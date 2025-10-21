'প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে আমার মাথায়'- কী হয়েছে শ্রীলেখা মিত্রর ?

'প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে আমার মাথায়'- কী হয়েছে শ্রীলেখা মিত্রর ?
শ্রীলেখার বার্তায় কোন যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2025 at 1:29 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 অক্টোবর: অভিনেত্রী হিসাবে তিনি সফল ৷ আবার পরিচালক হিসাবেও প্রথম শর্ট ফিল্মের হাত ধরে পেয়েছেন পুরস্কার ৷ এহেন তারকা কাজ পাচ্ছেন না টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে ৷ দীর্ঘ সময় ধরেই এই বিষয়ে সরব হয়েছেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র (Sreelekha Mitra) ৷ মঙ্গলবার ফের একবার সোশাল মিডিয়ায় হতাশা-রাগ প্রকাশ অভিনেত্রীর ৷ তিনি প্রশ্ন তুললেন, "আমি ভুলতে বসেছি আমি একজন অভিনেতা বা আমাকে ভুলতে বাধ্য করা হচ্ছে...কেন?"
একজন অভিনেত্রী যিনি অভিনয় দক্ষতায় একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন ৷ বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁটাতার (2006) সিনেমায় অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর বিএফজেএ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ৷ আবার 2011 সালে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'উড়ো চিঠি' সিনেমার জন্য শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী বিভাগে পেয়েছেন পুরস্কার। অণীক দত্ত পরিচালিত আশ্চর্য প্রদীপ (2013) সিনেমায় তাঁর অভিনয়ের জন্য সম্মানিত হয়েছেন ফিল্মফেয়ার পুরস্কারেও ৷ সেই শ্রীলেখা মিত্রর টলিউডে লড়াই নতুন বিষয় নয় ৷ যা নিয়ে প্রতিবার সরব হয়েছেন অভিনেত্রী ৷ কিন্তু লড়াই করতে করতে এবার ক্লান্তবোধ করছেন তিনি ৷ অভিনেত্রী প্রশ্ন তোলেন, "সুন্দর, সুস্থ পরিবেশে বাঁচার চেষ্টা করাই আজকের দিনে আশাতিত। কেন? সৎভাবে উপার্জন করার ইচ্ছের কোন দাম নেই এই গোটা রাজ্যে এবং এই টলিপাড়ায়। কেন?"
এরপরেই অভিনেত্রী অভিযোগ করেন, অভিনয় ভুলতে বাধ্য করা হচ্ছে তাঁকে ৷ তাঁর চরিত্রহননের চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ শ্রীলেখা লেখেন, "মহিলা হওয়ার দরুন তথাকথিত তার সবচেয়ে দুর্বল জায়গা তার চরিত্র, সেটা নিয়ে তাকে malign করার প্রভুত চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কেন? নিজের চেষ্টায় বাঁচতে চাওয়ার অপরাধে?" প্রতিনিয়ত সমাজ ও সিস্টেমের বিরুদ্ধে সরব হতে হতে আজ ক্লান্তবোধ করছেন শ্রীলেখা ৷ তিনি জানান, আর লড়াই করতে পারছেন না ৷ লেখেন, "ক্ষয় হচ্ছে আমার শৈল্পিক নরম মনের...প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে আমার মাথায়, আমার মনের....এর দায় কার?"
শ্রীলেখারপাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর অনুরাগীরা ৷ কেউ লিখেছেন, "নিজের শর্তে বাঁচা নারীকে এ দেশ সহ্য করতে পারে না কোনোদিনই। হতাশ হয়ো না। সংখ্যালঘু হলেও সেনসিবল মানুষের সংখ্যা এখনো আছে...... চিরকাল থাকবে।" আবার কেউ বলেন, "তোমার এই লেখা শুধু একটা আর্তি নয়, এটা এক শিল্পীর আত্মচিৎকার ৷ যে সমাজ এখনও সৎ মানুষ আর পরিশ্রমী শিল্পীর মর্যাদা দিতে শেখেনি। তুমি ক্লান্ত কিন্তু পরাজিত নও।"