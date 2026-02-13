ঠাকুমার লুকে কেমন লাগছে শ্রাবন্তীকে?
এই সিরিজের মাধ্যমেই ওয়েবে পা রাখছেন শ্রাবন্তী ৷ হাজির হয়েছে অভিনেত্রীর নতুন চরিত্রের লুক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 13, 2026 at 8:11 PM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: 'ঠাকুমার ঝুলি'তে একেবারে আলাদা লুকে ধরা দেবেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় । পরিচালক অয়ন চক্রবর্তীর হাত ধরে আসছে এই নয়া ওয়েব সিরিজ ৷
একেবারে নতুন ইমেজে এবার দর্শকের দরবারে আসছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ৷ খবরটা আগেই জানা গিয়েছিল যে তিনি অয়ন চক্রবর্তীর পরিচালনায় আসছেন নতুন ওয়েব সিরিজ 'ঠাকুমার ঝুলি'তে ৷ এই সিরিজের মাধ্যমেই ওয়েবে পা রাখছেন শ্রাবন্তী ৷ হাজির হয়েছে অভিনেত্রীর নতুন চরিত্রের লুক ৷ ঠাকুমার লুকে দিব্যি মানিয়েছে শ্রাবন্তীকে ৷
প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে 'ঠাকুমার ঝুলি' মূলত গোয়েন্দা কাহিনি ৷ শ্রাবন্তীর চরিত্রের নাম গিরিজাবালা সান্যাল ৷ ষাটোর্ধ্ব ঠাকুমার বসবাস বিষ্ণুপুরে ৷ অল্প বয়সে বিধবা ৷ নিজের মতো করে জীবনকে দেখে ৷ নিজের মতো জীবন কাটায়৷ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর বুদ্ধিমত্তা তার চলার পথের অস্ত্র ৷ বাড়িতে তিনটি পোষ্য বেড়াল নিয়ে থাকে গিরিজাবালা সান্যাল ।
এরই মাঝে বন্ধুর বিয়ে উপলক্ষে বিদেশ থেকে আসে গিরিজার নাতনি যাজ্ঞসেনী ৷ এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন 'ফুলকি' ধারাবাহিক খ্যাত অভিনেত্রী দিব্যাণী মণ্ডল ৷ বিষ্ণুপুরের রাজনৈতিক প্রভাবশালী পরিবারের সেই বিয়েবাড়িতেই ঘটে যায় মৃত্যুর ঘটনা ৷ মৃত্যুটি ঘটেছে নাকি ঘটানো হয়েছে ? এই প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে থাকে গিরিজাবালার ৷ সে নিজের মতো করে তদন্ত শুরু করে ৷ তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তার নাতনি যাজ্ঞসেনী ৷ সে একজন ক্রিমিনাল সাইকোলজির ছাত্রী । এই ঠাকুমা-নাতনি জুটির গোয়েন্দাগিরি কি মৃত্যুর রহস্যভেদ করতে পারবে ?
পরিচালক অয়নের কথায়, "আলাদা প্রজন্মের দুটি বিপরীত চরিত্র রয়েছে এখানে ৷ যাদের দুনিয়া দেখার চোখ আলাদা ৷ আর সেটাই এই সিরিজটাকে সবার থেকে আলাদা করে ।"
শ্রাবন্তী বলছিলেন, "আগে যে সব চরিত্রে অভিনয় করেছি এটা সবার থেকে আলাদা ৷ চরিত্র, বিষয় সব আমাকে আকৃষ্ট করেছে এই সিরিজটার প্রতি ৷ শুধু গোয়েন্দাগিরিতেই আটকে নেই এই সিরিজটা । এটা দুই প্রজন্মের সম্পর্ক, দৃষ্টিভঙ্গি ও মনের কথা বলে ৷" শুটিং শেষ হয়েছে । মার্চ মাস থেকেই হইচইতে স্ট্রিমিং হবে 'ঠাকুমার ঝুলি'র ৷