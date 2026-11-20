সাত বছরের ভূতই পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণ গিন্নি ! দুষ্টুমি-মায়া আর কর্তৃত্ব নিয়ে জিলিপি হয়ে আসছে ছোট্ট শ্রীজয়ী
Bhoot Ginni Jilipilata From 1942: বয়স মাত্র 7, কিন্তু বাড়ির ঠাকুমা সে-ই! 80 বছর পর ভূত হয়ে ফিরে এসে পাকরাশি পরিবারে দাপট দেখাবে ছোট্ট গিন্নি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 11:30 AM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্য হয়েও বাড়ির সবচেয়ে প্রবীণ গিন্নির মতো দাপট দেখানো! বয়স মাত্র সাত, অথচ চালচলন, কথাবার্তা থেকে শুরু করে কর্তৃত্ব ফলানো-সবেতেই যেন আশি বছরের অভিজ্ঞতা! এমনই এক মজাদার চরিত্র নিয়ে ছোটপর্দায় আসছেন অভিনেত্রী শ্রীজয়ী মজুমদার। সোনি আট-এর আসন্ন ধারাবাহিক 'ভূত গিন্নি জিলিপিলতা ফ্রম 1942'-এ জিলিপির চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। দুষ্টুমি, মায়া, অভিমান আর সাবেকি কর্তৃত্বের মিশেলে তৈরি এই চরিত্র ঘিরেই সাজানো হয়েছে ধারাবাহিকের গল্প।
1942 সালের সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে জিলিপি। তবে সময়ের নিয়মে সে আর পাঁচটা শিশুর মতো নয়। আট দশক পর নিজের পূর্বপুরুষের বাড়ি পাকরাশি পরিবারে ফিরে এসেছে সে। কিন্তু এত বছর পেরিয়ে গেলেও তার ধারণা, পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণ গিন্নি সে-ই! তাই বাড়ির প্রত্যেককে তার কথা শুনতেই হবে। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু হলেই রেগে আগুন। বয়সে ছোট হলেও পরিবারের উপর নিজের অধিকার ফলাতে কোনও খামতি রাখে না সে।
তবে 1942 সালের পৃথিবী আর 2026 সালের জীবনযাত্রার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। আধুনিক সময়ের অভ্যাস, বদলে যাওয়া সম্পর্কের সমীকরণ, মানুষের জীবনযাপন-সবকিছুই জিলিপির কাছে অচেনা। আর সেই অচেনা পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়েই ঘটতে থাকে নানা মজার কাণ্ড। কখনও তার বিস্ময়, কখনও বিভ্রান্তি, আবার কখনও একগুঁয়েমি থেকে তৈরি হয় হাসির পরিস্থিতি। কিন্তু তার দাপুটে স্বভাবের আড়ালে রয়েছে পরিবারের প্রতি গভীর ভালোবাসা। নিজের মতো করে পরিবারের প্রত্যেককে আগলে রাখতে চায় সে। সময় বদলালেও পরিবারের প্রতি তার টান যে এতটুকু বদলায়নি, তা গল্পের অন্যতম আকর্ষণ।
জিলিপির চরিত্র নিয়ে শ্রীজয়ী মজুমদার জানায়, "জিলিপির সবচেয়ে মজার বিষয় হল, তার বয়স মাত্র সাত বছর, অথচ সে নিজেকে বাড়ির ঠাকুমা মনে করে! সে চায় সবাই তার কথা শুনুক, আর তার ইচ্ছেমতো কিছু না হলেই সে রেগে যায়। আজকের পৃথিবীটাকে বোঝার চেষ্টা করার দৃশ্যগুলো আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, কারণ অনেক কিছুই তার কাছে একেবারে নতুন। কখনও সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, কখনও অবাক হয়, আবার কখনও তার কাণ্ডকারখানা দেখে হাসি থামানোই মুশকিল! তবে জিলিপি তার পরিবারকে ভীষণ ভালোবাসে এবং সবসময় তাদের যত্ন নিতে চায়। জিলিপির চরিত্রে অভিনয় করে আমি দারুণ আনন্দ পাচ্ছি। আশা করি, চরিত্রটিকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলতে আমার যতটা ভালো লাগছে, দর্শকদেরও তাকে দেখতে ততটাই ভালো লাগবে!"
সব মিলিয়ে পারিবারিক গল্পের সঙ্গে ভূতের উপস্থিতি, সময়ের ব্যবধান এবং একরত্তি জিলিপির দাপট-এই তিনের মেলবন্ধনে দর্শকদের জন্য নতুন স্বাদের বিনোদন নিয়ে আসতে চলেছে ‘ভূত গিন্নি জিলিপিলতা ফ্রম 1942’। আগামী 23 নভেম্বর থেকে সোমবার থেকে শুক্রবার, প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টা 30 মিনিটে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে এই ধারাবাহিক। এবার দেখার, আশি বছরের পুরনো গিন্নির সাত বছরের ভূতুড়ে দাপটে পাকরাশি পরিবারের সদস্যদের জীবন কতটা ওলটপালট হয়!