছে, বিবি ঘরের পরিবেশ আরও উত্তেজনাময় হয়ে উঠছে ৷ টিকিট টু ফিনালে জিতে জীতু কামাল নিজের জায়গা সুরক্ষিত করে নিলেও এরপরে আর কারা থাকবেন সেই তালিকায়, সেই নিয়ে চলছে জল্পনা-কল্পনা ৷ তারমধ্যেই অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র, সোশাল মিডিয়ায় নিজের হতাশা-ক্ষোভ-দুঃখ উজাড় করে দিয়েছেন ৷
কী লিখেছেন অভিনেত্রী ?
অভিনেত্রী লেখার শুরুতেই জানান, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আদর্শ মেনে একটা প্রজন্ম বড় হয়েছে ৷ ভারতীয় ক্রিকেট দলকে তিনি যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁর সাহস, আগ্রাসী মনোভাব এবং নিজের অবস্থানে অটল থাকার ক্ষমতা-এসবই কেবল বাঙালিদের কাছেই নয়, বরং পুরো দেশ ও তার সীমানার বাইরেও এক আইকনে পরিণত করেছে। ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদান ইতিহাসে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর জীবন নিয়ে একটি সিনেমাও মুক্তি পেতে চলেছে, যার পরিচালক বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে।
শ্রীলেখা লেখেন, "এত সব অর্জন সত্ত্বেও, আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে- 'বিগ বস' (Bigg Boss) অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করা কি আপনার জন্য সত্যিই প্রয়োজন ছিল? আমি বুঝি যে আপনি বিনোদন জগতের মানুষ নন। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক হিসেবে আপনার যে মর্যাদা, তা আপনাকে বিজ্ঞাপনের জগতে অন্যতম চাহিদাসম্পন্ন মুখ করে তুলেছে। আপনি প্রায় সব ধরনের পণ্যের প্রচারই করেছেন। আপনার জনপ্রিয়তা ক্রিকেট মাঠের গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তবে জনপ্রিয়তার সঙ্গে দায়িত্বও আসে। ...দুর্ভাগ্যবশত, ‘আর জি কর’ (RG Kar) আন্দোলনের সময় আপনার অবস্থান আমাকে গভীরভাবে হতাশ করেছিল। আর এখন, ‘বিগ বস’-এর সঞ্চালক হিসেবে আপনার আচরণ সেই হতাশাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।"
অভিনেত্রীর কথায়, "‘দাদাগিরি’ (Dadagiri) অনুষ্ঠানটি আপনার সঙ্গে মানানসই ছিল। ‘দাদার দাদাগিরি’ এমন একটি ফরম্যাট ছিল, যা আপনার ব্যক্তিত্ব ও শক্তিকে তুলে ধরত। কিন্তু ‘বিগ বস’ সঞ্চালনা করার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু গুণের প্রয়োজন-যেমন নিরপেক্ষতা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং খেলার গতিপ্রকৃতি বোঝার ক্ষমতা ৷ এই সিজনে ‘বিগ বস’ অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আর এই জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ হলেন রাজবীর দে নামের এক তরুণ। শো-তে তাঁর প্রবেশের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত, আমার অবস্থান একই রয়েছে। তিনিই শুরু থেকে আমার একমাত্র প্রিয় প্রতিযোগী। সিজনের শেষ ক্যাপ্টেন হওয়ার পর রাজবীর প্রশংসার দাবিদার ছিলেন। কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে সেই স্বীকৃতি কোথায়?"
এরপর শ্রীলেখা রাজবীরের সঙ্গে হওয়া পক্ষপাতিত্ব নিয়ে কথা বলেন ৷ তিনি লেখেন, "রাজবীর এমন একজন প্রতিযোগী ছিলেন যিনি অন্যদের সজাগ রাখতেন, কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন, শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন, ঘর পরিষ্কার রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতেন, এমনকি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সহ-প্রতিযোগীদের মার্শাল আর্টও শেখাতেন। তিনি এই শো-তে এমন সব অবদান রেখেছেন যা কেবল বিভিন্ন টাস্কে অংশগ্রহণের গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অথচ, এই অবদানগুলোকে স্বীকার করার পরিবর্তে, আমরা বারবার যা দেখেছি তা হল-এক অদ্ভুত ও অনাকাঙ্ক্ষিত অবমূল্যায়ন।..."
|তিনি লেখেন, "বিনোদনের নামে কোনও প্রতিযোগীর আত্মমর্যাদাকে বলি দেওয়া যায় না। ‘বিগ বস’ হল টিকে থাকার লড়াই-শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক। এটি কোনও স্ট্যান্ড-আপ কমেডি প্রতিযোগিতা, নাচের রিয়ালিটি শো বা গানের প্রতিযোগিতা নয়। শো-এর টাস্কগুলো নির্মাতারা নিজেরাই তৈরি করেন। এগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যাতে শারীরিক চ্যালেঞ্জ, ঠেলাঠেলি, টানাটানি, প্রতিযোগিতা, সংঘাত এবং অনেক সময় শারীরিক লড়াইয়ের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।... আপনি একদিকে শারীরিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করবেন, আর অন্যদিকে আগ্রাসন দেখানো বা টিকে থাকার লড়াই করার জন্য প্রতিযোগীদের বেছে বেছে বিচার করবেন-এটি হতে পারে না। আপনি কিছু প্রতিযোগীর আচরণের প্রশংসা করবেন, অথচ অন্য একজন প্রতিযোগী ঠিক একই খেলা খেলার কারণে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়বেন-এটি মেনে নেওয়া যায় না। একজন সঞ্চালক হিসেবে, কোনও বিষয়ে রায় দেওয়ার আগে পুরো প্রেক্ষাপট বোঝার দায়িত্ব আপনারই।"
এরপর সৌরভের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে শ্রীলেখা লেখেন, "আমি আন্তরিকভাবে চাই, আপনিও শো-টি দর্শকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখুন। কারণ তা না হলে, এই সিজনটিকে ক্রমশ অত্যন্ত একপেশে এবং পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। আর আপনাকে একটি প্রশ্ন করি- যদি এটি একটি ক্রিকেট ম্যাচ হতো, তবে কি নিয়মগুলোর পক্ষপাতমূলক প্রয়োগ বা খেলোয়াড়দের প্রতি অসম আচরণ কখনও গ্রহণযোগ্য হতো? কোনও ধারাভাষ্যকার বা আম্পায়ার যদি নির্দিষ্ট কিছু খেলোয়াড়ের প্রতি এমন স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন, তবে কি আপনি তা মেনে নিতেন? আমার মনে হয় না।"
পক্ষপাতিত্ব অথবা দ্বিচারিতা সরিয়ে সকল প্রতিযোগীদের সঙ্গেই সঠিক ব্যবহার করা হোক, এমনটাই দাবি রাখেন অভিনেত্রী ৷ তিনি জানান, "এই শো সঞ্চালনা করার জন্য আপনাকে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দর্শক, প্রতিযোগী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-খেলার মূল চেতনার প্রতি দায়বদ্ধতা। অনুগ্রহ করে দর্শকদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকুন। অনুষ্ঠানের কাঠামোর প্রতি দায়বদ্ধ থাকুন। আর দয়া করে এই অনুষ্ঠানের মূল নির্যাসকে খর্ব করবেন না। ... আমি এটি লিখছি এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে, যে একসময় আপনাকে নিয়ে সত্যিই গর্ববোধ করত। যে ব্যক্তি সৌরভকে শ্রদ্ধা করত।"- শ্রীলেখা মিত্র