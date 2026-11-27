জীবনে একটা বাবলাতলা চাই- শ্রীলেখা মিত্র
Sreelekha Mitra on Bigg Boss: অভিনেত্রী বলেন, "কালকের এপিসোড বারবার আমাকে 'দাদার কীর্তি', 'ভালোবাসা ভালোবাসা' ওই ধরনের সিনেমার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল ৷"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 12:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 নভেম্বর: পুরনো শহর কলকাতার পাড়া কালচার, চায়ের দোকানে বসে আড্ডা, স্কুল অথবা কলেজ যাওয়ার পথে ভালোলাগার সঙ্গীকে চোখের পলক দেখা কিংবা রাস্তার উপর ক্রিকেট-ফুটবল খেলা... বিগ বস বাংলা বিগত দু'দিনের পর্বে ফেলে আসা স্মৃতিকে এক লহমায় টাটকা করে দিয়েছে ৷ চিৎকার-ঝগড়া, তর্কাতর্কি-মারামারি এড়িয়ে সিজন-3-তে এই পর্ব মন ছুঁয়ে গিয়েছে দর্শক থেকে তারকাদেরও ৷ পুরনো সেই স্মৃতির বাক্সখুলে মনের ঝাঁপি থেকে নানা কথা উজাড় করে দিলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রও ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় জানালেন, "আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটা বাবলাতলা চাই।"
নস্ট্যালজিক শ্রীলেখা
'পল্টুদার চায়ের দোকান'-এর আড্ডা আর 'বাবলাতলা যুব সমিতি'র ফুটবল ম্যাচ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে মুগ্ধ 'বিগবস'প্রেমী তারকা শ্রীলেখা ৷ তিনি লেখেন, "কালকের এপিসোড ভালোলাগোর অন্যতম কারণ সেই পুরনো নস্ট্যালজিয়া ৷ সেই যে বাবলাতলা, পাড়া কালচার, একটা ক্লাব, লাইব্রেরি, মেয়েরা যাচ্ছে, ছেলেরা একটু কথা বলার চেষ্টা করছে ৷ না কোনও ইভটিজিংয়ের কথা বলছি না ৷ তখনকার সেই ইনোসেন্ট বিষয়টা ৷ নোংরামি বিষয়টা নয় ৷ সেটা ভীষণ ভালো লেগেছে ৷"
অভিনেত্রীর কথায়, "এই বাবলাতলা এপিসোডে পুরনো রাগ, হিংসা ভুলে কোথাও একটা আবেগ জড়ানো বিষয় ছিল ৷ যেখানে সবটা ক্যামেরার জন্য ছিল না ৷ আমাদের জীবনে চিঠি লেখা হারিয়ে গিয়েছে ৷ চিঠির আদানপ্রদান হারিয়ে গিয়েছে ৷ বাবলাতলা হারিয়ে গিয়েছে ৷ অমুক যুবক সমিতি, বিপ্লব সংঘ সেইসব নাম হারিয়ে গিয়েছে ৷ মনামীর লেখা, সৌরভের লেখা চিঠি মন ছুঁয়ে গেল ৷ সৃজলার লেখাটাও ভালো লেগেছে ৷ কোথাও একটা প্রেম হয়ে গিয়েছে ৷ তার একটা অ্যাঙ্গেল আমরা দেখছি ৷ হ্যাঁ হলে হ্যাঁ বলে দাও ৷ না হলে না ৷ আমরাও এর থেকে মুক্তি পাই ৷ জীতু সিনিয়র, ওর বোঝা উচিত ৷ একটু টক্সিক লাগছে ৷ তারপরেও জীতুর লেখা ভালো লেগেছে ৷"
ভিডিয়ো বার্তায় এরপর শ্রীলেখা জানান, প্রত্যেকের ক্রিয়েটিভি উপভোগ করেছেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "প্রত্যেকের পারফর্মেন্স দুর্দান্ত হয়েছে ৷ রাজবীর অত পলিশ নয় ৷ বাংলা ভাষা গুছিয়ে বলতে পারে না ৷ তাতেও অন্য এক শেড অফ রাজবীর দেখতে পেয়েছি ৷ কারণ প্রেম বিষয়টাকে এখন অনেকেই বিশ্বাস করে না, সবই সিচুয়েশনশিপ হয়ে গিয়েছে ৷ সেখানে রাজবীরের বন্ধুত্ব রাখা, ভালোবাসা ছেড়ে দেওয়া, ভীষণ ভালো লাগল ৷ মনামীকে খুব মিষ্টি লাগল ৷ যে এফোর্ট দিয়ে নাচটা শেখালো, খুব ভালো লাগল ৷ মনামী-সৌরভের ড্রামাটিক মোমেন্ট ভীষণ ভালো লেগেছে ৷ আমরা ভীষণ ইমোশনাল ৷ দর্শনার চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷ মনামী ও সৌরভ যে চরিত্র প্লে করেছে, সেখানে দু'জনকে বেশ ভালো লেগেছে ৷ আসলে, কালকের এপিসোড বারবার আমাকে 'দাদার কীর্তি', 'ভালোবাসা ভালোবাসা' ওই ধরনের সিনেমার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল ৷"
রাজবীর প্রসঙ্গে অভিনেত্রী
শুরু থেকেই রাজবীর দে-র জার্নি নিয়ে কথা বলেছেন শ্রীলেখা ৷ তিনি জানিয়েছেন, রাজবীর যেভাবে বিগ বস-এর ঘরে নিজেকে মেলে ধরেছেন, প্রমাণ করেছেন তা এককথায় অনবদ্য ৷ ভিডিয়ো বার্তায় রাজবীরের প্রশংসা করে শ্রীলেখা বলেন, "গতকালের বিগ বস হাউস এত ভালো লেগেছে, বিগ বসে যারা রয়েছেন তাদের কারোর সঙ্গেই কেউ না কেউ নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন ৷ রাজবীর এত পপুলার ৷ রাজবীরের মতো জীবনে অনেকেই এই রকম পরিস্থিতি ফেস করেছেন ৷ লবির উল্টোদিকে একা লড়া, মাথা নীচু না করা, বুলি হওয়া... অনেক কিছু রাজবীরকে প্রথম থেকে শুনতে হয়েছে ৷ বিশেষ করে খাওয়া নিয়ে রাজীবের সঙ্গে ব্যবহার অন্যরকম ছিল ৷ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে খুব ভালো খেলছে ৷ আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই তবে ব্যক্তিগতভাবে চাইব রাজবীর জিতুক ৷ কারণ, রাজবীর কোথাও না কোথাও আমাদের সকলকে রিপ্রেজেন্ট করেছে কোনও না কোনওভাবে ৷..."
ভিডিয়ো বার্তার শেষে শ্রীলেখা জানান, এমন সম্পর্ক আর পাড়া কালচার ফের ফিরে আসুক ৷ তিনি বলেন, "পুরনো বাঙালি হয়ে আর একবার বেঁচে উঠি চলুন তো ৷ চেষ্টা করি আমরা ৷"